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Güneş Panellerini Çöpe Atmadılar: Gümüş ve Bakır Kazandılar

Güneş Panellerini Çöpe Atmadılar: Gümüş ve Bakır Kazandılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 12:34
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Brezilya’da yaşanan şiddetli bir iklim felaketi, ülke tarihinin en büyük yeşil dönüşüm başarılarından birine zemin hazırladı. ENGIE ve teknoloji girişimi SunR ortaklığı, fırtınada hasar gören 2.900 ton güneş panelini, güneş enerjisiyle çalışan mobil bir konteyner sayesinde 1 yıldan kısa sürede geri dönüştürerek gümüş ve bakır gibi değerli metalleri ekonomiye kazandırdı.

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Yenilenebilir enerji dünyasında "kullanım ömrünü tamamlayan panellerin ne olacağı" sorusu küresel bir tartışma konusuyken, Brezilya’dan tüm sektöre ders niteliğinde bir başarı hikayesi geldi.

Yenilenebilir enerji dünyasında "kullanım ömrünü tamamlayan panellerin ne olacağı" sorusu küresel bir tartışma konusuyken, Brezilya’dan tüm sektöre ders niteliğinde bir başarı hikayesi geldi.

Nisan 2023'te Minas Gerais bölgesindeki Paracatu Fotovoltaik Kompleksi'ni vuran şiddetli fırtına, binlerce güneş panelini yerle bir etmişti. Tesisin sahibi enerji devi ENGIE, tonlarca hassas atığı çöpe atmak yerine zor ama çevreci olan yolu seçti: Döngüsel ekonomi.

Normal şartlarda en az 3 yıl sürmesi beklenen devasa geri dönüşüm operasyonu, yerli girişim şirketi SunR’ın geliştirdiği yenilikçi teknoloji sayesinde 12 aydan kısa bir sürede başarıyla tamamlandı.

Bu rekor hızın arkasındaki sır, SunR tarafından geliştirilen PV-MRC (Mobil Fotovoltaik Geri Dönüşüm Konteyneri) adlı teknoloji oldu.

Bu rekor hızın arkasındaki sır, SunR tarafından geliştirilen PV-MRC (Mobil Fotovoltaik Geri Dönüşüm Konteyneri) adlı teknoloji oldu.

Yaklaşık 100 bin modüle denk gelen 2.900 ton ağırlığındaki kırık panelleri sabit bir fabrikaya taşımak yerine, mobil geri dönüşüm konteyneri doğrudan afet bölgesine kuruldu. Böylece devasa bir lojistik maliyet ve risk ortadan kaldırıldı.

İşin en dikkat çekici ve adeta şiirsel olan kısmı ise bu mobil fabrikanın da güneş enerjisiyle çalışıyor olmasıydı. Saatte 100 modül işleme kapasitesine sahip olan sistem, temiz enerji üreten panelleri yine güneşten aldığı güçle dönüştürerek kusursuz bir çevre uyumu sergiledi.

Güneş panellerinin geri dönüştürülmesi sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kazanç kapısı.

Güneş panellerinin geri dönüştürülmesi sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kazanç kapısı.

Operasyon boyunca 100'den fazla uzman personelin görev yaptığı hummalı çalışmayla paneller bileşenlerine ayrıştırıldı:

  • Hacmin %90'ı Kurtarıldı: Panellerin kütlesini oluşturan alüminyum ve cam tamamen geri kazanılarak sağlam bir yeniden kullanım pazarına sunuldu.

  • Değerli Metaller Ekonomiye Kazandırıldı: Panellerin içinde az miktarda bulunan ancak ekonomik değeri çok yüksek olan gümüş ve bakır gibi metaller başarıyla ayrıştırıldı.

  • Devasa Enerji Tasarrufu: Sadece alüminyumun geri dönüştürülmesi bile, sıfırdan alüminyum üretmeye kıyasla %95 daha az enerji tüketilmesini sağladı.

Paracatu’da elde edilen bu başarı, aslında tüm dünyanın yakın gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağı "güneş enerjisi atığı" krizi için hayati bir prova niteliğinde.

Paracatu’da elde edilen bu başarı, aslında tüm dünyanın yakın gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağı "güneş enerjisi atığı" krizi için hayati bir prova niteliğinde.

Son yıllarda küresel ölçekte milyonlarca güneş paneli kuruldu ve bu panellerin ortalama 20-30 yıllık bir ömür sınırı bulunuyor.

Brezilya’daki bu operasyon, ömrünü tamamlayan panelleri toprağa gömmek yerine geri dönüştürmenin hem lojistik hem de ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu kanıtladı. Sektör temsilcileri, bu erken teknolojik hamle sayesinde ülkenin gelecekte yaşanacak atık patlamasına şimdiden hazırlandığını belirtiyor.

Paracatu modeli sektöre yeni bir sürdürülebilirlik standardı getirse de uzmanlar uyardı: Asıl zorluk, fırtına gibi tek bir yerde toplanan atıkları değil; ülkenin milyonlarca farklı çatısına ve küçük tesislerine dağılmış olan panelleri tek tek toplayıp tersine lojistik zincirini karlı bir şekilde sürdürebilmek olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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