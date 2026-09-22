Ayrılığın Ardından Radikal Karar: Tuba Ünsal Türkiye'yi Terk Etti!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, iki yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'la yollarını ayıran Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u da geride bırakarak Türkiye'den ayrıldı. Peki ünlü oyuncuyu bu radikal karara götüren asıl sebep neydi, şimdi hangi ülkede yaşıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, iki yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Emir Ulusoy'la yollarını ayıran Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u da geride bırakarak Türkiye'den ayrıldı. Peki ünlü oyuncuyu bu radikal karara götüren asıl sebep neydi, şimdi hangi ülkede yaşıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kaynak: Sabah/ Bülent Cankurt
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Kariyerine 2000'li yılların başında adım atan ve kısa sürede ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Tuba Ünsal, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin baş köşesinde oturuyor.
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Tuba Ünsal bir süredir Emir Ulusoy'la yaşadığı aşkla gündemdeydi.
Ayrılığın hemen ardından hayatında bir başka büyük değişikliğe daha imza atan Tuba Ünsal, çok sevdiği İstanbul'u geride bırakma kararı aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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