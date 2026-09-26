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Ömür Usta İçin 12 Kilo Veren Bülent İnal, Canlandırdığı Karakteri Anlattı

Ömür Usta İçin 12 Kilo Veren Bülent İnal, Canlandırdığı Karakteri Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 09:36
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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, yarın akşam ekrana geliyor. Dizide Tunç karakterine hayat veren Bülent İnal, canlandırdığı adamın zorlu geçmişini ve setin ilk gününden itibaren oluşan uyumu anlattı.

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Bülent İnal'a göre Tunç, çok zor şartlarda büyüyüp sonunda istediğine ulaşan bir adam.

Bülent İnal'a göre Tunç, çok zor şartlarda büyüyüp sonunda istediğine ulaşan bir adam.

Ay Yapım imzalı Ömür Usta'nın senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal, geçmişi ve ailesiyle kurduğu bağla hikayenin dikkat çeken isimlerinden biri olacak Tunç'u ilk ağızdan anlattı.

İnal'a göre Tunç'un çocukluğu da gençliği de çok zor şartlarda geçti. Ancak karakter bütün bu zorluklara rağmen sonunda istediği yere ulaştı. Dizide bir restoran işletmecisi olarak karşımıza çıkacak Tunç, Ömür'ün hayatında önemli bir yer tutacak.

Tunç'u bugünkü haline getiren şeyin büyüdüğü çevre olduğunu vurgulayan İnal, şu sözleri kullandı: 'Güzel bir mahallede, farklı kültürlerden, farklı sınıflardan insanlarla büyümüş. Bu yüzden bence iletişim ve empati gücü çok yüksek bir karakter.'

Aileyi kutsal sayan Tunç, kızını da aynı değerlerle yetiştirmeye çalışmış.

Aileyi kutsal sayan Tunç, kızını da aynı değerlerle yetiştirmeye çalışmış.

Başarılı oyuncunun anlattıklarına göre Tunç, aileye ve onun kutsallığına çok önem veren biri. Kızını da bu anlayışla yetiştirmeye çalışan bir baba.

Peki Tunç'u geçmişinde neler bekliyor? Bu sorunun cevabını Bülent İnal da henüz bilmiyor. Karakterini çok severek oynadığını söyleyen İnal, 'Geçmişinden bir hikayeyle karşılaştığında başına neler gelecek, ben de senaryoyla birlikte bunu göreceğim. Merakla bekliyorum' dedi.

Hatırlanacağı gibi Bülent İnal, Ömür Usta için 12 kilo vermiş ve son hali sosyal medyada dikkat çekmişti.

Bülent İnal'a göre setteki uyum daha ilk sahnelerden itibaren kendini gösterdi.

Bülent İnal'a göre setteki uyum daha ilk sahnelerden itibaren kendini gösterdi.

Set atmosferine de değinen İnal, ekipte uzun süredir birlikte çalışıyormuş hissi oluştuğunu söyledi: 'Setimiz gayet keyifli, çok güzel gidiyor. Özellikle ilk sahneler çekilmeye başlandığında sanki on bölümdür, yirmi bölümdür bu işi yapıyormuşuz gibi bir atmosfer vardı. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor.'

Yönetmen Hilal Saral'ı 'çok önemli bir yönetmen' olarak tanımlayan İnal, oyuncu kadrosunu, teknik ekibi ve senaryoyu da övdü: 'Biz de bunun keyfini sürüyoruz açıkçası.'

Öte yandan yayın tarihi daha önce ertelenen dizinin diğer başrolü Nurgül Yeşilçay da geçtiğimiz günlerde canlandırdığı karakter için bir yıl boyunca hazırlandığını anlatmıştı. Merakla beklenen Ömür Usta, 27 Eylül Pazar akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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