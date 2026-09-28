İstanbul Yağmura Teslim Oldu: Yol Çöktü, Toprak Kaydı, Eyüpsultan'da 25 Kişi Evinden Tahliye Edildi

Kısa süreli ama kuvvetli yağış, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane'de cadde ve sokakları göle çevirdi; bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Zincirlikuyu'da araç trafiğine kapatılan alt geçitte ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor.

Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü devrildi; savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı, vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Yağışın kentte aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirilirken, meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar yeniden gündem oldu: