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İçme Suyu Deposuna 96 Milyon Siyah Top Attılar: Bütün Şehir Kurtuldu

İçme Suyu Deposuna 96 Milyon Siyah Top Attılar: Bütün Şehir Kurtuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 17:59
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Los Angeles'ta bir içme suyu deposunun yüzeyi milyonlarca siyah plastik topla kaplandı. İlk bakışta tuhaf görünen bu uygulama, suyu güneş ışığının neden olduğu zararlı bir kimyasal tepkimeden korumak ve buharlaşmayı azaltmak için yapıldı.

İşte detaylar...

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Rezervuara toplam 96 milyon top bırakıldı.

Rezervuara toplam 96 milyon top bırakıldı.

'Gölge top' adı verilen bu siyah plastik toplar, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin (LADWP) içme suyu depolarında kullanılıyor. En büyük uygulama, yaklaşık 71 hektarlık ve 12,5 milyar litre su alan Los Angeles Rezervuarı'nda yapıldı. Ağustos 2015'te son topların da bırakılmasıyla rezervuardaki top sayısı 96 milyona ulaştı.

Yaklaşık 10 santimetre çapındaki toplar siyah polietilenden yapılıyor ve rüzgârla uçmasınlar diye içleri su dolu. Tanesi 36 sente mal olan topların toplam maliyeti 34,5 milyon doları buldu.

Toplar, güneş ışığıyla oluşan zararlı bir kimyasalı engelliyor.

Toplar, güneş ışığıyla oluşan zararlı bir kimyasalı engelliyor.

Los Angeles'ın rezervuarlarındaki suda doğal olarak bromür bulunuyor. Suya dezenfeksiyon için klor ekleniyor. Bu ikisi güneş ışığıyla birleşince bromat oluşuyor. LADWP'den Richard Harasick, 'Bromat, insanlarda kansere yol açtığından şüphelenilen bir madde' diyor ve ekliyor: 'Toplar güneş ışığını ortadan kaldırıyor, böylece bromatı oluşturan kimyasal tepkime gerçekleşemiyor.'

Toplar ayrıca kuşları ve diğer hayvanları uzak tutuyor, suyu yağmurdan ve rüzgârın getirdiği tozdan koruyor. Yosun oluşumu azaldığı için suya daha az klor kullanılıyor.

Buharlaşma yüzde 85-90 azalıyor.

Buharlaşma yüzde 85-90 azalıyor.

Toplar suyu gölgeleyip serin tutuyor. Yetkililere göre bu sayede her yıl yaklaşık 1,1 milyar litre suyun buharlaşması önleniyor. Bu miktar, 8 bin 100 kişinin bir yıllık içme suyu ihtiyacına denk geliyor.

Fikir, emekli LADWP biyoloğu Brian White'tan çıktı. White, havalimanlarında pist kenarındaki göletlere kuşları uzak tutmak için bırakılan 'kuş toplarından' esinlendi. Aynı büyüklükteki rezervuarı yüzen bir örtüyle kapatmak ise yaklaşık 250 milyon dolara mal olacaktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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