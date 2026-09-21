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Ev Sahibi 4 Kat Zam İstemişti: Oğuzhan Koç'un Kira Davasında Dudak Uçuklatan Karar!

Ev Sahibi 4 Kat Zam İstemişti: Oğuzhan Koç'un Kira Davasında Dudak Uçuklatan Karar!

Magazin Oğuzhan Koç
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 20:01
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Oğuzhan Koç'un bir süredir devam eden kira davasında beklenen karar çıktı. 85 bin TL ödediği evine yaklaşık 4 kat zam yapılmak istenince ev sahibiyle karşı karşıya gelen ünlü şarkıcı, artışa itiraz etmişti. Tarafların uzlaşamaması üzerine mahkemeye taşınan kira anlaşmazlığında bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Mahkemenin Oğuzhan Koç için belirlediği yeni kira ise gerçekten dudak uçuklatacak cinstendi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Sabah / Armağan Yılmaz

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Son günlerde adı sık sık karşımıza çıkan Oğuzhan Koç, en son sahnede bir seyirciyle yaşadığı diyalogla gündemin ortasına oturmuştu.

Son günlerde adı sık sık karşımıza çıkan Oğuzhan Koç, en son sahnede bir seyirciyle yaşadığı diyalogla gündemin ortasına oturmuştu.

Müzik kariyerine doludizgin devam eden, konserden konsere koşarken bir yandan da özel hayatıyla magazin gündeminden eksik olmayan Oğuzhan Koç, son günlerde peş peşe haberlerle karşımıza çıkıyor. Kendisi daha geçtiğimiz gün Edirne Gastronomi Festivali'nde verdiği konser sırasında yaşananlarla gündem olmuştu.

Koç sahnede şarkısını söylerken önünden sigara içerek geçen bir seyirciyi fark etmiş, bunun üzerine performansını yarıda kesip seyirciden sigarasını söndürmesini istemişti. Fakat mesele bununla da kalmamıştı.

Seyircinin tavırlarına sinirlenen Koç, 'Buranın ağası sen misin lan keko? Saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?' sözleriyle çıkışmış, ardından seyircinin alandan çıkarılmasını istemişti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede gündem olmuş, Oğuzhan Koç'un çıkışı epey konuşulmuştu.

Şimdi ise ünlü şarkıcının adı bu kez sahnede yaşananlarla değil, bir süredir devam eden ev sahibi-kiracı meselesiyle karşımızda. Hem de öyle ufak tefek bir kira anlaşmazlığından bahsetmiyoruz...

Oğuzhan Koç'un 2019 yılından beri yaşadığı Levent'teki evinin kirası, 2024 yılında ev sahibiyle arasını açmıştı. Sebebi ise 85 bin TL'lik kiraya istenen yaklaşık 4 kat zamdı!

Oğuzhan Koç'un 2019 yılından beri yaşadığı Levent'teki evinin kirası, 2024 yılında ev sahibiyle arasını açmıştı. Sebebi ise 85 bin TL'lik kiraya istenen yaklaşık 4 kat zamdı!

Koç, İstanbul'un Levent Mahallesi'nde bulunan evinde 2019 yılından beri kiracı olarak yaşıyor. Her şey 2024 yılında ev sahibi Güneş B.'nin, Koç'un o dönem 85 bin TL olan aylık kirasının 350 bin TL'ye çıkarılmasını istemesiyle başladı. 85 binden 350 bine... Yani hesap makinesini çıkarmaya pek gerek bırakmayacak şekilde yaklaşık dört katlık bir artış.

Oğuzhan Koç da haliyle bu rakama itiraz etti. Taraflar ortak bir noktada buluşamayınca ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Koç mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını ancak talep edilen bedelin oturduğu ev için gerçekçi olmadığını savundu. Ünlü şarkıcı ayrıca evde kendi cebinden tadilat yaptırdığını belirterek mağdur edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Ev sahibi ise Koç'un eski kiracı olduğu için piyasanın altında kira ödediğini, çevredeki benzer evlerle kıyaslandığında talep ettiği rakamın yerinde olduğunu savundu. Aradaki makas kapanmayınca son sözü söylemek mahkemeye kaldı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Oğuzhan Koç'la ev sahibi arasındaki kira davasında beklenen karar çıktı. Fakat ortaya çıkan rakam Koç'un pek de beklediği gibi olmadı!

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Oğuzhan Koç'la ev sahibi arasındaki kira davasında beklenen karar çıktı. Fakat ortaya çıkan rakam Koç'un pek de beklediği gibi olmadı!

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Oğuzhan Koç'un oturduğu evin kira bedelinin 360 bin TL olduğu belirtildi. Evet, yanlış okumadınız. Ev sahibinin istediği 350 bin TL'den bile 10 bin TL fazla!

Mahkeme bilirkişi raporunu yerinde buldu ancak belirlenen rakama yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulanmasına karar verdi. Ve böylece Oğuzhan Koç'un yeni aylık kirası 324 bin TL oldu!

Mahkeme, Koç'un ev sahibine aylık 324 bin TL kira ödemesine hükmetti. Yani 85 bin TL ödediği ev için 350 bin TL talep edilince mahkemeye giden Oğuzhan Koç'un kirası, karar sonucunda yaklaşık 3,8 katına çıkmış oldu.

Üstelik ev sahibinin en başta istediği 350 bin TL ile mahkemenin belirlediği 324 bin TL arasında yalnızca 26 bin TL fark kaldı. Fakat dosya burada kapanmış değil. Oğuzhan Koç'un avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği ve dosyayı üst mahkemeye taşıdığı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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