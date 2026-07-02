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Çölün Ortasında Binlerce Savaş Uçağını Sıra Sıra Dizdiler: Tek Bir Emir Bekliyorlar

Çölün Ortasında Binlerce Savaş Uçağını Sıra Sıra Dizdiler: Tek Bir Emir Bekliyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:35
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Dünyanın en büyük askeri gizemlerinden ve görsel şölenlerinden biri Amerika'nın Arizona çölünde yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinden kalma binlerce savaş uçağı, zamanın durduğu devasa bir üste, adeta uykuda birer dev gibi geleceği bekliyor.

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Arizona’nın Tucson kentinde bulunan Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü, dünyanın en büyük uçak mezarlığı olarak biliniyor.

Arizona’nın Tucson kentinde bulunan Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü, dünyanın en büyük uçak mezarlığı olarak biliniyor.

2.600 dönümden (yaklaşık 10,5 kilometrekare) fazla bir alana yayılan bu devasa tesis, ilk bakışta sadece paslanmaya terk edilmiş eski demir yığınları gibi görünse de aslında milyarlarca dolarlık işleyen bir askeri mekanizmaya ev sahipliği yapıyor.

Üste, İkinci Dünya Savaşı'ndan Vietnam Savaşı dönemine kadar uzanan askeri tarihin en ikonik hava araçları yer alıyor.

Üste, İkinci Dünya Savaşı'ndan Vietnam Savaşı dönemine kadar uzanan askeri tarihin en ikonik hava araçları yer alıyor.

Şu anda tesiste park halinde bekleyen toplam uçak sayısı 4.000’in üzerinde. Bu uçakların yaklaşık 1.000 adedi ise Soğuk Savaş öncesi ve II. Dünya Savaşı dönemine ait, yani birçoğu 60 ila 70 yıl önce üretilmiş tarihi öneme sahip jetler ve bombardıman uçakları.

Neden Arizona Çölü?

Uçakların onlarca yıldır çürümeden kalabilmesinin sırrı coğrafi konumda saklı. Arizona çölünün aşırı kuru iklimi ve sert, yoğun toprak yapısı, uzun süreli depolama için kusursuz bir ortam sunuyor. Nem oranının neredeyse sıfıra yakın olması, normal şartlarda bu devasa gövdeleri kısa sürede kullanılmaz hale getirecek olan korozyon (paslanma) ve çürümeyi tamamen engelliyor.

Burası sadece uçakların ölmeye gittiği bir yer değil; üs bugün hâlâ aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Burası sadece uçakların ölmeye gittiği bir yer değil; üs bugün hâlâ aktif olarak faaliyet gösteriyor.

309. Havacılık Bakım ve Yenileme Grubu tarafından yönetilen tesiste, yaklaşık 700-800 federal sivil personel ile aktif görevdeki askerlerden oluşan 800 kişilik dev bir ekip çalışıyor.

Bu uzman kadronun görevi ise ikiye ayrılıyor:

  • Bir daha asla uçamayacak olan tarihi ve eski uçakları koruma altına almak.

  • Aktif hava filosunun bakımını yapmak ve eski uçaklardan parça geri kazanımı sağlamak.

Tesis, aslında Amerikan Hava Kuvvetleri için kurulmuş devasa ve son derece organize bir "yapı malzemeleri deposu" görevi görüyor.

Tesis, aslında Amerikan Hava Kuvvetleri için kurulmuş devasa ve son derece organize bir "yapı malzemeleri deposu" görevi görüyor.

Park halindeki uçaklarda bulunan ve toplam değeri 34 milyar doları bulan parçalar, titizlikle sökülerek tekrar uçabilecek durumdaki aktif uçakların onarımında kullanılıyor. Bu geri kazanım operasyonu sayesinde ordunun her yıl yaklaşık 500 milyon dolar (yarım milyar dolar) tasarruf sağladığı belirtiliyor.

Uçakların bir kısmı gelecekte sadece müzelerde sergilenecek birer tarihi kalıntı olsa da, 309. Filo'nun titiz bakım süreçleri sayesinde birçoğu ihtiyaç halinde 'uyandırılacak' şekilde korunuyor. Binlerce savaş uçağının çöl sıcağında, kusursuz bir simetriyle sıra sıra dizildiği bu alan, hem askeri tarihin bir özeti hem de modern lojistiğin en büyük bütçe tasarrufu hamlelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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