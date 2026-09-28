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Havaların Aniden Soğumasına İki Çift Lafı Olan Mizahşörler

Havaların Aniden Soğumasına İki Çift Lafı Olan Mizahşörler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 17:20
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Eylülün son haftasında hava birçok şehirde neredeyse bir gecede değişti. Birkaç gün öncesine kadar tişörtle dolaşanlar sabah evden çıkarken hırkasını, akşam dönüşünde ise dolabın en dibindeki şişme montu aramaya başladı. Meteoroloji sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini açıklayınca kombiyi yakıp yakmama tartışması da erkenden evlere döndü; kimi pikeyi yorganla değiştirdi, kimi elektrikli ısıtıcıyı çoktan prize taktı. Bütün yaz 'kış gelsin' diye tutturanlar ise şimdi sesini çıkaramıyor.

X kullanıcıları bu ani geçişi mizah malzemesine çevirmekte hiç gecikmedi. Sabah üşüyüp öğlen terleyenlerden şortun üstüne sweatshirt giyenlere, bir derecelik düşüşte donanlardan soğuğa rağmen pes etmeyen sivrisineklere kadar sonbaharın ani gelişini en iyi anlatan paylaşımları sizin için derledik.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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