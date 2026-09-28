Kızıl Goncalar ve Bahar Oyuncusu Ömür Usta'ya Dahil Oldu

Merak edilen isim sonunda belli oldu: Fikret'i, ekranların tanıdık ismi Tuğrul Tülek canlandıracak. Geçtiğimiz yıl Kızıl Goncalar'da canlandırdığı karakterle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, dizideki hikayesi bittikten yalnızca iki gün sonra Bahar'a transfer olmuş, Tuğra Okaner karakteriyle ekrana gelmişti. Tülek'in kariyerinde Ruhun Duymaz, Camdaki Kız, Avlu, Vatanım Sensin ve Keşanlı Ali Destanı gibi farklı türde işler de yer alıyor.

Ömür Usta'da ise Tülek, daha önce hiç üstlenmediği türde zorlu bir karaktere hayat verecek. Bir sabah ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen Fikret, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayeye dahil olacak ve Ömür'ün hayatını değiştiren o gizemli kararın perde arkası da böylece açığa çıkacak.