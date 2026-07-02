Teknoloji Uzmanları Sıcaktan Isınan Telefonu 1 Dakikada Serinletmenin Yollarını Açıkladı
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, sadece biz değil cebimizdeki teknolojik dostlarımız da alarm veriyor. Güneş altında adeta birer fırına dönüşen akıllı telefonları anında soğutmanın ve kalıcı hasarlardan korumanın yolları açıklandı.
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Yaz sıcağının tadını çıkarmak için gardırobumuzu yenilesek de cep telefonlarımızın çok daha farklı ihtiyaçları var.
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Telefonunuzun el yakacak kadar ısındığını fark ettiğiniz an şu acil müdahale adımlarını uygulayın:
Felaket başa gelmeden önce alınabilecek önlemler ise telefonunuzun ömrünü uzatıyor:
5. Orijinal Şarj Cihazı Kullanın: Kalitesiz veya markasız şarj cihazları optimize edilmediği için aşırı ısınmaya yol açar. Ayrıca şarjı halı veya yatak üzerinde değil, sert ve serin bir zeminde yapın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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