Kereste Kıtlığı Yaşanınca Çatıyı Deniz Yosunundan Yaptılar, Yüzyıllardır Dayanıyor

Toplanan ve kurutulan deniz yosunları büyük hacimler halinde düzenlenerek evin yapısı üzerinde son derece kalın ve ağır bir örtü oluşturuyordu. Bu devasa katman, evleri rüzgar, yağmur ve soğuktan korurken mükemmel bir yalıtım sağlıyordu.

Deniz yosununun kendi yapısında barındırdığı doğal tuz, çatının kıyı ikliminde çürümesini engelliyor ve yapıya yangına karşı yüksek bir direnç kazandırıyordu.

Bu çatıların yapımı, malzemenin doğru zamanda toplanmasından örülmesine kadar ciddi bir kolektif emek ve organize bir süreç gerektiriyordu. Tarihi kayıtlar, erkeklerin denizde çalıştığı dönemlerde bu zorlu ve ustalık gerektiren teknik süreçte kadınların merkezi bir rol oynadığını göstermektedir.