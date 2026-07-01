Toprağa Gömülü Üç Küpün İçinden Tam 25 Bin Sikke Çıktı
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Fransa Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından Senon kasabasında yürütülen 1.500 metrekarelik titiz kazı çalışması, ezber bozan bir keşifle sonuçlandı.
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Sit alanının en alt katmanlarında, henüz Romalılar bölgeye gelmeden önce yaşayan Kelt halkı Mediomatrici’ye ait ahşap duvarlar, kil yapılar ve hendekler bulundu.
Ancak Senon’un bu şaşaalı dönemi sonsuza dek sürmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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