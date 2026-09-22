Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Sürekli Anılması Tepki Çekti! İzleyicilerden Senaryoya Eleştiri

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç ile Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dördüncü sezonun ardından kadrodan ayrılan isimler arasındaydı. Yeni sezonun ilk bölümünde, ayrılan karakterlerin akıbetine ilişkin bilgiler verildi. Ancak izleyicilerin dikkatini çeken bir başka ayrıntı, Nilay'ın sonraki sahnelerde ne kadar sık anıldığı oldu.

Dizideki karakterler, birçok sahnede Nilay'ı hatırlayıp ona duydukları özlemi dile getirdi. Buna karşılık Doğa, Sönmez, Nursema ve Mustafa'nın hikayede daha az anılması, karakterlere senaryoda eşit ölçüde yer verilmediği yönünde yorumlara neden oldu.