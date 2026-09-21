Türk Tekstil Markası Armine'nin Sahibi Mehmet Dursun Gözaltına Alındı
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Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu iş insanı Mehmet Dursun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atandı. Armine'ye ise soruşturmanın ilk aşamasında, 13 Ağustos'ta TMSF tarafından zaten kayyum atanmıştı.
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Soruşturmanın 4. dalgasında 29 şüpheliye gözaltı kararı çıktı, örgütle bağlantılı 23 şirkete daha kayyum atandı.
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Armine'ye kayyum, soruşturmanın ilk gününden beri gündemde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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