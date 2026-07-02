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Psikologlara Göre Sinyal Vermeyen Sürücülerin Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlara Göre Sinyal Vermeyen Sürücülerin Ortak Noktası Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 13:32
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Trafikte şerit değiştirirken veya dönüş yaparken sinyal vermemek sadece basit bir unutkanlık mı, yoksa derin bir kişilik göstergesi mi? Psikoloji uzmanları, sinyal lambalarını sistematik olarak kullanmayan sürücülerin empati eksikliği, benmerkezcilik ve dürtüsellik gibi karakter özelliklerine sahip olabileceğini belirtiyor.

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Trafik, kurallara saygı ve başkalarına karşı düşünceli olmanın kazaları önlemek için temel şart olduğu kolektif bir yaşam alanıdır.

Trafik, kurallara saygı ve başkalarına karşı düşünceli olmanın kazaları önlemek için temel şart olduğu kolektif bir yaşam alanıdır.

Ancak her gün yollarda binlerce sürücünün sinyal vermeden şerit değiştirdiğine veya dönüş yaptığını tanık oluyoruz. Kanunen zorunlu olan bu davranışı göz ardı etmek, sanılanın aksine sadece bir 'dikkatsizlik' değil, sürücünün karakterine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

Uzmanlar, bu meydan okuyucu tavrın aslında hayatın diğer alanlarına da yansıyan bir kişilik göstergesi olduğunu savunuyor.

Psikoloji bilimi, araç kullanırken sinyal vermeyen kişilerin sanıldığı gibi "dikkatlerinin dağılmadığını" öne sürüyor.

Psikoloji bilimi, araç kullanırken sinyal vermeyen kişilerin sanıldığı gibi "dikkatlerinin dağılmadığını" öne sürüyor.

Sinyal vermemek; empati eksikliği, benmerkezcilik ve dürtüsellik gibi kişilik özellikleriyle doğrudan bağlantılı.

Konuyla ilgili araştırmalar yapan uzmanların görüşleri ise şöyle:

  • Sosyal Kuralları Çiğneme Eğilimi: Londra Üniversitesi'nden İngiliz psikolog Profesör Adrian Furnham, kişilik ve davranış üzerine yaptığı çalışmalarda; düşük uyumluluk ve dürtüsellik gibi özelliklere sahip bireylerin, başkalarına daha az saygı gösterme ve sosyal kuralları çiğnemeye daha fazla eğilimli olduğunu belirtiyor.

  • Sonuçları Önemsememe: Kanadalı psikolog Robert D. Hare ise empati düzeyi düşük ve bencilliği yüksek kişilerin trafikte daha riskli davranışlar sergilediğini ve eylemlerinin başkaları üzerindeki sonuçlarına değer vermediğini açıklıyor. Bu durum klinik bir bozukluk olmasa da günlük trafikte sinyal vermemek gibi kuralsızlıklarla kendini gösteriyor.

Sürücülerin sinyal vermemek için sığındığı en büyük argümanlardan biri, "Kullanmaya gerek yok, zaten arkamda veya yanımda kimse gelmiyor" düşüncesidir.

Sürücülerin sinyal vermemek için sığındığı en büyük argümanlardan biri, "Kullanmaya gerek yok, zaten arkamda veya yanımda kimse gelmiyor" düşüncesidir.

Uzmanlar, bu düşüncenin riski tamamen küçümsediğini ve kör noktalardan yüksek hızla gelebilecek bir aracın yaratacağı çarpışma riskini göz ardı ettiğini vurguluyor.

Özellikle motosiklet sürücülerinin şeritler arasında zigzag yaparak ilerlediği günümüz trafiğinde sinyal vermek hayati bir önem taşıyor. Sinyal lambası, diğer sürücülerin hareketleri önceden tahmin etmesini sağlayarak ani ortaya çıkan motosikletlerle yaşanabilecek ölümcül kazaları engelliyor.

Ara sıra sinyal vermeyi unutmak insani bir durumdur ve sürücünün kişiliği hakkında kötü bir anlam taşımaz. Ancak bu davranış sistematik bir alışkanlık haline geldiyse, o kişinin diğer insanlara karşı saygısızlığını ve gereksiz risk alma eğilimini yansıtır. Trafikteki tarzınız, hayattaki tarzınızın aynasıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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