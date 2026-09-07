Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Tedesco, İtalya'da Tam Anlamıyla Kabus Yaşıyor

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A’daki ilk puanını üçüncü haftada Sassuolo karşısında aldı. Rakibiyle 2-2 berabere kalan İtalyan ekibi, böylece hanesine 1 puan ekledi. Ancak bu sonuç, Tedesco’nun Bologna’nın başındaki ilk galibiyetini almasına yetmedi.

Bologna, sezonun dördüncü lig maçında ise Napoli deplasmanına çıkacak. 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Tedesco, zorlu mücadelede hem Bologna’daki ilk galibiyetini almak hem de takımının kötü başlangıcına son vermek için sahaya çıkacak.