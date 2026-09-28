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Kızıl Goncalar ve Bahar Oyuncusu Ömür Usta'ya Dahil Oldu

Kızıl Goncalar ve Bahar Oyuncusu Ömür Usta'ya Dahil Oldu

dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 07:45
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NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta, dün akşam ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Nurgül Yeşilçay'ın hayat verdiği Ömür'ü bir sabah ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen eşi Fikret, hikayenin can alıcı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Fikret'i kimin canlandıracağı merak konusu olurken sonunda karaktere hayat verecek isim de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ömür Usta, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında merakla beklenen yayın hayatına başladı.

Ömür Usta, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında merakla beklenen yayın hayatına başladı.

NOW'un uzun süredir tanıtımlarıyla gündemde olan Ömür Usta'sı, dün akşam ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı dizide Nurgül Yeşilçay, eşi tarafından terk edildikten sonra hem çocuklarına tek başına bakmak hem de bir oto tamir dükkanını ayakta tutmak zorunda kalan Ömür'e hayat veriyor. Dizinin yayın tarihi daha önce bir kez ertelenmiş, bu durum da izleyicinin merakını daha da artırmıştı. İlk bölümüyle ekranlardaki yerini alan Ömür Usta'nın reytingleri de merak konusu oldu.

Dizide Ömür'ün 'ekmek almaya gidip geri dönmeyen' eşini canlandıracak ismin kim olacağı henüz netleşmemişti.

Dizide Ömür'ün 'ekmek almaya gidip geri dönmeyen' eşini canlandıracak ismin kim olacağı henüz netleşmemişti.

Merak edilen isim sonunda belli oldu: Fikret'i, ekranların tanıdık ismi Tuğrul Tülek canlandıracak. Geçtiğimiz yıl Kızıl Goncalar'da canlandırdığı karakterle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, dizideki hikayesi bittikten yalnızca iki gün sonra Bahar'a transfer olmuş, Tuğra Okaner karakteriyle ekrana gelmişti. Tülek'in kariyerinde Ruhun Duymaz, Camdaki Kız, Avlu, Vatanım Sensin ve Keşanlı Ali Destanı gibi farklı türde işler de yer alıyor.

Ömür Usta'da ise Tülek, daha önce hiç üstlenmediği türde zorlu bir karaktere hayat verecek. Bir sabah ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen Fikret, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayeye dahil olacak ve Ömür'ün hayatını değiştiren o gizemli kararın perde arkası da böylece açığa çıkacak.

Ömür'ün hayatındaki bir diğer önemli isim, restoran işletmecisi Tunç'u canlandıran Bülent İnal oluyor.

Ömür'ün hayatındaki bir diğer önemli isim, restoran işletmecisi Tunç'u canlandıran Bülent İnal oluyor.

Ömür Usta'nın geniş oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir diğer isim de Bülent İnal. Oyuncu, dizide bir restoran işletmecisi olan Tunç'u canlandırıyor; zorlu bir çocukluk geçirse de sonunda istediği hayata ulaşan Tunç, Ömür'ün hikayesinde önemli bir yer tutuyor. Fikret'in kadroya dahil olmasıyla merak bir kez daha arttı; Ömür'ün geçmişiyle yüzleşeceği bölümler izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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