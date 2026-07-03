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Portakal Kabuklarını Binaların Dış Cephelerinde Kullanacaklar

Portakal Kabuklarını Binaların Dış Cephelerinde Kullanacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 10:57
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İnşaat sektörü yüzyıllardır çimento, çelik ve beton gibi ağır sanayi ürünlerine dayanıyordu. Ancak İngiliz bir biyoteknoloji şirketi, ezberleri bozacak bir yeniliğe imza attı: Portakal kabukları, kakao atıkları ve mantar kökleri, geleceğin binaları için yüksek performanslı yalıtım panellerine dönüştürülüyor.

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Küresel çapta üretilen gıdaların üçte biri çöpe giderken, inşaat sektörü de dünyadaki ham maddeleri en çok tüketen endüstri olarak öne çıkıyor.

Küresel çapta üretilen gıdaların üçte biri çöpe giderken, inşaat sektörü de dünyadaki ham maddeleri en çok tüketen endüstri olarak öne çıkıyor.

İngiltere merkezli bir şirket, bu iki büyük çevre sorununu tek bir potada eritmeyi başardı. Gıda endüstrisinden toplanan portakal kabukları, kakao atıkları ve tarımsal yan ürünler, fabrikalarda işlenmek yerine laboratuvarlarda adeta birer yapı malzemesi gibi yetiştiriliyor.

Sistemin merkezinde, mantarların toprak altındaki kök sistemi gibi işlev gören lifli yapısı, yani miselyum yer alıyor.

  • Doğal Yapıştırıcı: Miselyum, portakal ve kakao kabuklarından oluşan organik atıkların üzerinde büyüyor. Hiçbir sentetik yapıştırıcı veya petrokimyasal maddeye ihtiyaç duymadan, bu parçacıkları birbirine bağlayan güçlü, doğal bir ağ oluşturuyor.

  • Büyümeyi Durduran Isıl İşlem: Malzeme istenen panel şekline ve boyuta ulaştığında, özel bir termal işlemle mantarın büyümesi durduruluyor ve ürün stabil, kullanıma hazır bir yalıtım levhasına dönüşüyor.

Mantarın doğal büyüme süreci sırasında içinde oluşan küçük hava cepleri, binalar için hem mükemmel bir ısı yalıtımı hem de üst düzey nem düzenlemesi sağlıyor.

Şirket, yalıtım panellerinin yanı sıra ORB (Organik Atık Biyokompoziti) adını verdiği yeni bir malzeme daha geliştirdi.

Şirket, yalıtım panellerinin yanı sıra ORB (Organik Atık Biyokompoziti) adını verdiği yeni bir malzeme daha geliştirdi.

Tarımsal atıkların bitki bazlı bir bağlayıcı ile birleştirilmesiyle elde edilen ORB; %100 vegan, tamamen doğada çözünebilir ve inşaatlarda kullanılan geleneksel ahşap bazlı panellerin (sunta, MDF vb.) yerini alabilecek güçte bir alternatif sunuyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre, inşaat kaynaklı atıkların yıllık 2,2 milyar tona ulaşması beklenirken, bu tarz biyomimikri (doğayı taklit eden) projeleri hayati bir önem taşıyor.

Fosil yakıtlarla çalışan dev endüstriyel fırınlar yerine, canlı organizmaların gücüyle üretilen bu yeni nesil paneller, kullanım ömürlerini tamamladıklarında doğaya hiçbir zarar vermeden gübreye dönüşebiliyor.

Fosil yakıtlarla çalışan dev endüstriyel fırınlar yerine, canlı organizmaların gücüyle üretilen bu yeni nesil paneller, kullanım ömürlerini tamamladıklarında doğaya hiçbir zarar vermeden gübreye dönüşebiliyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin sadece yalıtımla sınırlı kalmayacağını; yakın gelecekte iç kaplamalardan mobilyalara, hatta taşıyıcı duvar panellerine kadar mimarinin her alanında portakal kabuklarını ve mantarları göreceğimizi belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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