Portakal Kabuklarını Binaların Dış Cephelerinde Kullanacaklar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnşaat sektörü yüzyıllardır çimento, çelik ve beton gibi ağır sanayi ürünlerine dayanıyordu. Ancak İngiliz bir biyoteknoloji şirketi, ezberleri bozacak bir yeniliğe imza attı: Portakal kabukları, kakao atıkları ve mantar kökleri, geleceğin binaları için yüksek performanslı yalıtım panellerine dönüştürülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel çapta üretilen gıdaların üçte biri çöpe giderken, inşaat sektörü de dünyadaki ham maddeleri en çok tüketen endüstri olarak öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket, yalıtım panellerinin yanı sıra ORB (Organik Atık Biyokompoziti) adını verdiği yeni bir malzeme daha geliştirdi.
Fosil yakıtlarla çalışan dev endüstriyel fırınlar yerine, canlı organizmaların gücüyle üretilen bu yeni nesil paneller, kullanım ömürlerini tamamladıklarında doğaya hiçbir zarar vermeden gübreye dönüşebiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın