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Türkiye'nin Konuştuğu Gizemli Zengin: Bir Gecede Fon Hesabından 45 Milyar Lira Çekti

Türkiye'nin Konuştuğu Gizemli Zengin: Bir Gecede Fon Hesabından 45 Milyar Lira Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 11:03 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 11:07
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Türkiye'nin haftalardır konuştuğu 130 fonluk tasfiye krizinin ortasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir yatırımcı, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birindeki fon hesabından tek bir gecede 45 milyar lira çekti. Sekiz kişilik bir fonda biriken 52 milyar 886 milyon liralık varlık, bu çekimin ardından 7 milyar 418 milyon liraya geriledi. 

Kaynak: Sözcü

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Sekiz kişilik fonun Varlığı bir gecede neredeyse sıfırlandı.

Sekiz kişilik fonun Varlığı bir gecede neredeyse sıfırlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu fon hesabı, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinde tutuluyordu ve toplamda sadece sekiz yatırımcıya aitti. Krizin patlak vermesinden önce bu fonda 52 milyar 886 milyon lira birikmişti; ancak yatırımcılardan biri sistemdeki tüm payını tek seferde nakde çevirince tablo bir gecede değişti.

Çekimin ardından fonda kalan varlık 7 milyar 418 milyon liraya kadar geriledi. Kimliği hâlâ açıklanmayan bu yatırımcının kim olduğu, parayı nereye aktardığı ve fondaki diğer yedi kişiyi nasıl bir durumda bıraktığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Krizin kökeninde Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınması var.

Krizin kökeninde Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınması var.

Bugünlere gelen sürecin başlangıcı, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıydı. Yarız'ın tekneyle Marmaris'ten Yunanistan'a kaçtığı iddiaları gündeme gelmiş, kendisi ise ifade vermek için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğini açıklamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu gelişmenin ardından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'e ait 130 fonun TEFAS'ta işlem görmesini durdurup tasfiye kararı aldı. Açıklamanın ardından bu fonlarda kilitli kalan varlığın 830 milyar lirayı aştığı, krizden yaklaşık 500 bin yatırımcının etkilendiği ifade ediliyor.

MASAK'ın izini sürdüğü İsviçre transferi ortaya çıkarken tasfiye süresi 6 aya uzatıldı.

MASAK'ın izini sürdüğü İsviçre transferi ortaya çıkarken tasfiye süresi 6 aya uzatıldı.

MASAK'ın incelemelerine göre Muhammed Yarız'ın hesabından 1 Eylül'de İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer edildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından ise 24 Ağustos'ta yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira başka bir hesaba aktarıldığı belirlendi. Soruşturma büyürken Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında da gözaltı kararı çıktı; toplam 51 kişiye seyahat yasağı ve mal varlığına el konulması gibi tedbirler uygulandı.

Öte yandan SPK, tasfiye sürecini yürütmek üzere Tera'ya bağlı fonlar için Türkiye İş Bankası'nı, Pusula ve diğer altı şirkete bağlı fonlar için ise Ziraat Bankası'nı portföy saklayıcısı olarak görevlendirdi. Kurul, başlangıçta 3 ay öngördüğü süreyi piyasa derinliği ve likidite koşullarını gerekçe göstererek 6 aya çıkardı. Yatırımcılara ödemelerin, varlıkların kademeli şekilde nakde çevrilmesinin ardından paylarına göre yapılması bekleniyor - ama bir yatırımcının hesabından bir gecede çekilen 45 milyar liranın nasıl mümkün olduğu sorusu hâlâ karşılık bulmuş değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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