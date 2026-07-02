Pazartesi Gelmeden Önce Sürücülere Lastikleri Kontrol Edin Çağrısı Yapıldı

Sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız basit kontroller, hem olası kazaların önüne geçebilir hem de sizi yüksek onarım masraflarından kurtarabilir.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Davanti Tyres CEO'su Peter Cross, sıcaklığın lastik üzerindeki etkisini şu sözlerle özetliyor:

'Sıcaklıklar yükseldikçe, lastiklerinizin içindeki havanın ısısı da artar. Sıcak hava genleşir; bu da basıncın artmasına ve lastik yapısının zarar görmesine neden olur. Genellikle, sıcaklık her 10 derece arttığında, araç kullanılmamış olsa bile lastik basıncı yaklaşık 0,1 bar kadar yükselebilir. Bu küçük bir miktar gibi görünse de basınçtaki herhangi bir değişiklik sorunlara yol açabilir. Ayrıca lastiğin aşınması yol tutuşunu etkileyerek fren mesafesini artırır.'