Kaldırımda Buldu, Eve Götürdü: Servet Değerinde Çıktı

Murcia şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Andrés Hurtado, turistik gezi için gittiği Sevilla sokaklarında yürürken kaldırımda sahipsiz bir tablo gördü. Şehrin kavurucu sıcağında yürürken birkaç gencin tabloyu yere bıraktığını gören Hurtado, sanatsal bir merakla değil, tamamen şans eseri tabloya yaklaştı.

Hurtado, daha sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı:

'Sokakta bir tablonun yere bırakıldığını gördüm ve kendi kendime 'Ne kadar havalı bir çerçeve' diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, içindeki resme hiç bakmadım bile. Sadece çerçevesi hoşuma gittiği için aldım ve otel odasına götürdüm.'

Hurtado, ucuz bir alışveriş poşetine koyduğu bu tablonun, İspanya'nın en ünlü ressamlarından Joaquín Sorolla’ya ait orijinal bir başyapıt olduğundan tamamen habersizdi.