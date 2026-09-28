İstanbul Yağmura Teslim Oldu: Yol Çöktü, Toprak Kaydı, Eyüpsultan'da 25 Kişi Evinden Tahliye Edildi
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İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran gök gürültülü sağanak, Avrupa Yakası'nda 9 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Zeyrek'te yol çökerek bir kamyonet ile bir otomobil çukura düşerken, Eyüpsultan'da kayan toprak nedeniyle 25 kişi evinden tahliye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gelen yağışta Zincirlikuyu alt geçidi de sular altında kaldı.
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Fatih Zeyrek'te saat 22.00 sıralarında yol çöktü, kamyonet ve otomobil açılan çukura düştü.
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Ancak gecenin en tedirgin edici anları Eyüpsultan'da yaşandı: Yağmurla yumuşayan toprak gece yarısından sonra kaydı.
Kayan toprağın hemen altındaki apartmanda yaşayan 25 kişi, tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.
Öte yandan Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, trafiğe kapatılan geçitte tahliyenin sabaha kadar sürmesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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