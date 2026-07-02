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Eve Şans ve Bolluk Getiriyor: Güneş Görmeden Büyüyen 5 Bitki

Eve Şans ve Bolluk Getiriyor: Güneş Görmeden Büyüyen 5 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 16:21
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Evinde yeşilliğin huzurunu hissetmek isteyip de penceresinden yeterince güneş ışığı alamayanlar ya da yoğun iş temposundan bitki bakımına zaman bulamayanlar için müjdeli haber! Doğa, en loş köşelerde bile inatla yeşermeye devam eden 'gölge savaşçılarını' sunuyor. Aralarından birinin evlere şans ve bolluk getirdiğine de inanlılıyor.

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Gür ve canlı bitkilerle dolu bir ev tasarımı hepimizin hayali.

Gür ve canlı bitkilerle dolu bir ev tasarımı hepimizin hayali.

Ancak şehir hayatında her daire, her ofis veya her oda bol güneş ışığı alacak kadar şanslı değil. Üstelik sulama, budama, saksı değiştirme gibi rutinler yoğun çalışanlar için bazen bir yüke dönüşebiliyor. Neyse ki, gelişmek için güneşe adeta hiç ihtiyaç duymayan, ihmal edilmeye dayanıklı ve az bakım gerektiren muhteşem bitkiler var.

İşte evinizin en karanlık köşelerine, güneşsiz dairelerinize veya ofis masalarınıza hayat getirecek, havayı temizleme garantili en iyi 5 bitki seçeneği:

1. Pothos (Şeytan Sarmaşığı):

1. Pothos (Şeytan Sarmaşığı):

İç mekan bitki tutkunlarının vazgeçilmezi olan Pothos, sarkan dalları ve kalp şeklindeki estetik yapraklarıyla öne çıkıyor. Düşük ışığa karşı toleransı o kadar yüksektir ki, neredeyse hiç ışık almayan odalarda bile hayatta kalabilir. Bakımı ise son derece zahmetsiz: Sadece toprağı kurudukça sulamanız yeterli. Üstelik bu inatçı sarmaşık, evinizin havasını temizleme konusunda da tam bir uzman.

2. Yılan Bitkisi (Kaynana Dili):

2. Yılan Bitkisi (Kaynana Dili):

Dik ve kılıç benzeri sert yapraklarıyla dikkat çeken Yılan Bitkisi, bitki dünyasının en dayanıklılarından biri. Neredeyse 'yok edilemez' olarak nitelendirilen bu sukulent, düşük ışık koşullarında harikalar yaratıyor. Haftalarca sulamayı unutsanız bile (yine de çok zorlamayın!) hayatta kalabilen bu bitki, sadece birkaç haftada bir su istiyor. Havayı arındırma özelliği sayesinde yatak odaları ve ofisler için mükemmel bir seçim.

3. Örümcek Bitkisi (Kurdele Çiçeği):

3. Örümcek Bitkisi (Kurdele Çiçeği):

Kavisli, şerit şeklindeki yaprakları ve örümceği andıran minik sürgünleriyle bu bitki, asılı saksıların ve yüksek rafların gözdesi. Düşük ışıklı iç mekan ortamlarına jet hızıyla uyum sağlayan Örümcek Bitkisi, iki haftada bir yapılacak minimum sulamayla yetiniyor. Evdeki zararlı gazları filtreleme özelliği ise ona sahip olmak için bir başka harika neden.

4. Barış Zambağı (Yelken Çiçeği):

4. Barış Zambağı (Yelken Çiçeği):

Koyu yeşil yapraklarının arasından yükselen çarpıcı beyaz çiçekleriyle Barış Zambağı, evine hem asalet hem de huzur katmak isteyenlerin ilk tercihi. Refahı simgeleyen bu zarif bitki, doğal güneş ışığına hiç erişimi olmayan alanlarda bile rahatça gelişiyor. Sadece toprağı tamamen kuruduğunda su isteyen bu zambak, evinizin havasını temizleyen harika bir doğal filtre görevi görüyor.

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5. Çin Evergreeni (Aglaonema): Feng Shui’nin Şans Getiren Mucizesi

5. Çin Evergreeni (Aglaonema): Feng Shui’nin Şans Getiren Mucizesi

Güneydoğu Asya kökenli bu tropikal bitki; gümüş, yeşil ve pembe tonlarındaki alacalı yapraklarıyla tam bir görsel şölen sunuyor. Çin Feng Shui felsefesine göre evlere şans ve bolluk getirdiğine inanılıyor. Düşük ışıkta bile renklerini kaybetmeyen ve ara sıra yaşanan kuraklıklara meydan okuyan Çin Evergreeni, kompakt boyutu sayesinde çalışma masaları ve kitaplık rafları için biçilmiş kaftan.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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