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Çölü Kazıp Denizi İçeri Aldılar: 200 Kilometrelik Sahili Olan Dev Şehir Kurdular

Çölü Kazıp Denizi İçeri Aldılar: 200 Kilometrelik Sahili Olan Dev Şehir Kurdular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 21:19
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Kuveyt, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mühendislik projesine imza attı. Basra Körfezi kıyısında, denizde yapay adalar inşa etmek yerine denizi çölün ortasına taşıyan Kuveyt, Manhattan büyüklüğünde yepyeni bir deniz şehri kurdu.

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Kuveyt'in güneydoğusunda yükselen Sabah Al Ahmad Deniz Şehri (Sea City), çocukken plajda kumdan kaleler yaparken suyun durgunlaşmasını önlemek için açtığımız o karmaşık hendeklerin devasa bir ölçekte gerçeğe dönüştürülmüş hali gibi.

Kuveyt'in güneydoğusunda yükselen Sabah Al Ahmad Deniz Şehri (Sea City), çocukken plajda kumdan kaleler yaparken suyun durgunlaşmasını önlemek için açtığımız o karmaşık hendeklerin devasa bir ölçekte gerçeğe dönüştürülmüş hali gibi.

Projenin en dikkat çekici özelliği, dünyadaki diğer yapay sahil projelerinin aksine denizin doldurulmaması; tam tersine çölün oyularak okyanus suyunun içeri alınması.

Sıfırdan inşa edilen bu şehir ve deniz ekosisteminde, tuzlu bataklıklardan devasa kanallar açıldı. Kazılan devasa miktardaki kumlar ise özel olarak yıkanarak yerleşim alanlarını yükseltmek için kullanıldı. Bu sayede gelecekteki küresel ısınma ve sel risklerine karşı şehir, öngörülen deniz seviyesinin çok üzerinde güvenli bir yüksekliğe konumlandırıldı.

Birçok Kuveytlinin kıyıda yaşama arzusundan yola çıkan proje, ülkenin mevcut kıyı şeridinin uzunluğunu tam iki katına çıkardı.

Birçok Kuveytlinin kıyıda yaşama arzusundan yola çıkan proje, ülkenin mevcut kıyı şeridinin uzunluğunu tam iki katına çıkardı.

Sea City hakkında öne çıkan çarpıcı detaylar şunlar:

  • Manhattan Büyüklüğünde: Proje yüzölçümü olarak New York'un ünlü Manhattan bölgesiyle neredeyse aynı büyüklükte.

  • 200 Kilometrelik Plaj: Şehirde yaşayan sakinlerin neredeyse tamamının doğrudan plaja erişimi olması için tam 200 kilometre uzunluğunda yapay plaj şeridi oluşturuldu.

  • Modern Merkezler: Devasa konut alanlarının yanı sıra şehirde lüks yat limanları ve büyük perakende/alışveriş merkezleri de yer alıyor.

Gelişmiş mühendislik teknikleriyle inşa edilen Sea City'nin hemen kuzeyinde Al Zour termik santrali yer alırken, projenin çevresi de bölgenin çehresini değiştiriyor.

Gelişmiş mühendislik teknikleriyle inşa edilen Sea City'nin hemen kuzeyinde Al Zour termik santrali yer alırken, projenin çevresi de bölgenin çehresini değiştiriyor.

Şehrin inşasıyla birlikte Suudi Arabistan sınırına doğru genişleyen yepyeni tarım alanları göze çarpıyor. Zamanla iç kesimlerdeki çöl alanlarında da yeni yerleşim yerlerinin filizlenmesi, bu mega projenin sadece bir sahil kenti değil, çölü baştan aşağı değiştiren bir kalkınma hamlesi olduğunu gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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