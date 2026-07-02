Psikologlara Göre Sinyal Vermeyen Sürücülerin Ortak Noktası Belli Oldu

Ancak her gün yollarda binlerce sürücünün sinyal vermeden şerit değiştirdiğine veya dönüş yaptığını tanık oluyoruz. Kanunen zorunlu olan bu davranışı göz ardı etmek, sanılanın aksine sadece bir 'dikkatsizlik' değil, sürücünün karakterine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

Uzmanlar, bu meydan okuyucu tavrın aslında hayatın diğer alanlarına da yansıyan bir kişilik göstergesi olduğunu savunuyor.