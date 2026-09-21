Domenico Tedesco'ya Yeni Adres: Borussia Mönchengladbach ile Anlaşmaya Yaklaştı

Borussia Mönchengladbach, Tedesco ile anlaşmaya varmak üzere. Kulüp, teknik direktörlük koltuğu için İtalyan çalıştırıcıyı öne çıkardı. Görüşmelerin hangi aşamada olduğuna dair ayrıntı paylaşılmadı. Tedesco, kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da Schalke ve Leipzig gibi kulüplerde geçirmişti.