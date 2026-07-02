article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yazın Balkonunda, Terasında Saksı Bulunduranlar Yandı

Yazın Balkonunda, Terasında Saksı Bulunduranlar Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 14:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte uzmanlar, evlerin balkon ve teraslarında estetik bir görünüm sunan saksı bitkilerine karşı hayati bir uyarıda bulunuyor. İlk bakışta zararsız görünen saksı toprakları, doğru şartlar bir araya geldiğinde adeta birer saatli bombaya dönüşebiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yangın riskleri de şekil değiştiriyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yangın riskleri de şekil değiştiriyor.

Birçok kişi orman yangınlarına karşı tetikte olsa da, asıl tehlike evimizin balkonunda, saksıların içinde bizi bekliyor olabilir. Uzmanlar, saksı topraklarının sanıldığı gibi sadece 'kum ve çamurdan' ibaret olmadığını, içerdikleri malzemeler nedeniyle yüksek yangın riski taşıdığını belirtiyor.

Marketlerden veya bahçe mağazalarından satın alınan saksı topraklarının içeriğinde nadiren gerçek toprak bulunur. Bu karışımlar genellikle; talaş, hindistan cevizi lifi, ağaç kabuğu, torf (turba) ve vermikülit gibi organik ve son derece yanıcı maddelerden oluşur. Yaz sıcaklarında tamamen kuruyan bu bileşenler, en ufak bir kıvılcımla alev almaya hazır birer çıra haline gelir.

Uzmanlar, balkon ve teraslardaki saksılarda yangına davetiye çıkaran üç ana unsura dikkat çekiyor:

Uzmanlar, balkon ve teraslardaki saksılarda yangına davetiye çıkaran üç ana unsura dikkat çekiyor:

  • Torf (Turba) Toprağı ve İçin İçin Yanma Tehlikesi: Tamamen organik maddelerden oluşan torf toprağı kuruduğunda aşırı yanıcı olur. Üst katlardan düşen bir sigara izmariti veya rüzgarla savrulan bir kül, bu toprağı içten içe yakabilir. Toprak, alev almadan saatlerce fark edilmeden için için yanabilir ve rüzgarın etkisiyle aniden büyük bir yangına dönüşebilir.

  • Mercek Etkisi: Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde bitki yapraklarında kalan su damlaları veya saksı etrafında unutulan cam ve plastik nesneler, güneş ışığını bir büyüteç gibi odaklayarak kuru toprağı tutuşturabilir.

  • Elektrik Tesisatı: Balkon süslemelerinde sıkça tercih edilen kalitesiz LED ışıklar veya güneş enerjili lambaların kabloları, sulama esnasında kısa devre yaparak yangın çıkarabilir.

Organik maddeler ve gübreler parçalandıkça doğal olarak ısı üretirler.

Organik maddeler ve gübreler parçalandıkça doğal olarak ısı üretirler.

Plastik bir saksı, doğrudan güneş ışığı altında tamamen kurumaya bırakılırsa, hapsolan bu ısı çok düşük bir ihtimal de olsa toprağın kendiliğinden tutuşmasına neden olabilir. Ancak uzmanlar, asıl tehlikenin insan kaynaklı faktörler olduğunun altını çiziyor.

Peyzaj ve bahçe uzmanları, saksı yangınlarının en büyük sebebinin insan ihmali olduğunu vurguluyor. Saksıların içine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, balkonlarda yakılan mumlar veya barbekü közleri felakete zemin hazırlıyor.

Bahçe uzmanı Katie Sunderlage, riskleri azaltmanın en basit yolunu şu sözlerle özetliyor:

'Saksı topraklarıyla ilgili yangın riskini azaltmanın en iyi yolu, alevleri onlardan uzak tutmaktır. Saksılarınızı ve kaplarınızı asla kül tablası olarak kullanmamalısınız. Bu durum sadece bitkilerin kökleri için sağlıksız olmakla kalmaz, aynı zamanda çok kolay bir şekilde yangına da neden olabilir. Ateşi saksılarınızdan uzak tutun, böylece riski ortadan kaldırırsınız.'

Yangınsız Bir Yaz İçin Alınması Gereken Önlemler

Yangınsız Bir Yaz İçin Alınması Gereken Önlemler

  • Saksılarınızı kesinlikle sigara izmariti veya mum çöpleri için bir atık alanı olarak kullanmayın.

  • Yaz aylarında saksı topraklarının tamamen kurumasına izin vermeyin, düzenli olarak sulayın.

  • Balkon aydınlatmalarında kaliteli ve suya dayanıklı malzemeler tercih edin.

  • Güneşin dik geldiği saatlerde bitkileri sulamaktan kaçının (mercek etkisini önlemek için).

  • Her ihtimale karşı evinizde ve balkonunuza yakın bir noktada her an ulaşılabilecek bir yangın güvenliği ekipmanı bulundurun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın