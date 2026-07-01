Toprağa Gömülü Üç Küpün İçinden Tam 25 Bin Sikke Çıktı

Antik döneme ait bir mahallenin kalıntılarını inceleyen uzmanlar, döşeme tahtalarının altına gizlenmiş ve günümüze kadar hiç bozulmadan ulaşmış en az 25.000 adet bronz ve bakır sikke ele geçirdi. MS 3. yüzyıla tarihlenen bu devasa hazine, Geç Roma İmparatorluğu döneminde insanların paralarını nasıl sakladıkları ve finansal krizlerle nasıl baş ettiklerine dair eşsiz bilgiler sunuyor.

Arkeologların 'Senon'un geçmişinin katmanlarını aralamak' olarak tanımladığı bu kazı, bölgenin MÖ 2. yüzyılın ortalarından itibaren geçirdiği büyük dönüşümü de gözler önüne seriyor.