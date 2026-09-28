Kızıl Goncalar ve Bahar Oyuncusu Ömür Usta'ya Dahil Oldu
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NOW'un merakla beklenen dizisi Ömür Usta, dün akşam ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Nurgül Yeşilçay'ın hayat verdiği Ömür'ü bir sabah ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen eşi Fikret, hikayenin can alıcı isimlerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Fikret'i kimin canlandıracağı merak konusu olurken sonunda karaktere hayat verecek isim de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ömür Usta, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında merakla beklenen yayın hayatına başladı.
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Dizide Ömür'ün 'ekmek almaya gidip geri dönmeyen' eşini canlandıracak ismin kim olacağı henüz netleşmemişti.
Ömür'ün hayatındaki bir diğer önemli isim, restoran işletmecisi Tunç'u canlandıran Bülent İnal oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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