Dücane Cündioğlu’nun "30 Yaş Öncesi Evlilik" Analizi Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Dücane Cündioğlu, YouTube yayınında modern çağda evlilik yaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erkek ve kadın ilişkilerinin günümüzdeki dinamiklerini yorumlayan Cündioğlu’nun özellikle genç yaşta evliliğe getirdiği eleştiriler, kısa sürede sosyal medyada tartışma başlattı.
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Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz dönemin sosyolojik yapısının erken evliliklere izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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Cündioğlu’nun bu radikal evlilik çıkışı X'te (Twitter) kısa sürede gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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