Dücane Cündioğlu’nun "30 Yaş Öncesi Evlilik" Analizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

'İçinde bulunduğumuz çağ, 30 yaşından önceki evliliği taşıyamaz. Yani yükü çok ağır olur. Sürdürme, çok büyük kayıplarla mümkündür. Yani bu tür evliliklerin sürdürülmesi bir başarı mıdır, emin değilim. İki tarafında da Pirus zaferi vardır. Bence başarılı evlilikler Pirus zaferidir.

Nedir Pirus zaferi? İki ordu var, savaşmışlar... Üç kişi buradan kalmış, iki kişi burada kalmış. Bütün binlerce, on binlerce insan ölmüş. Üç kişi kalan ordu 'Biz kazandı' demiş. Ulan ordu bitmiş! Kazansan ne olur? Öyle bir zafer ki kutlayacak eleman yok ortada. Buna Pirus zaferi denir. O yüzden erken yapılmış ve büyük ızdıraplarla yüklü, 'Aman çocuklara bilmem ne olmasın' diye zoraki sürdürülen evliliklerde alınan kararların, ya da anne baba baskısının etkisi büyüktür.'