Ömür Usta İçin 12 Kilo Veren Bülent İnal, Canlandırdığı Karakteri Anlattı
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NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta, yarın akşam ekrana geliyor. Dizide Tunç karakterine hayat veren Bülent İnal, canlandırdığı adamın zorlu geçmişini ve setin ilk gününden itibaren oluşan uyumu anlattı.
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Bülent İnal'a göre Tunç, çok zor şartlarda büyüyüp sonunda istediğine ulaşan bir adam.
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Aileyi kutsal sayan Tunç, kızını da aynı değerlerle yetiştirmeye çalışmış.
Bülent İnal'a göre setteki uyum daha ilk sahnelerden itibaren kendini gösterdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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