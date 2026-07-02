Yaz Tatili Öncesinde Çamaşır Makinesi Sahiplerine Uyarı Yapıldı
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca kişi tatil planları yaparken, ev aletleri uzmanlarından kritik bir uyarı geldi. Yapılan araştırmalar, tatilcilerin beşte birinin eve döndüğünde arızalı bir cihazla karşılaştığını gösteriyor. Uzmanlar, özellikle çamaşır makinelerinin tatil öncesi özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
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Seyahate çıkmadan önce kapıları kilitlemek, pencereleri kapatmak ve çöpleri atmak neredeyse herkesin standart rutini.
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Tatildeyken haftalarca kapalı kalacak olan çamaşır makinenizde bakteri, küf ve ağır kokuların oluşmasını engellemek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:
Uzmanların uyardığı bir diğer önemli konu ise enerji tasarrufu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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