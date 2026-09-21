Türk Tekstil Markası Armine'nin Sahibi Mehmet Dursun Gözaltına Alındı

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt içi ile yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akladığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi; yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiği ve bu gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiği öne sürüldü.

Dosyaya, şüphelilerin dijital materyaller, tanık ifadeleri ve mali kayıtlar üzerinden Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulgular da girdi. Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81'i tutuklanmış, örgütle bağlantılı 4 dernek ve 55 şirkete el konulmuş, bunlardan 50'sine kayyum atanmıştı. Başsavcılık, seçim süreçlerine ilişkin incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.