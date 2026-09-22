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Hande Erçel’in Evinde Çalıştığını Söyleyen Kadının Anlattığı Kahvaltı Anısı Gündem Oldu

Hande Erçel’in Evinde Çalıştığını Söyleyen Kadının Anlattığı Kahvaltı Anısı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 11:42
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Hande Erçel bu kez bir dizi, davet ya da yeni imajıyla gündemde değil. Sosyal medyada yorum yapan bir kadın, dört yıl önce oyuncunun evine temizlik için gittiğini anlattı. Paylaşımda Erçel’in kahvaltıda istediği yumurtadan mutfakta yaşanan küçük telaşa kadar pek çok ayrıntı vardı. Hikayenin sonunda çıkan çift sarılı yumurta ise anlatana göre Erçel’i çok sevindirmiş. Kadının “çok mütevazıydı” sözleri de yorumun en çok dikkat çeken kısmı oldu.

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Hande Erçel’i yıllardır ekranlarda izliyoruz ama attığı her adımın konuşulmasına hâlâ şaşırmıyoruz.

Hande Erçel’i yıllardır ekranlarda izliyoruz ama attığı her adımın konuşulmasına hâlâ şaşırmıyoruz.

Güneşin Kızları dizisindeki Selin rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Erçel, ardından Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat, Sen Çal Kapımı’nda Eda Yıldız olarak karşımıza çıktı. Halka ve Bambaşka Biri gibi yapımlarla da farklı karakterlere hayat verdi. Dizileri kadar katıldığı davetler, reklam işleri ve imaj değişiklikleriyle de magazin gündeminin en çok takip edilen isimlerinden biri. 

Onu genellikle kamera karşısında ya da kırmızı halıda görmeye alıştık. Bu kez konuşulan şey ise çok daha gündelik bir an: Evinde hazırlandığı söylenen bir kahvaltı. Sosyal medyada Munisa Aktamova adıyla yapılan bir yorum, Erçel’le yıllar önce yaşandığı öne sürülen küçük bir mutfak telaşını anlattı.

Yorumun sahibinin anlattıklarını bağımsız olarak doğrulayamıyoruz. Fakat paylaşımın ilgi çekmesinin nedeni büyük bir olay ortaya atması değil; Erçel’in günlük hayatına dair oldukça ayrıntılı ve sonunda gülümseten bir anı aktarması.

Kadının anlatımına göre olay, yaklaşık dört yıl önce Hande Erçel’in evine temizlik için gittiklerinde yaşanmış.

Kadının anlatımına göre olay, yaklaşık dört yıl önce Hande Erçel’in evine temizlik için gittiklerinde yaşanmış.

Aktamova, o dönem bir temizlik şirketinde çalışan arkadaşıyla birlikte Erçel’in evine gittiklerini söyledi. Anlattığına göre oyuncu kahvaltı istedi ve özellikle zeytinyağında sahanda bir yumurta hazırlanmasını rica etti. Buraya kadar her şey sıradan. Asıl telaş, yumurta pişerken başladı.

Yorumdaki ifadeye göre kullanılan sahanda yumurtanın rengi yeşile dönüyordu. Kadın, yumurtanın iyi olmadığını düşünerek ilk iki denemeyi çöpe attığını anlattı. Aynı şey yeniden yaşanınca Erçel mutfağa geldi; o da durumu ve kullanılan sahanın bakır olduğunu açıkladı. Aktamova’nın aktardığına göre Erçel, yumurtanın bakır tavada yeşile dönüp dönmediğini sordu.

Kahvaltı hazırlığının uzamasına neden olan bu küçük aksilik, yorumun en eğlenceli kısmı. İnsan okurken bir yandan kadının telaşını anlıyor, bir yandan da üçüncü yumurtadan sonra mutfakta geçen konuşmayı gözünde canlandırıyor. Ama hikaye burada bitmiyor.

Son yumurtanın çift sarılı çıkması, kadının aklında kalan asıl an olmuş.

Aktamova, yumurta çift sarılı çıkınca Hande Erçel’in buna sevindiğini yazdı. Paylaşımını da oyuncunun “basit bir şeye bile sevindiğini” söyleyerek ve onu “çok mütevazı” bulduğunu belirterek bitirdi.

Yıllar öncesine ait olduğu söylenen bu anı, Erçel’in evinde yaşananlara dair yorum sahibinin kişisel anlatımı. Yine de bir kahvaltının, yeşile dönen yumurtalar yüzünden küçük bir mutfak macerasına dönüşüp çift sarılı yumurtayla son bulması sosyal medyanın ilgisini çekmeye yetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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