Eve Şans ve Bolluk Getiriyor: Güneş Görmeden Büyüyen 5 Bitki
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Evinde yeşilliğin huzurunu hissetmek isteyip de penceresinden yeterince güneş ışığı alamayanlar ya da yoğun iş temposundan bitki bakımına zaman bulamayanlar için müjdeli haber! Doğa, en loş köşelerde bile inatla yeşermeye devam eden 'gölge savaşçılarını' sunuyor. Aralarından birinin evlere şans ve bolluk getirdiğine de inanlılıyor.
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Gür ve canlı bitkilerle dolu bir ev tasarımı hepimizin hayali.
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1. Pothos (Şeytan Sarmaşığı):
2. Yılan Bitkisi (Kaynana Dili):
3. Örümcek Bitkisi (Kurdele Çiçeği):
4. Barış Zambağı (Yelken Çiçeği):
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5. Çin Evergreeni (Aglaonema): Feng Shui’nin Şans Getiren Mucizesi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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