Eve Şans ve Bolluk Getiriyor: Güneş Görmeden Büyüyen 5 Bitki

Ancak şehir hayatında her daire, her ofis veya her oda bol güneş ışığı alacak kadar şanslı değil. Üstelik sulama, budama, saksı değiştirme gibi rutinler yoğun çalışanlar için bazen bir yüke dönüşebiliyor. Neyse ki, gelişmek için güneşe adeta hiç ihtiyaç duymayan, ihmal edilmeye dayanıklı ve az bakım gerektiren muhteşem bitkiler var.

İşte evinizin en karanlık köşelerine, güneşsiz dairelerinize veya ofis masalarınıza hayat getirecek, havayı temizleme garantili en iyi 5 bitki seçeneği: