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Güneş Panellerini Şemsiyeye Çevirdiler: Çölde Meyve Yetiştiriyorlar

Güneş Panellerini Şemsiyeye Çevirdiler: Çölde Meyve Yetiştiriyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 11:42
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Çin, çölleşmeyle mücadelede dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yönteme imza atıyor. Ningxia eyaletinin kurak topraklarında hayata geçirilen devasa proje kapsamında, güneş panelleri adeta birer şemsiye gibi kullanılarak hem temiz enerji üretiliyor hem de goji meyvesi tarlaları koruma altına alınıyor.

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Çin hükümeti; çölleşmeyi durdurmak, kum fırtınalarının önünü kesmek ve bozulan toprakları yeniden canlandırmak için yenilenebilir enerjiyi kalıcı bir silaha dönüştürdü.

Çin hükümeti; çölleşmeyi durdurmak, kum fırtınalarının önünü kesmek ve bozulan toprakları yeniden canlandırmak için yenilenebilir enerjiyi kalıcı bir silaha dönüştürdü.

Ülkenin ulusal kalkınma planına göre, 2030 yılına kadar kurak bölgelere tam 253 GW güneş enerjisi kapasitesi kurulması hedefleniyor.

Bu devasa hamleyle, yaklaşık 7.000 kilometrekarelik (Büyük Londra’nın yaklaşık dört katı büyüklüğünde) bozulmuş arazinin tamamen yeşillendirilerek ekosisteme kazandırılması amaçlanıyor.

Ningxia Baofeng Enerji Grubu tarafından işletilen 1 gigawatt’lık dev tesiste, binlerce güneş paneli çölde alışılmadık bir manzara oluşturuyor.

Ningxia Baofeng Enerji Grubu tarafından işletilen 1 gigawatt’lık dev tesiste, binlerce güneş paneli çölde alışılmadık bir manzara oluşturuyor.

Tesis yetkilileri, yere monte edilen bu fotovoltaik panellerin bölgede birer şemsiye görevi gördüğünü belirtiyor.

Peki bu 'güneş şemsiyeleri' çölde hayatı nasıl değiştiriyor?

  • Nemi Koruyor: Paneller güneş ışınlarının toprağa doğrudan vurmasını engelleyerek, kurak iklimdeki su buharlaşmasını ve nem kaybını ciddi oranda düşürüyor.

  • Rüzgarı ve Erozyonu Kesiyor: Dev yapılar, yer seviyesindeki sert rüzgarların hızını keserek kum tepelerinin hareket etmesini ve verimli toprakları yutmasını engelliyor.

  • Goji Meyvesine Kalkan Oluyor: Panellerin yarattığı gölgede, bölgenin meşhur ürünü olan goji meyvesi (kurt üzümü) çalılıkları rahatça yetişebiliyor. Alt kısma yerleştirilen bitki örtüsü de toprağın birbirine tutunmasını sağlıyor.

Çin, geçtiğimiz yıllarda verimli tarım arazilerine güneş paneli kurulmasını yasaklayan sert kurallar getirmişti.

Çin, geçtiğimiz yıllarda verimli tarım arazilerine güneş paneli kurulmasını yasaklayan sert kurallar getirmişti.

Güneş enerjisi projelerinin çöllere ve yarı kurak alanlara kaydırılması, gıda üretimi yapılan alanlar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Çöller, yüksek ışık yoğunluğuyla enerji üretimi için kusursuz bir ortam sunarken, alan rekabetini de ortadan kaldırıyor.

Çin, aslında 1978 yılından beri 'Üç Kuzey Orman Kuşağı Programı' adı verilen devasa bir ağaçlandırma kampanyası yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda (Kasım 2024), Taklamakan Çölü'nün etrafını saran 3.000 kilometrelik yeşil kuşağın tamamlandığı duyurulmuştu. Güneş panelleri, bu geleneksel ağaçlandırma yöntemlerinin yerine geçmiyor; aksine onları destekleyen teknolojik bir zırh görevi görüyor.

Resmi verilere göre Çin'deki rüzgar ve güneş enerjisi kurulu kapasitesi, Haziran 2025 itibarıyla 1,67 milyar kilovata ulaşarak termik (kömür) enerji üretimini geride bıraktı.

Resmi verilere göre Çin'deki rüzgar ve güneş enerjisi kurulu kapasitesi, Haziran 2025 itibarıyla 1,67 milyar kilovata ulaşarak termik (kömür) enerji üretimini geride bıraktı.

Enerjideki bu büyük dönüşüm, çevre projeleriyle birleşince ortaya hem doğayı koruyan hem de üretim yapan çift taraflı bir başarı hikayesi çıkıyor.

Çölleşmiş araziler hâlâ Çin topraklarının %26,8'ini kaplasa da, Ningxia’daki bu başarılı deney geleceğin şehirleri ve tarımı için umut veriyor. Bölge yöneticilerinin de belirttiği gibi, amaç çölleri tamamen haritadan silmek değil; doğayla uyum içinde yaşayarak onların yıkıcı etkilerini en aza indirmek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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