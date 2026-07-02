Yaz Tatili Öncesinde Çamaşır Makinesi Sahiplerine Uyarı Yapıldı

1. Boş ve Sıcak Bir Yıkama Çalıştırın

Evden ayrılmadan önce makinenizin içine çamaşır makinesi temizleyicisi ekleyin ve boş bir şekilde, yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Bu işlem, makinenin içinde kalan tüm görünmez bakterileri ve yerleşmiş kötü kokuları yok edecektir.

2. Filtreyi ve Lastik Contayı Temizleyin

Candy uzmanları, tatil öncesi makinenin filtresinin çıkarılmasını ve eski bir diş fırçasıyla iyice fırçalanarak içinde sıkışan tortulardan arındırılmasını öneriyor. Ayrıca tamburun önündeki lastik contayı beyaz sirke çözeltisiyle silmek, küf oluşumunu tamamen durdurur.

3. En Önemli Kural: Kapağı Aralık Bırakın!

Temizlik bittikten sonra makinenin kapağını tamamen kapatmak en büyük hatalardan biridir. İçeride havanın rahatça dolaşabilmesi ve nemin kuruması için çamaşır makinesinin kapağını hafifçe aralık bırakarak evden çıkın.