Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Ev Sahibi Olarak Oynayacağı Hapoel Beer Sheva Maçı Tarafsız Sahaya Alındı

Beşiktaş’ın Hapoel Beer Sheva ile İstanbul’da oynaması planlanan karşılaşmasının, güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında tarafsız bir ülkede oynanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, yoğun fikstürü ve seyahat süresini de dikkate alarak mücadele için Gürcistan’ın Batum kentini UEFA’ya önermeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı ülke ve stat henüz kesinlik kazanmadı. Beşiktaş’ın konuyla ilgili UEFA’ya şu ana kadar resmi bir başvuru yapmadığı, nihai kararın kurumla gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşeceği belirtildi.