Güneş Panellerini Şemsiyeye Çevirdiler: Çölde Meyve Yetiştiriyorlar
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Çin, çölleşmeyle mücadelede dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yönteme imza atıyor. Ningxia eyaletinin kurak topraklarında hayata geçirilen devasa proje kapsamında, güneş panelleri adeta birer şemsiye gibi kullanılarak hem temiz enerji üretiliyor hem de goji meyvesi tarlaları koruma altına alınıyor.
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Çin hükümeti; çölleşmeyi durdurmak, kum fırtınalarının önünü kesmek ve bozulan toprakları yeniden canlandırmak için yenilenebilir enerjiyi kalıcı bir silaha dönüştürdü.
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Ningxia Baofeng Enerji Grubu tarafından işletilen 1 gigawatt’lık dev tesiste, binlerce güneş paneli çölde alışılmadık bir manzara oluşturuyor.
Çin, geçtiğimiz yıllarda verimli tarım arazilerine güneş paneli kurulmasını yasaklayan sert kurallar getirmişti.
Resmi verilere göre Çin'deki rüzgar ve güneş enerjisi kurulu kapasitesi, Haziran 2025 itibarıyla 1,67 milyar kilovata ulaşarak termik (kömür) enerji üretimini geride bıraktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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