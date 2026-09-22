Türkiye'nin Konuştuğu Gizemli Zengin: Bir Gecede Fon Hesabından 45 Milyar Lira Çekti
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Türkiye'nin haftalardır konuştuğu 130 fonluk tasfiye krizinin ortasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir yatırımcı, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birindeki fon hesabından tek bir gecede 45 milyar lira çekti. Sekiz kişilik bir fonda biriken 52 milyar 886 milyon liralık varlık, bu çekimin ardından 7 milyar 418 milyon liraya geriledi.
Kaynak: Sözcü
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Sekiz kişilik fonun Varlığı bir gecede neredeyse sıfırlandı.
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Krizin kökeninde Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınması var.
MASAK'ın izini sürdüğü İsviçre transferi ortaya çıkarken tasfiye süresi 6 aya uzatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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