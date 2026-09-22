Hande Erçel’in Evinde Çalıştığını Söyleyen Kadının Anlattığı Kahvaltı Anısı Gündem Oldu

Güneşin Kızları dizisindeki Selin rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Erçel, ardından Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat, Sen Çal Kapımı’nda Eda Yıldız olarak karşımıza çıktı. Halka ve Bambaşka Biri gibi yapımlarla da farklı karakterlere hayat verdi. Dizileri kadar katıldığı davetler, reklam işleri ve imaj değişiklikleriyle de magazin gündeminin en çok takip edilen isimlerinden biri.

Onu genellikle kamera karşısında ya da kırmızı halıda görmeye alıştık. Bu kez konuşulan şey ise çok daha gündelik bir an: Evinde hazırlandığı söylenen bir kahvaltı. Sosyal medyada Munisa Aktamova adıyla yapılan bir yorum, Erçel’le yıllar önce yaşandığı öne sürülen küçük bir mutfak telaşını anlattı.

Yorumun sahibinin anlattıklarını bağımsız olarak doğrulayamıyoruz. Fakat paylaşımın ilgi çekmesinin nedeni büyük bir olay ortaya atması değil; Erçel’in günlük hayatına dair oldukça ayrıntılı ve sonunda gülümseten bir anı aktarması.