"Ömer" Barış Kılıç, Kıvılcım'ı Lider'den Kıskandı: Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaryodan Bıktı

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer ile Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım, her sezon olduğu gibi 4. sezonda da ayrılmıştı. 137. bölümde ilişkiye son noktayı koyan Ömer, Hilal ile yakınlaşmıştı. Pişman olan Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in evine gittiğinde kapıyı Hilal'in açması, sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

5. sezonda ise hikayeye Murat Aygen'in canlandırdığı Lider dahil oldu. Kıvılcım'ın yeni komşusu olan gizemli iş insanı Lider'in, sezon öncesi çıkan haberlerde Hilal ile akrabalık bağı olduğu öne sürülmüştü.

140. bölümde Kıvılcım ile Ömer, Lider'in evinde karşılaştı. Kıvılcım'ı Lider'le gören Ömer kıskançlığını gizleyemedi ve ona olan duygularını yeniden hatırladı. Karakterlerin bir kez daha birbirine yaklaşması ise şaşırtıcı olmadı.