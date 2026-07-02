Pazartesi Gelmeden Önce Sürücülere Lastikleri Kontrol Edin Çağrısı Yapıldı
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Yaz sıcakları etkisini iyice artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde kısa süreli yağışlar görülse de temmuz ayıyla birlikte termometreler daha da yükselecek. Tatil sezonunun açılmasıyla birçok kişi uzun yolculuklara hazırlanırken, uzmanlar aşırı sıcak hava dalgası öncesinde sürücülere çok önemli bir çağrıda bulundu: 'Pazartesi gününden önce lastiklerinizi mutlaka kontrol edin!'
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Aşırı sıcaklar araçlar üzerinde büyük bir baskı oluştururken, en büyük risklerin başında lastik patlamaları geliyor.
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Uzun mesafeli yolculuklarda hem sürücünün hem de lastiklerin sağlığı için her iki saatte bir mola verilmesi tavsiye ediliyor.
Sıcak hava dalgası bastırmadan ve yola çıkmadan önce şu basit önlemleri almanız hayati önem taşıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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