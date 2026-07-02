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Teknoloji Uzmanları Sıcaktan Isınan Telefonu 1 Dakikada Serinletmenin Yollarını Açıkladı

Teknoloji Uzmanları Sıcaktan Isınan Telefonu 1 Dakikada Serinletmenin Yollarını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 17:22
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşırken, sadece biz değil cebimizdeki teknolojik dostlarımız da alarm veriyor. Güneş altında adeta birer fırına dönüşen akıllı telefonları anında soğutmanın ve kalıcı hasarlardan korumanın yolları açıklandı.

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Yaz sıcağının tadını çıkarmak için gardırobumuzu yenilesek de cep telefonlarımızın çok daha farklı ihtiyaçları var.

Yaz sıcağının tadını çıkarmak için gardırobumuzu yenilesek de cep telefonlarımızın çok daha farklı ihtiyaçları var.

Uzmanlar, aşırı ısınan bir telefonun sadece pilinin hızlı bitmekle kalmayacağını; işlemcinin eriyebileceğini, dokunmatik ekranın hassasiyetini kaybedebileceğini ve hatta bataryanın sızarak alev alabileceğini belirtiyor. Kimsenin durduk yere yeni bir telefon masrafıyla karşılaşmak istemeyeceğini vurgulayan teknoloji uzmanları, aşırı ısınan cihazları anında soğutmanın 7 hızlı yolunu ve ısınmayı önlemenin 7 püf noktasını sıraladı.

Telefonunuzun el yakacak kadar ısındığını fark ettiğiniz an şu acil müdahale adımlarını uygulayın:

Telefonunuzun el yakacak kadar ısındığını fark ettiğiniz an şu acil müdahale adımlarını uygulayın:

1. Havalandırın veya Üfleyin: Telefonu doğrudan güneşten çekin. Hava akışını maksimuma çıkarmak için serin ve sert bir yüzeye koyun. Önüne bir vantilatör koyabilir veya üfleyerek ısının dağılmasını sağlayabilirsiniz. (Önemli İpucu: Telefonu asla buzdolabına veya buzluğa koymayın! Ani sıcaklık değişimleri cihazı tamamen bozabilir.)

2. Kılıfı Derhal Çıkarın: Telefon kılıfları ısıyı hapseder ve cihazın nefes almasını engeller. Isınma fark edildiği an kılıf geçici olarak çıkarılmalıdır.

3. Diğer Cihazlardan Uzaklaştırın: Tablet, dizüstü bilgisayar ve diğer telefonları birbirine yakın tutmak ısıyı katlar. Özellikle çanta gibi dar alanlarda cihazları birbirinden ayırın.

4. Bluetooth'u Kapatın: Bluetooth açık olduğu sürece telefon sürekli bağlantı arar. Bu da işlemciye ek yük bindirerek ısınmayı artırır.

5. Uçak Modunu Açın: Sadece Bluetooth değil, Wi-Fi ve hücresel veri taraması da telefonu yorar. Cihazı uçak moduna alarak ona kısa bir nefes aldırın.

6. Şarj Fişini Çekin: Şarj işlemi telefonu doğal olarak ısıtır. Cihaz zaten sıcaksa, soğuyana kadar şarj kablosunu fişten çekin.

7. Telefonu Kapatın: Telefonunuz sıcaklıktan dolayı kendi kendini otomatik olarak kapatmadan önce siz kapatın. Böylece tüm uygulamalar düzgün bir şekilde kapanır ve donanım korunur.

Felaket başa gelmeden önce alınabilecek önlemler ise telefonunuzun ömrünü uzatıyor:

Felaket başa gelmeden önce alınabilecek önlemler ise telefonunuzun ömrünü uzatıyor:

1. Güneşe Teslim Etmeyin: Yaz güneşinin altına bırakılan telefonların bataryası kalıcı olarak hasar görebilir ve şarj tutma özelliğini kaybedebilir.

2. Arabada Unutmayın: Sıcak havada araba içi adeta bir fırına dönüşür. Metal ve camdan yapılan telefonların içindeki hassas işlemci ve bellek donanımı bu sıcaklıkta eriyebilir.

3. Ekran Parlaklığını Azaltın: İşlemciyi ve pili en çok yoran unsurlardan biri ekrandır. Sıcak günlerde parlaklığı kısmak telefonu serin tutar.

4. Arka Planı Temizleyin: Kullanmadığınız uygulamaları sadece simge olarak bırakmayın, tamamen kapatın veya kaldırın. Arka planda çalışan her uygulama telefonun hararetini yükseltir.

5. Orijinal Şarj Cihazı Kullanın: Kalitesiz veya markasız şarj cihazları optimize edilmediği için aşırı ısınmaya yol açar. Ayrıca şarjı halı veya yatak üzerinde değil, sert ve serin bir zeminde yapın.

5. Orijinal Şarj Cihazı Kullanın: Kalitesiz veya markasız şarj cihazları optimize edilmediği için aşırı ısınmaya yol açar. Ayrıca şarjı halı veya yatak üzerinde değil, sert ve serin bir zeminde yapın.

6. Yoğun Oyun ve Yayınlara Ara Verin: Yüksek grafikli oyunlar ve uzun süreli video izleme seansları işlemciyi maksimum kapasitede çalıştırır. Sıcak havalarda bu aktivitelere sık sık ara verin.

7. Aynı Anda İki İş Yapmayın: Telefonunuzda oyun oynarken veya video izlerken cihazı kesinlikle şarja takmayın. İki yoğun aktivitenin birleşmesi aşırı ısınma riskini ikiye katlar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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