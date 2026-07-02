Çölün Ortasında Binlerce Savaş Uçağını Sıra Sıra Dizdiler: Tek Bir Emir Bekliyorlar
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Arizona’nın Tucson kentinde bulunan Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü, dünyanın en büyük uçak mezarlığı olarak biliniyor.
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Üste, İkinci Dünya Savaşı'ndan Vietnam Savaşı dönemine kadar uzanan askeri tarihin en ikonik hava araçları yer alıyor.
Burası sadece uçakların ölmeye gittiği bir yer değil; üs bugün hâlâ aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Tesis, aslında Amerikan Hava Kuvvetleri için kurulmuş devasa ve son derece organize bir "yapı malzemeleri deposu" görevi görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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