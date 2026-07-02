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Kaldırımda Buldu, Eve Götürdü: Servet Değerinde Çıktı

Kaldırımda Buldu, Eve Götürdü: Servet Değerinde Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 16:49
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İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatil için Sevilla şehrine giden bir turist, sokakta kaldırım kenarına bırakılmış bir tabloyu 'Sadece çerçevesini beğendim' diyerek evine götürdü. Ancak adamın basit bir dekorasyon ürünü sandığı eserin, polis tarafından her yerde aranan milyonlarca lira değerinde orijinal bir başyapıt olduğu ortaya çıktı.

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Olay, İspanya'nın Sevilla kentinde meydana geldi.

Olay, İspanya'nın Sevilla kentinde meydana geldi.

Murcia şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Andrés Hurtado, turistik gezi için gittiği Sevilla sokaklarında yürürken kaldırımda sahipsiz bir tablo gördü. Şehrin kavurucu sıcağında yürürken birkaç gencin tabloyu yere bıraktığını gören Hurtado, sanatsal bir merakla değil, tamamen şans eseri tabloya yaklaştı.

Hurtado, daha sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı:

'Sokakta bir tablonun yere bırakıldığını gördüm ve kendi kendime 'Ne kadar havalı bir çerçeve' diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, içindeki resme hiç bakmadım bile. Sadece çerçevesi hoşuma gittiği için aldım ve otel odasına götürdüm.'

Hurtado, ucuz bir alışveriş poşetine koyduğu bu tablonun, İspanya'nın en ünlü ressamlarından Joaquín Sorolla’ya ait orijinal bir başyapıt olduğundan tamamen habersizdi.

Evine döndükten sonra tablonun arkasındaki sırrı merak eden Hurtado, günümüz teknolojisinden yararlanarak tuvalin fotoğraflarını bir Yapay Zekaya (AI) gösterdi.

Evine döndükten sonra tablonun arkasındaki sırrı merak eden Hurtado, günümüz teknolojisinden yararlanarak tuvalin fotoğraflarını bir Yapay Zekaya (AI) gösterdi.

Piyasadaki binlerce sahte ve taklit eser nedeniyle başta çok şüpheci olan adam, yapay zekanın 'Bu eser orijinal bir Sorolla olabilir' yanıtıyla şoka uğradı. Heyecanlanan adam, hemen bir müzayede eviyle iletişime geçti. Uzmanlar, eserin orijinalliğini fark edince Hurtado'ya anında binlerce euro (milyonlarca lira) teklif etti.

Ancak madalyonun diğer yüzü çok geçmeden ortaya çıktı. Tablo aslında sokakta bulunmamış, unutulmuştu! Eserin gerçek sahipleri, sahil evlerine taşınmak üzere arabalarına eşya yüklerken yaşanan son dakika telaşıyla milyonluk tabloyu Sevilla kaldırımında unutmuş ve durumu fark eder etmez polise 'kayıp/çalıntı' ihbarında bulunmuşlardı.

Tablonun sahipleri tarafından fellik fellik arandığını öğrenen turist, müzayede evinin milyonluk tekliflerini bir kenara bırakarak hemen polisle iletişime geçti.

Tablonun sahipleri tarafından fellik fellik arandığını öğrenen turist, müzayede evinin milyonluk tekliflerini bir kenara bırakarak hemen polisle iletişime geçti.

Bunun bir hırsızlık olmadığını, sadece şanssız bir buluntu olduğunu belirten Hurtado, tabloyu polis ekiplerine teslim etti.

Tablonun sahibiyle telefonda görüşen Hurtado, sahiplerinin plaja gitme telaşıyla bu hatayı yaptığını doğruladı. Büyük bir felaketten dönen ve paha biçilemez tablolarına kavuşan aile, dürüstlüğünden dolayı Hurtado’ya özel bir 'hediye ve ödül' sözü verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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