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Türk Tekstil Markası Armine'nin Sahibi Mehmet Dursun Gözaltına Alındı

Türk Tekstil Markası Armine'nin Sahibi Mehmet Dursun Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 20:03
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Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu iş insanı Mehmet Dursun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atandı. Armine'ye ise soruşturmanın ilk aşamasında, 13 Ağustos'ta TMSF tarafından zaten kayyum atanmıştı.

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Soruşturmanın 4. dalgasında 29 şüpheliye gözaltı kararı çıktı, örgütle bağlantılı 23 şirkete daha kayyum atandı.

Soruşturmanın 4. dalgasında 29 şüpheliye gözaltı kararı çıktı, örgütle bağlantılı 23 şirkete daha kayyum atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması 20 Eylül'de dördüncü dalgaya ulaştı. Operasyon kapsamında 29 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma; 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Başsavcılık, elde edilen yeni delillerle örgütle bağlantılı veya iltisaklı görülen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Örgütün kamuoyunda tanınan lideri Alihan Kuriş, yapının 8 Eylül 2016'da önceki lider Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından başına geçmişti; Kuriş de soruşturmanın ilk dalgasından bu yana gözaltında bulunuyor.

Armine'ye kayyum, soruşturmanın ilk gününden beri gündemde.

Armine'ye kayyum, soruşturmanın ilk gününden beri gündemde.

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi; 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulanırken 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 30'u fiilen gözaltına alındı. O tarihte hakkında adli tedbir uygulanan şirketler arasında Mehmet Dursun'un kurduğu Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ da yer almış, TMSF bu şirkete kayyum atamıştı.

Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından biri sayılan Armine, onlarca mağazasıyla yıllardır tesettür modasının önde gelen isimleri arasında gösteriliyordu. Soruşturmanın ikinci ve üçüncü dalgalarında sırasıyla 12 ve 54 şüpheli daha işleme alınırken, üçüncü dalgada 11 şirket ve 3 dernek de kayyuma devredilmişti.

MASAK'ın tespiti dosyaya girdi: 100 milyar TL'yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı öne sürülüyor.

MASAK'ın tespiti dosyaya girdi: 100 milyar TL'yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı öne sürülüyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt içi ile yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akladığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi; yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiği ve bu gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiği öne sürüldü.

Dosyaya, şüphelilerin dijital materyaller, tanık ifadeleri ve mali kayıtlar üzerinden Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulgular da girdi. Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81'i tutuklanmış, örgütle bağlantılı 4 dernek ve 55 şirkete el konulmuş, bunlardan 50'sine kayyum atanmıştı. Başsavcılık, seçim süreçlerine ilişkin incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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