Daha Önce Duymadığınıza Pişman Olacağınız 10 Rastgele Bilgi

'Siesta' olarak bilinen öğleden sonra uyku alışkanlığının kökleri, sadece kültürel bir tercih değil, fizyolojik bir gerçektir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nin (American Academy of Sleep Medicine) araştırmaları, insan biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) öğleden sonra 13:00 - 15:00 saatleri arasında doğal bir uyuşukluk ve hafif bir uyku eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle sıcak iklimlerde, günün bu en sıcak saatlerinde yapılan 20 ila 30 dakikalık kısa şekerlemeler (güç uykusu) bilişsel performansı artırmakta ve stres seviyesini düşürerek kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Ancak uzmanlar uyarıyor: Öğleden sonra yapılan ve 30 dakikayı aşan uzun uykular, 'uyku ataleti' denilen sersemlik hissine yol açarak gece uykusunun kalitesini bozmakta ve faydadan çok zarar getirmektedir.