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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Sürekli Anılması Tepki Çekti! İzleyicilerden Senaryoya Eleştiri

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Sürekli Anılması Tepki Çekti! İzleyicilerden Senaryoya Eleştiri

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 12:58
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda, diziden ayrılan karakterlerin hikayelerinin nasıl ele alındığı izleyici yorumlarına konu oldu. Yeni bölümlerde Nilay'ın sık sık anıldığı, buna karşılık Doğa, Sönmez, Nursema ve Mustafa'nın daha az hatırlandığı yönünde eleştiriler dile getirildi.

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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken önceki sezonun ardından yaşanan ayrılıklar da yeni hikayeye yansıdı.

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken önceki sezonun ardından yaşanan ayrılıklar da yeni hikayeye yansıdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç ile Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dördüncü sezonun ardından kadrodan ayrılan isimler arasındaydı. Yeni sezonun ilk bölümünde, ayrılan karakterlerin akıbetine ilişkin bilgiler verildi. Ancak izleyicilerin dikkatini çeken bir başka ayrıntı, Nilay'ın sonraki sahnelerde ne kadar sık anıldığı oldu.

Dizideki karakterler, birçok sahnede Nilay'ı hatırlayıp ona duydukları özlemi dile getirdi. Buna karşılık Doğa, Sönmez, Nursema ve Mustafa'nın hikayede daha az anılması, karakterlere senaryoda eşit ölçüde yer verilmediği yönünde yorumlara neden oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'ne gelen tepkilerden bazıları:

İşte Kızılcık Şerbeti'ne gelen tepkilerden bazıları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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