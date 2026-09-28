İçme Suyu Deposuna 96 Milyon Siyah Top Attılar: Bütün Şehir Kurtuldu

'Gölge top' adı verilen bu siyah plastik toplar, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin (LADWP) içme suyu depolarında kullanılıyor. En büyük uygulama, yaklaşık 71 hektarlık ve 12,5 milyar litre su alan Los Angeles Rezervuarı'nda yapıldı. Ağustos 2015'te son topların da bırakılmasıyla rezervuardaki top sayısı 96 milyona ulaştı.

Yaklaşık 10 santimetre çapındaki toplar siyah polietilenden yapılıyor ve rüzgârla uçmasınlar diye içleri su dolu. Tanesi 36 sente mal olan topların toplam maliyeti 34,5 milyon doları buldu.