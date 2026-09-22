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Ayrılığın Ardından Radikal Karar: Tuba Ünsal Türkiye'yi Terk Etti!

Ayrılığın Ardından Radikal Karar: Tuba Ünsal Türkiye'yi Terk Etti!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 10:59
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, iki yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'la yollarını ayıran Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u da geride bırakarak Türkiye'den ayrıldı. Peki ünlü oyuncuyu bu radikal karara götüren asıl sebep neydi, şimdi hangi ülkede yaşıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Kariyerine 2000'li yılların başında adım atan ve kısa sürede ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Tuba Ünsal, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde oturuyor.

Kariyerine 2000'li yılların başında adım atan ve kısa sürede ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Tuba Ünsal, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde oturuyor.

Çılgın Dersane'deki performansıyla geniş kitlelerin gönlünü kazanan, ardından Vizontele Tuuba ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı gibi projelerde rol alan usta oyuncu, bugüne kadar hep ekranların vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Ancak son günlerde Tuba Ünsal'ı gündeme getiren şey bir proje değil, özel hayatındaki radikal bir karar oldu. Magazin muhabirlerinin dilinden düşürmediği bu gelişme, hem sevenlerini hem de magazin çevrelerini şaşkına çevirdi.

Tuba Ünsal bir süredir Emir Ulusoy'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Tuba Ünsal bir süredir Emir Ulusoy'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Hikaye Ekim 2024'e uzanıyor. O tarihten bu yana genç iş insanı Emir Ulusoy ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, ikili arasındaki ilişki magazin sayfalarında sıkça yer buluyordu. Ne var ki geçtiğimiz günlerde bu ilişkinin sona erdiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun anlattığına göre, araya giren mesafe ilişkilerini yürütülemez hale getirmişti. Bu nedenle iki yıllık birlikteliklerine son verme kararı aldıklarını bizzat kendisi doğruladı. Ayrılığın ardından ise magazin gündeminde bambaşka bir tartışma başladı: Emir Ulusoy'un ihanet ettiği ve bu yüzden ayrıldıkları iddiaları. Ne var ki taraflardan bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrılığın hemen ardından hayatında bir başka büyük değişikliğe daha imza atan Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u geride bırakma kararı aldı.

Ayrılığın hemen ardından hayatında bir başka büyük değişikliğe daha imza atan Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u geride bırakma kararı aldı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, bu kararın arkasında ise çocuklarının eğitim hayatı yatıyor.

Murat Pilevneli'den olan kızı Sare'nin, Paris'teki ünlü sanat okulu Lycée Molière'e kabul edilmesi üzerine harekete geçen Ünsal, Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak kızının peşinden Paris'e taşındı. Şimdi çocuklarıyla birlikte Paris'te sıfırdan bir düzen kuran ünlü oyuncunun bu radikal adımı, hem sevenlerini hem de magazin çevrelerini derinden şaşırttı. İstanbul'daki hayatını geride bırakan Ünsal'ın, yeni şehrinde nasıl bir yaşam süreceği ise merakla bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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