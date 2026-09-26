Ömür Usta İçin 12 Kilo Veren Bülent İnal, Canlandırdığı Karakteri Anlattı

Ay Yapım imzalı Ömür Usta'nın senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor. Dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal, geçmişi ve ailesiyle kurduğu bağla hikayenin dikkat çeken isimlerinden biri olacak Tunç'u ilk ağızdan anlattı.

İnal'a göre Tunç'un çocukluğu da gençliği de çok zor şartlarda geçti. Ancak karakter bütün bu zorluklara rağmen sonunda istediği yere ulaştı. Dizide bir restoran işletmecisi olarak karşımıza çıkacak Tunç, Ömür'ün hayatında önemli bir yer tutacak.

Tunç'u bugünkü haline getiren şeyin büyüdüğü çevre olduğunu vurgulayan İnal, şu sözleri kullandı: 'Güzel bir mahallede, farklı kültürlerden, farklı sınıflardan insanlarla büyümüş. Bu yüzden bence iletişim ve empati gücü çok yüksek bir karakter.'