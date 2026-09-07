Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Tedesco, İtalya'da Tam Anlamıyla Kabus Yaşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, başına geçtiği Bologna’da Serie A’ya beklentilerin altında bir giriş yaptı. İtalyan temsilcisi, Tedesco yönetiminde oynadığı ilk 3 lig maçında yalnızca 1 puan elde edebildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galibiyet yüzü göremedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk puanını 3. hafta alabilidi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın