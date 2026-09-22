Hande Erçel’in Evinde Çalıştığını Söyleyen Kadının Anlattığı Kahvaltı Anısı Gündem Oldu
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Hande Erçel bu kez bir dizi, davet ya da yeni imajıyla gündemde değil. Sosyal medyada yorum yapan bir kadın, dört yıl önce oyuncunun evine temizlik için gittiğini anlattı. Paylaşımda Erçel’in kahvaltıda istediği yumurtadan mutfakta yaşanan küçük telaşa kadar pek çok ayrıntı vardı. Hikayenin sonunda çıkan çift sarılı yumurta ise anlatana göre Erçel’i çok sevindirmiş. Kadının “çok mütevazıydı” sözleri de yorumun en çok dikkat çeken kısmı oldu.
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Hande Erçel’i yıllardır ekranlarda izliyoruz ama attığı her adımın konuşulmasına hâlâ şaşırmıyoruz.
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Kadının anlatımına göre olay, yaklaşık dört yıl önce Hande Erçel’in evine temizlik için gittiklerinde yaşanmış.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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