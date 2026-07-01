Yapay Dünya Kurdular: Sonu Felaketle Bitti

Biosphere 2 (Biyosfer 2) adı verilen bu proje; yağmur ormanı, okyanus, mercan resifi, savana, çöl ve tarım alanıyla 'Biosphere 1' olarak adlandırdıkları Dünya gezegeninin kusursuz bir minyatürü olmak üzere tasarlanmıştı.

Milyarder fonlarıyla finanse edilen ve 200 milyon dolara mal olan projenin iki temel amacı vardı: Kapalı ekosistemlerin davranışlarını deneysel olarak incelemek ve gelecekte kurulacak uzay kolonileri için bir yaşam destek sistemi geliştirmek. Ancak evdeki hesap, çölün ortasındaki cam eve uymadı.