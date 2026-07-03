Güneş Panellerini Şemsiyeye Çevirdiler: Çölde Meyve Yetiştiriyorlar

Enerjideki bu büyük dönüşüm, çevre projeleriyle birleşince ortaya hem doğayı koruyan hem de üretim yapan çift taraflı bir başarı hikayesi çıkıyor.

Çölleşmiş araziler hâlâ Çin topraklarının %26,8'ini kaplasa da, Ningxia’daki bu başarılı deney geleceğin şehirleri ve tarımı için umut veriyor. Bölge yöneticilerinin de belirttiği gibi, amaç çölleri tamamen haritadan silmek değil; doğayla uyum içinde yaşayarak onların yıkıcı etkilerini en aza indirmek.