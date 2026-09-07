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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Ev Sahibi Olarak Oynayacağı Hapoel Beer Sheva Maçı Tarafsız Sahaya Alındı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Ev Sahibi Olarak Oynayacağı Hapoel Beer Sheva Maçı Tarafsız Sahaya Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2026 - 18:01
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile 26 Kasım’da İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri değiştirildi. Güvenlik gerekçesiyle mücadelenin Türkiye dışında tarafsız bir sahada oynanacağı bildirildi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılması beklenen karşılaşma, alınan güvenlik değerlendirmelerinin ardından tarafsız sahaya taşınacak.

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Beşiktaş, Gürcistan'ı isteyecek.

Beşiktaş, Gürcistan'ı isteyecek.

Beşiktaş’ın Hapoel Beer Sheva ile İstanbul’da oynaması planlanan karşılaşmasının, güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında tarafsız bir ülkede oynanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, yoğun fikstürü ve seyahat süresini de dikkate alarak mücadele için Gürcistan’ın Batum kentini UEFA’ya önermeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı ülke ve stat henüz kesinlik kazanmadı. Beşiktaş’ın konuyla ilgili UEFA’ya şu ana kadar resmi bir başvuru yapmadığı, nihai kararın kurumla gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşeceği belirtildi.

Maçın seyircili oynanıp oynanmayacağı da netleşmedi.

Maçın seyircili oynanıp oynanmayacağı da netleşmedi.

Karşılaşmanın tarafsız bir ülkede oynanması durumunda tribünlerin taraftarlara açılıp açılmayacağı da maçın yapılacağı ülkenin yetkili makamlarının kararına bağlı olacak.

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva’nın 26 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelmesi planlanıyordu. Mücadelenin saat 20.45’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanması öngörülürken, güvenlik gerekçesiyle alınan kararın ardından maçın yeni adresi henüz netleşmedi.

Karşılaşmanın hangi statta ve hangi ülkede oynanacağı, Beşiktaş ile UEFA arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından kesinlik kazanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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