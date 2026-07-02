Kereste Kıtlığı Yaşanınca Çatıyı Deniz Yosunundan Yaptılar, Yüzyıllardır Dayanıyor
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Danimarka'nın Læsø Adası, yüzyıllar önce yaşanan büyük bir kereste krizine karşı geliştirilen ve günümüzde dünya çapında mimarlık ve kültürel miras koruma alanlarında incelenen sıra dışı bir çatı kaplama çözümüyle dikkat çekiyor. Adadaki eski evler, kıyılarda biriken deniz yosunuyla yapılmış devasa çatısıyla zamana meydan okuyor.
Görsel bir merak konusu olmanın ötesine geçen bu yapılar; adadaki malzeme kıtlığına, zorlu iklim şartlarına ve rüzgara karşı geliştirilmiş dâhice ve somut bir teknik çözüm olarak öne çıkıyor.
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Læsø Adası'ndaki bu benzersiz mimarinin kökeni, adanın tarihi tuz üretimi faaliyetlerine dayanıyor.
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Deniz yosunu çatılar, sıradan kiremitler gibi uygulanmıyordu.
Læsø'nun deniz yosunu çatıları, endüstriyel sistemlere bağımlı olmadan, tamamen yerel iklim ve kaynaklara göre şekillenen yerel mimarinin en nadide örneklerinden biridir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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