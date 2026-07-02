Çölün Ortasında Binlerce Savaş Uçağını Sıra Sıra Dizdiler: Tek Bir Emir Bekliyorlar

Şu anda tesiste park halinde bekleyen toplam uçak sayısı 4.000’in üzerinde. Bu uçakların yaklaşık 1.000 adedi ise Soğuk Savaş öncesi ve II. Dünya Savaşı dönemine ait, yani birçoğu 60 ila 70 yıl önce üretilmiş tarihi öneme sahip jetler ve bombardıman uçakları.

Neden Arizona Çölü?

Uçakların onlarca yıldır çürümeden kalabilmesinin sırrı coğrafi konumda saklı. Arizona çölünün aşırı kuru iklimi ve sert, yoğun toprak yapısı, uzun süreli depolama için kusursuz bir ortam sunuyor. Nem oranının neredeyse sıfıra yakın olması, normal şartlarda bu devasa gövdeleri kısa sürede kullanılmaz hale getirecek olan korozyon (paslanma) ve çürümeyi tamamen engelliyor.