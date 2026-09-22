Müge Anlı Canlı Yayında Aramıştı: Kayıp Ayşegül Yaşar'a Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
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Osmaniye'de yaşayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, 24 Ağustos'ta yürüyüşe çıktığını söyleyip evinden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Eşinin akşam saatlerinde yaptığı kayıp başvurusu kısa sürede 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşındı ve ekranlarda geniş yer buldu. Soruşturma ilerledikçe kadının sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle son kez görüldüğü ortaya çıktı, adli süreç haftalar içinde beklenmedik bir noktaya evrildi.
Kaynak: Sabah
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Ayşegül Yaşar, eşine yürüyüşe çıkacağını söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi.
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Tamer Kahveci'nin, Yaşar kaybolduktan dört gün sonra araç alırken üç altın bozdurduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Kahveci, Yaşar'ı öldürdüğünü itiraf edip cesedin yerini gösterdikten sonra tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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