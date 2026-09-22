article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı Canlı Yayında Aramıştı: Kayıp Ayşegül Yaşar'a Ne Olduğu Ortaya Çıktı!

Müge Anlı Canlı Yayında Aramıştı: Kayıp Ayşegül Yaşar'a Ne Olduğu Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 11:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Osmaniye'de yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 24 Ağustos'ta yürüyüşe çıktığını söyleyip evinden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Eşinin akşam saatlerinde yaptığı kayıp başvurusu kısa sürede 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşındı ve ekranlarda geniş yer buldu. Soruşturma ilerledikçe kadının sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle son kez görüldüğü ortaya çıktı, adli süreç haftalar içinde beklenmedik bir noktaya evrildi. 

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayşegül Yaşar, eşine yürüyüşe çıkacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi.

Ayşegül Yaşar, eşine yürüyüşe çıkacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 24 Ağustos'ta eşi Adem Yaşar'a yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evden ayrıldı. Saatler geçmesine rağmen eşinden haber alamayan Adem Yaşar, aynı gün saat 23.00 sıralarında Düziçi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İfadesinde eşinin üzerinde 6 bilezik, 2-3 altın yüzük ve altın kolye bulunduğunu, bu nedenle hayatından endişe duyduğunu belirtti. Adem Yaşar ayrıca eşinin sosyal medyadan tanıştığı Tamer Kahveci isimli kişi tarafından kandırılmış olabileceğini de öne sürdü. Kayıp haberi kısa sürede 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşınarak geniş yankı uyandırdı.

Tamer Kahveci'nin, Yaşar kaybolduktan dört gün sonra araç alırken üç altın bozdurduğu ortaya çıktı.

Tamer Kahveci'nin, Yaşar kaybolduktan dört gün sonra araç alırken üç altın bozdurduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin kamera görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile birlikte olduğu tespit edildi. Yurt dışına kaçabileceği değerlendirilen Kahveci, Kahramanmaraş'taki adresinde yakalanarak hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, Kahveci'nin 28 Ağustos'ta Gaziantep'ten bir araç satın aldığı ve bu alım sırasında 3 altın bileziği bozdurduğu belirlendi. Bu bulgu, Kahveci'nin Yaşar'ın üzerindeki altınları ele geçirmek amacıyla hareket ettiği şüphesini güçlendirdi. Kahveci hakkında CMK'nın 135. maddesi uyarınca iletişimin dinlenmesi kararı alınırken, kullandığı araçtan da Yaşar'a ait olduğu değerlendirilen kan örnekleri elde edildi.

Gözaltına alınan Kahveci, Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf edip cesedin yerini gösterdikten sonra tutuklandı.

Gözaltına alınan Kahveci, Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf edip cesedin yerini gösterdikten sonra tutuklandı.

19 Eylül'de gözaltına alınan Tamer Kahveci, emniyetteki ön görüşmede itirafta bulundu. Kahveci, Yaşar ile Düziçi Çotlu mevkiinde araç içinde konuşurken 'İkimiz de boşanalım, evlenelim' demesi üzerine tartışma çıktığını, ardından boğazını sıkarak öldürdüğünü söyledi. Cesedi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben Mahallesi'nde gömdüğünü belirten şüpheli, savcı eşliğinde yapılan yer göstermede boynu ve elleri bağlı, başına çuval geçirilmiş bir ceset bulundu. Kahveci'nin, Yaşar'ın cesediyle aracında tam 24 saat dolaştığı ve aldığı ziynet eşyalarını evinde sakladığı da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kahveci tutuklanırken, anne ve babası hakkında ev hapsi kararı verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın