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İstanbul Yağmura Teslim Oldu: Yol Çöktü, Toprak Kaydı, Eyüpsultan'da 25 Kişi Evinden Tahliye Edildi

İstanbul Yağmura Teslim Oldu: Yol Çöktü, Toprak Kaydı, Eyüpsultan'da 25 Kişi Evinden Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 07:22
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İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran gök gürültülü sağanak, Avrupa Yakası'nda 9 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Zeyrek'te yol çökerek bir kamyonet ile bir otomobil çukura düşerken, Eyüpsultan'da kayan toprak nedeniyle 25 kişi evinden tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gelen yağışta Zincirlikuyu alt geçidi de sular altında kaldı.

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Fatih Zeyrek'te saat 22.00 sıralarında yol çöktü, kamyonet ve otomobil açılan çukura düştü.

Fatih Zeyrek'te saat 22.00 sıralarında yol çöktü, kamyonet ve otomobil açılan çukura düştü.

Çökme, Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde yaşandı. Yoğun yağışın ardından caddede büyük bir çukur oluştu; çukuru fark edemeyen bir kamyonet ile bir otomobil, tekerlekleriyle birlikte boşluğa girdi.

Araçları çukurdan çıkarmak yine mahalleliye kaldı. Çevredeki vatandaşlar kamyoneti ve otomobili iterek kısa sürede bulundukları yerden kurtardı. Ardından olay yerine gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri çukurun çevresini bariyerle kapattı, yola şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Ancak gecenin en tedirgin edici anları Eyüpsultan'da yaşandı: Yağmurla yumuşayan toprak gece yarısından sonra kaydı.

Ancak gecenin en tedirgin edici anları Eyüpsultan'da yaşandı: Yağmurla yumuşayan toprak gece yarısından sonra kaydı.

Olay saat 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta meydana geldi. Akşam boyunca süren sağanakla suya doyan toprak, binaların arasında kalan arsada yerinden oynadı ve aşağıdaki apartmanın yanına doğru kaydı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis, toprak kaymasının yaşandığı alanı kapatarak güvenlik önlemi aldı; itfaiye ekipleri ise bina ve çevresini gece boyunca gözetim altında tuttu.

Kayan toprağın hemen altındaki apartmanda yaşayan 25 kişi, tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Kayan toprağın hemen altındaki apartmanda yaşayan 25 kişi, tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Kayan toprağın altında kalan apartmanda yaşayanlar gece saatlerinde yetkililerin uyarısıyla binayı boşalttı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin tahliye ettiği 25 kişinin ne zaman evlerine dönebileceği henüz belli değil.

Bölge şerit çekilerek emniyete alındı. Edinilen bilgiye göre toprak kayması yaşanan alan ve tahliye edilen bina, gün ağarınca yetkililer tarafından ayrıntılı olarak incelenecek.

Öte yandan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, trafiğe kapatılan geçitte tahliyenin sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, trafiğe kapatılan geçitte tahliyenin sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Kısa süreli ama kuvvetli yağış, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane'de cadde ve sokakları göle çevirdi; bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Zincirlikuyu'da araç trafiğine kapatılan alt geçitte ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor.

Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü devrildi; savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı, vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Yağışın kentte aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirilirken, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar yeniden gündem oldu:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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