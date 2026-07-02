article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaz Tatili Öncesinde Çamaşır Makinesi Sahiplerine Uyarı Yapıldı

Yaz Tatili Öncesinde Çamaşır Makinesi Sahiplerine Uyarı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 12:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi tatil planları yaparken, ev aletleri uzmanlarından kritik bir uyarı geldi. Yapılan araştırmalar, tatilcilerin beşte birinin eve döndüğünde arızalı bir cihazla karşılaştığını gösteriyor. Uzmanlar, özellikle çamaşır makinelerinin tatil öncesi özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seyahate çıkmadan önce kapıları kilitlemek, pencereleri kapatmak ve çöpleri atmak neredeyse herkesin standart rutini.

Seyahate çıkmadan önce kapıları kilitlemek, pencereleri kapatmak ve çöpleri atmak neredeyse herkesin standart rutini.

Ancak yapılan son anketler, tatilcilerin dönüşte en çok patlayan su boruları, buzu çözülmüş dondurucular ve küflü buzdolaplarıyla boğuştuğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar 'Tatilden önceki günlerde cihazlarınızı hazırlamak için biraz zaman ayırmak, hem enerji faturanızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de dönüşünüzde istenmeyen kötü sürprizlerin önüne geçer' diyerek çamaşır makinesi sahiplerini uyarıyor.

Tatildeyken haftalarca kapalı kalacak olan çamaşır makinenizde bakteri, küf ve ağır kokuların oluşmasını engellemek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

Tatildeyken haftalarca kapalı kalacak olan çamaşır makinenizde bakteri, küf ve ağır kokuların oluşmasını engellemek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

1. Boş ve Sıcak Bir Yıkama Çalıştırın

Evden ayrılmadan önce makinenizin içine çamaşır makinesi temizleyicisi ekleyin ve boş bir şekilde, yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Bu işlem, makinenin içinde kalan tüm görünmez bakterileri ve yerleşmiş kötü kokuları yok edecektir.

2. Filtreyi ve Lastik Contayı Temizleyin

Candy uzmanları, tatil öncesi makinenin filtresinin çıkarılmasını ve eski bir diş fırçasıyla iyice fırçalanarak içinde sıkışan tortulardan arındırılmasını öneriyor. Ayrıca tamburun önündeki lastik contayı beyaz sirke çözeltisiyle silmek, küf oluşumunu tamamen durdurur.

3. En Önemli Kural: Kapağı Aralık Bırakın!

Temizlik bittikten sonra makinenin kapağını tamamen kapatmak en büyük hatalardan biridir. İçeride havanın rahatça dolaşabilmesi ve nemin kuruması için çamaşır makinesinin kapağını hafifçe aralık bırakarak evden çıkın.

Uzmanların uyardığı bir diğer önemli konu ise enerji tasarrufu.

Uzmanların uyardığı bir diğer önemli konu ise enerji tasarrufu.

İki haftalık bir tatil boyunca cihazları prizde bırakmak, hiç kullanmadığınız halde cebinizden para çıkmasına neden oluyor.

Özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, su ısıtıcısı (kettle) ve kahve makinesi gibi suyu ısıtan cihazlar bekleme (standby) modundayken anında sıcak su vermeye hazır olmak adına yüksek enerji tüketmeye devam eder.

Sadece mutfak aletleri değil; televizyonlar, bilgisayar monitörleri, yazıcılar ve masaüstü cihazlar da fişe takılı oldukları sürece gizli birer elektrik canavarına dönüşür. Tatilde harcayacağınız bütçeyi devlete fuzuli elektrik faturası olarak ödememek için evden çıkarken tüm bu cihazların fişlerini prizden tamamen çekmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın