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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Tedesco, İtalya'da Tam Anlamıyla Kabus Yaşıyor

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Tedesco, İtalya'da Tam Anlamıyla Kabus Yaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 21:35
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, başına geçtiği Bologna’da Serie A’ya beklentilerin altında bir giriş yaptı. İtalyan temsilcisi, Tedesco yönetiminde oynadığı ilk 3 lig maçında yalnızca 1 puan elde edebildi.

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Galibiyet yüzü göremedi.

Galibiyet yüzü göremedi.

Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’nin ardından başına geçtiği Bologna’daki performansı beklentilerin gerisinde kaldı. İtalyan ekibinin başına geçen deneyimli teknik adam, henüz resmi maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Bologna, Tedesco yönetimindeki ilk üç Serie A karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi. Sezonun ilk iki haftasında Lazio ve Atalanta’ya 1-0’lık skorlarla mağlup olan Bologna, Tedesco döneminde ligde istediği çıkışı yakalayamadı.

İlk puanını 3. hafta alabilidi.

İlk puanını 3. hafta alabilidi.

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A’daki ilk puanını üçüncü haftada Sassuolo karşısında aldı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan İtalyan ekibi, böylece hanesine 1 puan ekledi. Ancak bu sonuç, Tedesco’nun Bologna’nın başındaki ilk galibiyetini almasına yetmedi.

Bologna, sezonun dördüncü lig maçında ise Napoli deplasmanına çıkacak. 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Tedesco, zorlu mücadelede hem Bologna’daki ilk galibiyetini almak hem de takımının kötü başlangıcına son vermek için sahaya çıkacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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