Yazın Balkonunda, Terasında Saksı Bulunduranlar Yandı

Plastik bir saksı, doğrudan güneş ışığı altında tamamen kurumaya bırakılırsa, hapsolan bu ısı çok düşük bir ihtimal de olsa toprağın kendiliğinden tutuşmasına neden olabilir. Ancak uzmanlar, asıl tehlikenin insan kaynaklı faktörler olduğunun altını çiziyor.

Peyzaj ve bahçe uzmanları, saksı yangınlarının en büyük sebebinin insan ihmali olduğunu vurguluyor. Saksıların içine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, balkonlarda yakılan mumlar veya barbekü közleri felakete zemin hazırlıyor.

Bahçe uzmanı Katie Sunderlage, riskleri azaltmanın en basit yolunu şu sözlerle özetliyor:

'Saksı topraklarıyla ilgili yangın riskini azaltmanın en iyi yolu, alevleri onlardan uzak tutmaktır. Saksılarınızı ve kaplarınızı asla kül tablası olarak kullanmamalısınız. Bu durum sadece bitkilerin kökleri için sağlıksız olmakla kalmaz, aynı zamanda çok kolay bir şekilde yangına da neden olabilir. Ateşi saksılarınızdan uzak tutun, böylece riski ortadan kaldırırsınız.'