Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Sürekli Anılması Tepki Çekti! İzleyicilerden Senaryoya Eleştiri
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda, diziden ayrılan karakterlerin hikayelerinin nasıl ele alındığı izleyici yorumlarına konu oldu. Yeni bölümlerde Nilay'ın sık sık anıldığı, buna karşılık Doğa, Sönmez, Nursema ve Mustafa'nın daha az hatırlandığı yönünde eleştiriler dile getirildi.
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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken önceki sezonun ardından yaşanan ayrılıklar da yeni hikayeye yansıdı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'ne gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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