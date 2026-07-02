article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pazartesi Gelmeden Önce Sürücülere Lastikleri Kontrol Edin Çağrısı Yapıldı

Pazartesi Gelmeden Önce Sürücülere Lastikleri Kontrol Edin Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 18:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sıcakları etkisini iyice artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde kısa süreli yağışlar görülse de temmuz ayıyla birlikte termometreler daha da yükselecek. Tatil sezonunun açılmasıyla birçok kişi uzun yolculuklara hazırlanırken, uzmanlar aşırı sıcak hava dalgası öncesinde sürücülere çok önemli bir çağrıda bulundu: 'Pazartesi gününden önce lastiklerinizi mutlaka kontrol edin!'

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşırı sıcaklar araçlar üzerinde büyük bir baskı oluştururken, en büyük risklerin başında lastik patlamaları geliyor.

Aşırı sıcaklar araçlar üzerinde büyük bir baskı oluştururken, en büyük risklerin başında lastik patlamaları geliyor.

Sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız basit kontroller, hem olası kazaların önüne geçebilir hem de sizi yüksek onarım masraflarından kurtarabilir.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Davanti Tyres CEO'su Peter Cross, sıcaklığın lastik üzerindeki etkisini şu sözlerle özetliyor:

'Sıcaklıklar yükseldikçe, lastiklerinizin içindeki havanın ısısı da artar. Sıcak hava genleşir; bu da basıncın artmasına ve lastik yapısının zarar görmesine neden olur. Genellikle, sıcaklık her 10 derece arttığında, araç kullanılmamış olsa bile lastik basıncı yaklaşık 0,1 bar kadar yükselebilir. Bu küçük bir miktar gibi görünse de basınçtaki herhangi bir değişiklik sorunlara yol açabilir. Ayrıca lastiğin aşınması yol tutuşunu etkileyerek fren mesafesini artırır.'

Uzun mesafeli yolculuklarda hem sürücünün hem de lastiklerin sağlığı için her iki saatte bir mola verilmesi tavsiye ediliyor.

Uzun mesafeli yolculuklarda hem sürücünün hem de lastiklerin sağlığı için her iki saatte bir mola verilmesi tavsiye ediliyor.

Cross, lastiklerin aşırı ısındığını anlamanın en kolay yolunu şöyle açıklıyor:

'Lastikler dokunulduğunda sıcaksa, bu aşırı ısındıklarının açık bir işaretidir. Uzun bir yolculuktayken lastiklerinizin çok sıcak olduğunu fark ederseniz, en iyi çözüm güvenli bir yerde durup lastiklerin soğumasını beklemek ve ardından yola devam etmektir.'

Sıcak hava dalgası bastırmadan ve yola çıkmadan önce şu basit önlemleri almanız hayati önem taşıyor:

Sıcak hava dalgası bastırmadan ve yola çıkmadan önce şu basit önlemleri almanız hayati önem taşıyor:

  • Lastik Basıncını Düzenli Kontrol Edin: Basınç ölçümünü mutlaka araç dururken ve lastikler soğukken yapın. Gerekirse basıncı araç üreticisinin belirttiği ideal değerlere göre ayarlayın.

  • Hasar ve Aşınma İncelemesi Yapın: Lastiklerinizde seyir halindeyken arızaya veya patlamaya yol açabilecek çatlak, yırtık veya olağandışı aşınma desenleri olup olmadığını kontrol edin.

  • Diş Derinliğinden Emin Olun: Aşınmış lastikler delinmelere ve patlamalara karşı çok daha savunmasızdır. Güvenli bir sürüş için diş derinliğinin yasal sınırların üzerinde olduğundan emin olun (Örneğin İngiltere'de yasal sınır minimum 1,6 mm'dir).

  • Aracınızı Aşırı Yüklemekten Kaçının: Bagajı ve aracı aşırı doldurmak, sıcak havalarda lastikler üzerindeki baskıyı ve stresi katlayarak artırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın