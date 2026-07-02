Güneş Panellerini Çöpe Atmadılar: Gümüş ve Bakır Kazandılar

Yaklaşık 100 bin modüle denk gelen 2.900 ton ağırlığındaki kırık panelleri sabit bir fabrikaya taşımak yerine, mobil geri dönüşüm konteyneri doğrudan afet bölgesine kuruldu. Böylece devasa bir lojistik maliyet ve risk ortadan kaldırıldı.

İşin en dikkat çekici ve adeta şiirsel olan kısmı ise bu mobil fabrikanın da güneş enerjisiyle çalışıyor olmasıydı. Saatte 100 modül işleme kapasitesine sahip olan sistem, temiz enerji üreten panelleri yine güneşten aldığı güçle dönüştürerek kusursuz bir çevre uyumu sergiledi.