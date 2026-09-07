Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Ev Sahibi Olarak Oynayacağı Hapoel Beer Sheva Maçı Tarafsız Sahaya Alındı
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile 26 Kasım’da İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri değiştirildi. Güvenlik gerekçesiyle mücadelenin Türkiye dışında tarafsız bir sahada oynanacağı bildirildi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılması beklenen karşılaşma, alınan güvenlik değerlendirmelerinin ardından tarafsız sahaya taşınacak.
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Beşiktaş, Gürcistan'ı isteyecek.
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Maçın seyircili oynanıp oynanmayacağı da netleşmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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