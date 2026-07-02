Güneş Panellerini Çöpe Atmadılar: Gümüş ve Bakır Kazandılar
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Brezilya’da yaşanan şiddetli bir iklim felaketi, ülke tarihinin en büyük yeşil dönüşüm başarılarından birine zemin hazırladı. ENGIE ve teknoloji girişimi SunR ortaklığı, fırtınada hasar gören 2.900 ton güneş panelini, güneş enerjisiyle çalışan mobil bir konteyner sayesinde 1 yıldan kısa sürede geri dönüştürerek gümüş ve bakır gibi değerli metalleri ekonomiye kazandırdı.
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Yenilenebilir enerji dünyasında "kullanım ömrünü tamamlayan panellerin ne olacağı" sorusu küresel bir tartışma konusuyken, Brezilya’dan tüm sektöre ders niteliğinde bir başarı hikayesi geldi.
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Bu rekor hızın arkasındaki sır, SunR tarafından geliştirilen PV-MRC (Mobil Fotovoltaik Geri Dönüşüm Konteyneri) adlı teknoloji oldu.
Güneş panellerinin geri dönüştürülmesi sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik kazanç kapısı.
Paracatu’da elde edilen bu başarı, aslında tüm dünyanın yakın gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağı "güneş enerjisi atığı" krizi için hayati bir prova niteliğinde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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