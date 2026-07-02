Yazın Balkonunda, Terasında Saksı Bulunduranlar Yandı
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Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte uzmanlar, evlerin balkon ve teraslarında estetik bir görünüm sunan saksı bitkilerine karşı hayati bir uyarıda bulunuyor. İlk bakışta zararsız görünen saksı toprakları, doğru şartlar bir araya geldiğinde adeta birer saatli bombaya dönüşebiliyor.
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Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yangın riskleri de şekil değiştiriyor.
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Uzmanlar, balkon ve teraslardaki saksılarda yangına davetiye çıkaran üç ana unsura dikkat çekiyor:
Organik maddeler ve gübreler parçalandıkça doğal olarak ısı üretirler.
Yangınsız Bir Yaz İçin Alınması Gereken Önlemler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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