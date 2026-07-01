Yapay Dünya Kurdular: Sonu Felaketle Bitti
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1991 yılında Arizona çölünün ortasında başlatılan ve fütüristik bir uzay kolonisini andıran 'Biosphere 2' projesi, insanlığın doğayı taklit etme çabasının en pahalı ve en dramatik başarısızlıklarından biri olarak tarihe geçti. Sekiz insanın iki yıl boyunca dış dünyadan tamamen izole yaşadığı cam kürede, nefes alacak oksijenin gizemli bir şekilde yok olması deneyin sonunu getirdi.
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26 Eylül 1991'de, dört erkek ve dört kadından oluşan sekiz kişilik bir mürettebat, Arizona’nın Oracle kenti yakınlarında bulunan, üç dönümlük devasa bir cam ve çelik yapının içine kendilerini kilitledi.
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Deneyin başlamasından kısa bir süre sonra, içerideki atmosferde %21 olan oksijen seviyesi hızla ve sürekli olarak düşmeye başladı.
Bilim insanlarının yaptığı incelemeler, doğayı taklit ederken çok hayati bir detayın gözden kaçırıldığını ortaya çıkardı.
Oksijen seviyesi hayati risk sınırına dayanınca, dışarıdan içeriye oksijen pompalanmak zorunda kalındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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