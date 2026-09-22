Ayrılığın Ardından Radikal Karar: Tuba Ünsal Türkiye'yi Terk Etti!

Çılgın Dersane'deki performansıyla geniş kitlelerin gönlünü kazanan, ardından Vizontele Tuuba ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı gibi projelerde rol alan usta oyuncu, bugüne kadar hep ekranların vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Ancak son günlerde Tuba Ünsal'ı gündeme getiren şey bir proje değil, özel hayatındaki radikal bir karar oldu. Magazin muhabirlerinin dilinden düşürmediği bu gelişme, hem sevenlerini hem de magazin çevrelerini şaşkına çevirdi.