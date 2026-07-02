Kaldırımda Buldu, Eve Götürdü: Servet Değerinde Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatil için Sevilla şehrine giden bir turist, sokakta kaldırım kenarına bırakılmış bir tabloyu 'Sadece çerçevesini beğendim' diyerek evine götürdü. Ancak adamın basit bir dekorasyon ürünü sandığı eserin, polis tarafından her yerde aranan milyonlarca lira değerinde orijinal bir başyapıt olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, İspanya'nın Sevilla kentinde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evine döndükten sonra tablonun arkasındaki sırrı merak eden Hurtado, günümüz teknolojisinden yararlanarak tuvalin fotoğraflarını bir Yapay Zekaya (AI) gösterdi.
Tablonun sahipleri tarafından fellik fellik arandığını öğrenen turist, müzayede evinin milyonluk tekliflerini bir kenara bırakarak hemen polisle iletişime geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın