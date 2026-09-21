Ev Sahibi 4 Kat Zam İstemişti: Oğuzhan Koç'un Kira Davasında Dudak Uçuklatan Karar!

Müzik kariyerine doludizgin devam eden, konserden konsere koşarken bir yandan da özel hayatıyla magazin gündeminden eksik olmayan Oğuzhan Koç, son günlerde peş peşe haberlerle karşımıza çıkıyor. Kendisi daha geçtiğimiz gün Edirne Gastronomi Festivali'nde verdiği konser sırasında yaşananlarla gündem olmuştu.

Koç sahnede şarkısını söylerken önünden sigara içerek geçen bir seyirciyi fark etmiş, bunun üzerine performansını yarıda kesip seyirciden sigarasını söndürmesini istemişti. Fakat mesele bununla da kalmamıştı.

Seyircinin tavırlarına sinirlenen Koç, 'Buranın ağası sen misin lan keko? Saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?' sözleriyle çıkışmış, ardından seyircinin alandan çıkarılmasını istemişti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede gündem olmuş, Oğuzhan Koç'un çıkışı epey konuşulmuştu.

Şimdi ise ünlü şarkıcının adı bu kez sahnede yaşananlarla değil, bir süredir devam eden ev sahibi-kiracı meselesiyle karşımızda. Hem de öyle ufak tefek bir kira anlaşmazlığından bahsetmiyoruz...