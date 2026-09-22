Türkiye'nin Konuştuğu Gizemli Zengin: Bir Gecede Fon Hesabından 45 Milyar Lira Çekti

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu fon hesabı, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinde tutuluyordu ve toplamda sadece sekiz yatırımcıya aitti. Krizin patlak vermesinden önce bu fonda 52 milyar 886 milyon lira birikmişti; ancak yatırımcılardan biri sistemdeki tüm payını tek seferde nakde çevirince tablo bir gecede değişti.

Çekimin ardından fonda kalan varlık 7 milyar 418 milyon liraya kadar geriledi. Kimliği hâlâ açıklanmayan bu yatırımcının kim olduğu, parayı nereye aktardığı ve fondaki diğer yedi kişiyi nasıl bir durumda bıraktığı ise merak konusu olmaya devam ediyor.