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Domenico Tedesco'ya Yeni Adres: Borussia Mönchengladbach ile Anlaşmaya Yaklaştı

Domenico Tedesco'ya Yeni Adres: Borussia Mönchengladbach ile Anlaşmaya Yaklaştı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 20:28
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Domenico Tedesco, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya yaklaştı. İtalyan teknik adam, bu sezon başında gittiği Bologna'dan kısa süre sonra ayrılmıştı. Tedesco'nun Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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Borussia Mönchengladbach, Tedesco ile görüşüyor.

Borussia Mönchengladbach, Tedesco ile görüşüyor.

Borussia Mönchengladbach, Tedesco ile anlaşmaya varmak üzere. Kulüp, teknik direktörlük koltuğu için İtalyan çalıştırıcıyı öne çıkardı. Görüşmelerin hangi aşamada olduğuna dair ayrıntı paylaşılmadı. Tedesco, kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da Schalke ve Leipzig gibi kulüplerde geçirmişti.

Tedesco, Bologna'da dört maçta kaldı.

Tedesco, Bologna'da dört maçta kaldı.

Tedesco, Bologna'da yalnızca dört maça çıkabildi. Bu maçlarda bir beraberlik, üç mağlubiyet aldı. Kötü sonuçların ardından kulüple yolları ayrıldı. Tedesco, bu sezon başında İtalyan ekibinin başına geçmişti.

Tedesco, Fenerbahçe'de 45 maça çıkmıştı.

Tedesco, Fenerbahçe'de 45 maça çıkmıştı.

Tedesco'nun teknik adamlık kariyeri gençlik takımlarıyla başladı. Stuttgart ve Hoffenheim'ın U17 takımlarının ardından Aue'yi çalıştırdı. Ardından Schalke ve Leipzig'in teknik direktörlüğünü üstlendi. Türkiye'de ise Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkıp bir Süper Kupa kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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