"Ömer" Barış Kılıç, Kıvılcım'ı Lider'den Kıskandı: Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaryodan Bıktı
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 5. sezona hızlı başladı. Dizinin 25 Eylül'de yayınlanan 140. bölümünde Ömer, Lider'in evinde karşılaştığı Kıvılcım'ı kıskandı ve eski duygularını hatırladı. Ancak 4. sezonda ayrılan çiftin yeniden bir araya getirilme ihtimali seyirciyi sevindirmedi. Sosyal medyada 5 sezondur aynı hikayenin başa sarıldığını savunan yorumlar gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti 5. sezonun ilk bölümüyle TOTAL'de 5,86 reyting alarak Cuma akşamının zirvesine yerleşti.
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4. sezonda yollarını ayıran Ömer, yeni bölümde Kıvılcım'ı Lider'den kıskandı ve duygularını hatırladı.
Kızılcık Şerbeti seyircisi 5 sezondur ayrılıp barışan Kıvılcım ile Ömer'e isyan etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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