Psikologlara Göre Sinyal Vermeyen Sürücülerin Ortak Noktası Belli Oldu
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Trafikte şerit değiştirirken veya dönüş yaparken sinyal vermemek sadece basit bir unutkanlık mı, yoksa derin bir kişilik göstergesi mi? Psikoloji uzmanları, sinyal lambalarını sistematik olarak kullanmayan sürücülerin empati eksikliği, benmerkezcilik ve dürtüsellik gibi karakter özelliklerine sahip olabileceğini belirtiyor.
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Trafik, kurallara saygı ve başkalarına karşı düşünceli olmanın kazaları önlemek için temel şart olduğu kolektif bir yaşam alanıdır.
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Psikoloji bilimi, araç kullanırken sinyal vermeyen kişilerin sanıldığı gibi "dikkatlerinin dağılmadığını" öne sürüyor.
Sürücülerin sinyal vermemek için sığındığı en büyük argümanlardan biri, "Kullanmaya gerek yok, zaten arkamda veya yanımda kimse gelmiyor" düşüncesidir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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