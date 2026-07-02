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Kereste Kıtlığı Yaşanınca Çatıyı Deniz Yosunundan Yaptılar, Yüzyıllardır Dayanıyor

Kereste Kıtlığı Yaşanınca Çatıyı Deniz Yosunundan Yaptılar, Yüzyıllardır Dayanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 14:01
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Danimarka'nın Læsø Adası, yüzyıllar önce yaşanan büyük bir kereste krizine karşı geliştirilen ve günümüzde dünya çapında mimarlık ve kültürel miras koruma alanlarında incelenen sıra dışı bir çatı kaplama çözümüyle dikkat çekiyor. Adadaki eski evler, kıyılarda biriken deniz yosunuyla yapılmış devasa çatısıyla zamana meydan okuyor.

Görsel bir merak konusu olmanın ötesine geçen bu yapılar; adadaki malzeme kıtlığına, zorlu iklim şartlarına ve rüzgara karşı geliştirilmiş dâhice ve somut bir teknik çözüm olarak öne çıkıyor.

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Læsø Adası'ndaki bu benzersiz mimarinin kökeni, adanın tarihi tuz üretimi faaliyetlerine dayanıyor.

Læsø Adası'ndaki bu benzersiz mimarinin kökeni, adanın tarihi tuz üretimi faaliyetlerine dayanıyor.

Yüzyıllar boyunca tuzlu suyu ısıtmak amacıyla büyük miktarlarda odun tüketen ada halkı, yerel ormanların tükenmesine neden oldu.

Yeni ev yapımı ve bakım için kereste bulamayan ada sakinleri, yapı çözümlerini kökten değiştirmek zorunda kaldı. Bu dönemde evlerin inşasında şu yöntemlere başvuruldu:

  • Taşıma zorlukları ve kereste krizi nedeniyle batan gemilerden elde edilen ahşaplar yapılarda kullanıldı.

  • Çatı kaplamasında ana malzeme olarak plajlarda bolca bulunan yosun tercih edildi.

Deniz yosunu çatılar, sıradan kiremitler gibi uygulanmıyordu.

Deniz yosunu çatılar, sıradan kiremitler gibi uygulanmıyordu.

Toplanan ve kurutulan deniz yosunları büyük hacimler halinde düzenlenerek evin yapısı üzerinde son derece kalın ve ağır bir örtü oluşturuyordu. Bu devasa katman, evleri rüzgar, yağmur ve soğuktan korurken mükemmel bir yalıtım sağlıyordu.

Deniz yosununun kendi yapısında barındırdığı doğal tuz, çatının kıyı ikliminde çürümesini engelliyor ve yapıya yangına karşı yüksek bir direnç kazandırıyordu.

Bu çatıların yapımı, malzemenin doğru zamanda toplanmasından örülmesine kadar ciddi bir kolektif emek ve organize bir süreç gerektiriyordu. Tarihi kayıtlar, erkeklerin denizde çalıştığı dönemlerde bu zorlu ve ustalık gerektiren teknik süreçte kadınların merkezi bir rol oynadığını göstermektedir.

Læsø'nun deniz yosunu çatıları, endüstriyel sistemlere bağımlı olmadan, tamamen yerel iklim ve kaynaklara göre şekillenen yerel mimarinin en nadide örneklerinden biridir.

Læsø'nun deniz yosunu çatıları, endüstriyel sistemlere bağımlı olmadan, tamamen yerel iklim ve kaynaklara göre şekillenen yerel mimarinin en nadide örneklerinden biridir.

Günümüzde az sayıda bina bu çatı kaplamasıyla ayakta kalabilmiştir. Orijinal yönteme ve malzemenin doğasına sadık kalmayı gerektiren bu evlerin restorasyonu, kültürel miras koruma çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlar, Læsø'daki bu çözümün diğer ülkelere doğrudan kopyalanamayacağının altını çiziyor. Bir çatının başarısı; iklime, neme, malzeme bulunabilirliğine ve sürekli bakıma bağlıdır.

Bu teknolojiden çıkarılacak asıl evrensel ders, tekniğin aynen taklit edilmesi değil, arkasındaki felsefedir: Uzak malzemelere olan bağımlılığı azaltmak, yerel kaynakları doğru gözlemlemek ve çevreyle tam uyumlu yapılar tasarlamak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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