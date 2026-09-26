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"Ömer" Barış Kılıç, Kıvılcım'ı Lider'den Kıskandı: Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaryodan Bıktı

"Ömer" Barış Kılıç, Kıvılcım'ı Lider'den Kıskandı: Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaryodan Bıktı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 09:53
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 5. sezona hızlı başladı. Dizinin 25 Eylül'de yayınlanan 140. bölümünde Ömer, Lider'in evinde karşılaştığı Kıvılcım'ı kıskandı ve eski duygularını hatırladı. Ancak 4. sezonda ayrılan çiftin yeniden bir araya getirilme ihtimali seyirciyi sevindirmedi. Sosyal medyada 5 sezondur aynı hikayenin başa sarıldığını savunan yorumlar gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti 5. sezonun ilk bölümüyle TOTAL'de 5,86 reyting alarak Cuma akşamının zirvesine yerleşti.

Kızılcık Şerbeti 5. sezonun ilk bölümüyle TOTAL'de 5,86 reyting alarak Cuma akşamının zirvesine yerleşti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de 5. sezonuyla ekranlara döndü. Oyuncu kadrosu baştan aşağı değişen dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle TOTAL'de 5,86, AB'de 5,47 ve ABC1'de 6,31 reyting aldı ve tüm kategorilerde günü birinci sırada tamamladı.

Cuma akşamının en büyük rakibi Taşacak Bu Deniz'in henüz yeni sezonuna başlamamış olması da Kızılcık Şerbeti'nin işini kolaylaştırdı. Ancak yüksek reytinglere rağmen hikayenin sürekli tekrar etmesi, seyircinin en çok eleştirdiği konu olmaya devam ediyor.

4. sezonda yollarını ayıran Ömer, yeni bölümde Kıvılcım'ı Lider'den kıskandı ve duygularını hatırladı.

4. sezonda yollarını ayıran Ömer, yeni bölümde Kıvılcım'ı Lider'den kıskandı ve duygularını hatırladı.

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer ile Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım, her sezon olduğu gibi 4. sezonda da ayrılmıştı. 137. bölümde ilişkiye son noktayı koyan Ömer, Hilal ile yakınlaşmıştı. Pişman olan Kıvılcım'ın bebeğiyle Ömer'in evine gittiğinde kapıyı Hilal'in açması, sezonun en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

5. sezonda ise hikayeye Murat Aygen'in canlandırdığı Lider dahil oldu. Kıvılcım'ın yeni komşusu olan gizemli iş insanı Lider'in, sezon öncesi çıkan haberlerde Hilal ile akrabalık bağı olduğu öne sürülmüştü.

140. bölümde Kıvılcım ile Ömer, Lider'in evinde karşılaştı. Kıvılcım'ı Lider'le gören Ömer kıskançlığını gizleyemedi ve ona olan duygularını yeniden hatırladı. Karakterlerin bir kez daha birbirine yaklaşması ise şaşırtıcı olmadı.

Kızılcık Şerbeti seyircisi 5 sezondur ayrılıp barışan Kıvılcım ile Ömer'e isyan etti.

Kızılcık Şerbeti seyircisi 5 sezondur ayrılıp barışan Kıvılcım ile Ömer'e isyan etti.

Yeni bölümün ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi. İzleyiciler, 5 sezondur aynı senaryonun dönüp dolaşıp başa sardığını savundu.

Karakterlerin sürekli ayrılıp barıştırılmasının hikayeyi tahmin edilebilir hale getirdiğini öne süren seyirciler, yeni sezonda bambaşka bir hikaye beklediklerini dile getirdi. Kadrosu neredeyse tamamen değişen dizide Kıvılcım ile Ömer döngüsünün yerinde durması da izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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