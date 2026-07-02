Teknoloji Uzmanları Sıcaktan Isınan Telefonu 1 Dakikada Serinletmenin Yollarını Açıkladı

1. Havalandırın veya Üfleyin: Telefonu doğrudan güneşten çekin. Hava akışını maksimuma çıkarmak için serin ve sert bir yüzeye koyun. Önüne bir vantilatör koyabilir veya üfleyerek ısının dağılmasını sağlayabilirsiniz. (Önemli İpucu: Telefonu asla buzdolabına veya buzluğa koymayın! Ani sıcaklık değişimleri cihazı tamamen bozabilir.)

2. Kılıfı Derhal Çıkarın: Telefon kılıfları ısıyı hapseder ve cihazın nefes almasını engeller. Isınma fark edildiği an kılıf geçici olarak çıkarılmalıdır.

3. Diğer Cihazlardan Uzaklaştırın: Tablet, dizüstü bilgisayar ve diğer telefonları birbirine yakın tutmak ısıyı katlar. Özellikle çanta gibi dar alanlarda cihazları birbirinden ayırın.

4. Bluetooth'u Kapatın: Bluetooth açık olduğu sürece telefon sürekli bağlantı arar. Bu da işlemciye ek yük bindirerek ısınmayı artırır.

5. Uçak Modunu Açın: Sadece Bluetooth değil, Wi-Fi ve hücresel veri taraması da telefonu yorar. Cihazı uçak moduna alarak ona kısa bir nefes aldırın.

6. Şarj Fişini Çekin: Şarj işlemi telefonu doğal olarak ısıtır. Cihaz zaten sıcaksa, soğuyana kadar şarj kablosunu fişten çekin.

7. Telefonu Kapatın: Telefonunuz sıcaklıktan dolayı kendi kendini otomatik olarak kapatmadan önce siz kapatın. Böylece tüm uygulamalar düzgün bir şekilde kapanır ve donanım korunur.