article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Toprağa Gömülü Üç Küpün İçinden Tam 25 Bin Sikke Çıktı

Toprağa Gömülü Üç Küpün İçinden Tam 25 Bin Sikke Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 19:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Senon kasabasında yürütülen rutin bir kazı, tarihin en büyük sikke hazinelerinden birini gün yüzüne çıkardı. Arkeologlar, küller altında kalmış antik bir mahallenin tabanına gizlenmiş, içi Roma paralarıyla dolu 3 dev seramik kavanoz buldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından Senon kasabasında yürütülen 1.500 metrekarelik titiz kazı çalışması, ezber bozan bir keşifle sonuçlandı.

Fransa Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından Senon kasabasında yürütülen 1.500 metrekarelik titiz kazı çalışması, ezber bozan bir keşifle sonuçlandı.

Antik döneme ait bir mahallenin kalıntılarını inceleyen uzmanlar, döşeme tahtalarının altına gizlenmiş ve günümüze kadar hiç bozulmadan ulaşmış en az 25.000 adet bronz ve bakır sikke ele geçirdi. MS 3. yüzyıla tarihlenen bu devasa hazine, Geç Roma İmparatorluğu döneminde insanların paralarını nasıl sakladıkları ve finansal krizlerle nasıl baş ettiklerine dair eşsiz bilgiler sunuyor.

Arkeologların 'Senon'un geçmişinin katmanlarını aralamak' olarak tanımladığı bu kazı, bölgenin MÖ 2. yüzyılın ortalarından itibaren geçirdiği büyük dönüşümü de gözler önüne seriyor.

Sit alanının en alt katmanlarında, henüz Romalılar bölgeye gelmeden önce yaşayan Kelt halkı Mediomatrici’ye ait ahşap duvarlar, kil yapılar ve hendekler bulundu.

Sit alanının en alt katmanlarında, henüz Romalılar bölgeye gelmeden önce yaşayan Kelt halkı Mediomatrici’ye ait ahşap duvarlar, kil yapılar ve hendekler bulundu.

Metrekare başına birden fazla yapının düştüğü bu sıkışık düzen, Senon’un Roma fethinden önce de oldukça yoğun nüfuslu bir Gal köyü olduğunu kanıtlıyor.

Julius Caesar önderliğindeki Roma ordularının Galyalıları fethetmesiyle Senon’un kaderi tamamen değişti. Romalılar bölgeye yerleştikten sonra, derinlikleri yer yer 3 metreyi bulan kireçtaşı ocakları açtılar. Bu taşlar, yüzyıllar sürecek bir inşaat patlamasının fitilini ateşledi.

MS 1. yüzyılın sonlarına doğru Senon, artık modern bir Roma kentine dönüşmüştü:

  • Lüks Yaşam: Kaldırım taşlarıyla döşeli iki büyük sokağın kenarına taş evler dizildi.

  • Yerden Isıtma: Evlerin zeminleri kireçle kaplandı ve dönemin lüksü sayılan, tabandan ısıtma sağlayan hipokaust sistemleri kuruldu.

  • Zengin Esnaflar: Evlerin arkasındaki avlularda fırınlar, mahzenler ve atölyeler bulundu. Bu durum, kent sakinlerinin varlıklı zanaatkarlar ve tüccarlar olduğunu gösteriyor.

Ancak Senon’un bu şaşaalı dönemi sonsuza dek sürmedi.

Ancak Senon’un bu şaşaalı dönemi sonsuza dek sürmedi.

Kazı alanını kaplayan kalın kül tabakaları, kenti yerle bir eden büyük yangınların izini taşıyor.

Özellikle MS 280 ile 310 yılları arasında yaşanan çalkantılı dönemde, büyük bir felaket veya yangın sırasında bir kent sakini, servetini korumak için radikal bir karar aldı. Üç büyük amforayı (seramik kap), boyunları zeminle aynı hizada olacak şekilde toprağa gömdü ve üzerini döşeme tahtalarıyla kapattı.

Seramik kavanozların içinden çıkan on binlerce sikkenin üzerinde, o dönem Roma’dan ayrılan ve kısa ömürlü olan 'Galya İmparatorluğu'nun yöneticileri Victorinus, I. Tetricus ve II. Tetricus gibi imparatorların büstleri yer alıyor.

Paraları gömen kişinin yangından kurtulamadığı ya da evine geri dönemediği tahmin ediliyor; çünkü bu muazzam servet, tam 1700 yıl boyunca gömüldüğü yerde keşfedilmeyi bekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın