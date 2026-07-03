Portakal Kabuklarını Binaların Dış Cephelerinde Kullanacaklar

İngiltere merkezli bir şirket, bu iki büyük çevre sorununu tek bir potada eritmeyi başardı. Gıda endüstrisinden toplanan portakal kabukları, kakao atıkları ve tarımsal yan ürünler, fabrikalarda işlenmek yerine laboratuvarlarda adeta birer yapı malzemesi gibi yetiştiriliyor.

Sistemin merkezinde, mantarların toprak altındaki kök sistemi gibi işlev gören lifli yapısı, yani miselyum yer alıyor.

Doğal Yapıştırıcı: Miselyum, portakal ve kakao kabuklarından oluşan organik atıkların üzerinde büyüyor. Hiçbir sentetik yapıştırıcı veya petrokimyasal maddeye ihtiyaç duymadan, bu parçacıkları birbirine bağlayan güçlü, doğal bir ağ oluşturuyor.

Büyümeyi Durduran Isıl İşlem: Malzeme istenen panel şekline ve boyuta ulaştığında, özel bir termal işlemle mantarın büyümesi durduruluyor ve ürün stabil, kullanıma hazır bir yalıtım levhasına dönüşüyor.

Mantarın doğal büyüme süreci sırasında içinde oluşan küçük hava cepleri, binalar için hem mükemmel bir ısı yalıtımı hem de üst düzey nem düzenlemesi sağlıyor.