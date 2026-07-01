article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dücane Cündioğlu’nun "30 Yaş Öncesi Evlilik" Analizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dücane Cündioğlu’nun "30 Yaş Öncesi Evlilik" Analizi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 23:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dücane Cündioğlu, YouTube yayınında modern çağda evlilik yaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkek ve kadın ilişkilerinin günümüzdeki dinamiklerini yorumlayan Cündioğlu’nun özellikle genç yaşta evliliğe getirdiği eleştiriler, kısa sürede sosyal medyada tartışma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz dönemin sosyolojik yapısının erken evliliklere izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İçinde bulunduğumuz çağ, 30 yaşından önceki evliliği taşıyamaz. Yani yükü çok ağır olur. Sürdürme, çok büyük kayıplarla mümkündür. Yani bu tür evliliklerin sürdürülmesi bir başarı mıdır, emin değilim. İki tarafında da Pirus zaferi vardır. Bence başarılı evlilikler Pirus zaferidir.

Nedir Pirus zaferi? İki ordu var, savaşmışlar... Üç kişi buradan kalmış, iki kişi burada kalmış. Bütün binlerce, on binlerce insan ölmüş. Üç kişi kalan ordu 'Biz kazandı' demiş. Ulan ordu bitmiş! Kazansan ne olur? Öyle bir zafer ki kutlayacak eleman yok ortada. Buna Pirus zaferi denir. O yüzden erken yapılmış ve büyük ızdıraplarla yüklü, 'Aman çocuklara bilmem ne olmasın' diye zoraki sürdürülen evliliklerde alınan kararların, ya da anne baba baskısının etkisi büyüktür.'

Cündioğlu’nun bu radikal evlilik çıkışı X'te (Twitter) kısa sürede gündem oldu.

Cündioğlu’nun bu radikal evlilik çıkışı X'te (Twitter) kısa sürede gündem oldu.
twitter.com

Düşüncelerine hak verenler kadar analizlerini sert bir dille eleştirenler de oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın