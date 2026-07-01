Çölü Kazıp Denizi İçeri Aldılar: 200 Kilometrelik Sahili Olan Dev Şehir Kurdular
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Kuveyt, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mühendislik projesine imza attı. Basra Körfezi kıyısında, denizde yapay adalar inşa etmek yerine denizi çölün ortasına taşıyan Kuveyt, Manhattan büyüklüğünde yepyeni bir deniz şehri kurdu.
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Kuveyt'in güneydoğusunda yükselen Sabah Al Ahmad Deniz Şehri (Sea City), çocukken plajda kumdan kaleler yaparken suyun durgunlaşmasını önlemek için açtığımız o karmaşık hendeklerin devasa bir ölçekte gerçeğe dönüştürülmüş hali gibi.
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Birçok Kuveytlinin kıyıda yaşama arzusundan yola çıkan proje, ülkenin mevcut kıyı şeridinin uzunluğunu tam iki katına çıkardı.
Gelişmiş mühendislik teknikleriyle inşa edilen Sea City'nin hemen kuzeyinde Al Zour termik santrali yer alırken, projenin çevresi de bölgenin çehresini değiştiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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