Ev Sahibi 4 Kat Zam İstemişti: Oğuzhan Koç'un Kira Davasında Dudak Uçuklatan Karar!
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Oğuzhan Koç'un bir süredir devam eden kira davasında beklenen karar çıktı. 85 bin TL ödediği evine yaklaşık 4 kat zam yapılmak istenince ev sahibiyle karşı karşıya gelen ünlü şarkıcı, artışa itiraz etmişti. Tarafların uzlaşamaması üzerine mahkemeye taşınan kira anlaşmazlığında bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Mahkemenin Oğuzhan Koç için belirlediği yeni kira ise gerçekten dudak uçuklatacak cinstendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Sabah / Armağan Yılmaz
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Son günlerde adı sık sık karşımıza çıkan Oğuzhan Koç, en son sahnede bir seyirciyle yaşadığı diyalogla gündemin ortasına oturmuştu.
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Oğuzhan Koç'un 2019 yılından beri yaşadığı Levent'teki evinin kirası, 2024 yılında ev sahibiyle arasını açmıştı. Sebebi ise 85 bin TL'lik kiraya istenen yaklaşık 4 kat zamdı!
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Oğuzhan Koç'la ev sahibi arasındaki kira davasında beklenen karar çıktı. Fakat ortaya çıkan rakam Koç'un pek de beklediği gibi olmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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