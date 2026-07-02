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Yaşam
Daha Önce Duymadığınıza Pişman Olacağınız 10 Rastgele Bilgi

Daha Önce Duymadığınıza Pişman Olacağınız 10 Rastgele Bilgi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 19:52
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Balın neden bozulmadığından ahtapotların üç kalbine, denizatlarının yaşamından yıldız ışıklarının sırrına kadar sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgiyi keşfedin. Bilimin doğruladığı bu gerçekler, dünyaya bakışınızı değiştirebilir.

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1. Bal Hiçbir Zaman Bozulmaz

1. Bal Hiçbir Zaman Bozulmaz

Arkeologlar Mısır'daki Antik dönem mezarlarında 3.000 yılı aşkın yaşında bal bulmuş ve bu balın hâlâ yenilebilir durumda olduğunu tespit etmiştir. Balın düşük nem içeriği ve asidik pH'ı sayesinde bakterilerin neslini yok eden benzersiz bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle doğru şartlarda kapalı tutulan bal için teorik bir son kullanma tarihi yoktur.

2. Parmak İziniz Yaşamınız Boyunca Değişmez

2. Parmak İziniz Yaşamınız Boyunca Değişmez

İnsan parmak izi, hamileliğin yaklaşık yirmi dördüncü haftasından itibaren oluşmaya başlar ve doğumdan sonra yaşam boyu sabitlenerek bir daha değişmez. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) biyometri araştırmalarına göre aynı kişinin iki elindeki izler bile birbirinden farklıdır ve dünyada hiçbir iki insanın parmak izi örtüşmez. İkiz kardeşlerin parmak izleri bile birbiriyle eşleşmez; bu durum parmak izini adli bilimlerin en güvenilir araçlarından biri hâline getirir.

3. Yıldız Işığı Milyonlarca Yıl Öncesinden Geliyor

3. Yıldız Işığı Milyonlarca Yıl Öncesinden Geliyor

Gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz her yıldızın ışığı, aslında o yıldızdan yüz binlerce hatta milyonlarca yıl önce yola çıkmıştır. NASA'nın yayımladığı eğitim kaynaklarına göre Samanyolu'nun bizden en uzak köşesindeki yıldızların ışığı, Dünya'ya ulaşması için yaklaşık 100.000 yıla ihtiyaç duymaktadır. Bakış açınıza göre, aslında baktığınız bazı yıldızlar artık var bile olmayabilir.

4. Akdeniz Ülkeleri Öğleden Sonra Neden Uyuklar?

4. Akdeniz Ülkeleri Öğleden Sonra Neden Uyuklar?

'Siesta' olarak bilinen öğleden sonra uyku alışkanlığının kökleri, sadece kültürel bir tercih değil, fizyolojik bir gerçektir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nin (American Academy of Sleep Medicine) araştırmaları, insan biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) öğleden sonra 13:00 - 15:00 saatleri arasında doğal bir uyuşukluk ve hafif bir uyku eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle sıcak iklimlerde, günün bu en sıcak saatlerinde yapılan 20 ila 30 dakikalık kısa şekerlemeler (güç uykusu) bilişsel performansı artırmakta ve stres seviyesini düşürerek kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Ancak uzmanlar uyarıyor: Öğleden sonra yapılan ve 30 dakikayı aşan uzun uykular, 'uyku ataleti' denilen sersemlik hissine yol açarak gece uykusunun kalitesini bozmakta ve faydadan çok zarar getirmektedir.

5. Tuzun Raf Ömrü Sonsuza Yakın

5. Tuzun Raf Ömrü Sonsuza Yakın

Saf tuz (sodyum klorür) son derece kararlı bir kimyasal bileşiktir ve teorik olarak asla bozulmaz. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) açıklamalarına göre gıda sınıfı tuz üreticilerinin ürünlerine koyduğu son kullanma tarihleri yasal zorunluluk gereği eklenmekte, ancak tuzun gerçek kalitesiyle ilgisi bulunmamaktadır. İyotlu tuz biraz farklıdır; içindeki iyot zamanla buharlaşabilir, ancak bu da tuzun kendisini bozmaz.

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6. Tırnak ve Saçlar Ölümden Sonra Büyümez

6. Tırnak ve Saçlar Ölümden Sonra Büyümez

Halk arasında yaygın bir efsane olmasına karşın, ölümün ardından tırnak ve saçların uzadığı iddiaları bilimsel açıdan doğru değildir. Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2007 yılında yayımladığı bir makaleye göre, ölümden sonra gözlemlenen görüntü aslında derinin çekilip kuruması sonucu ortaya çıkan bir yanılsamadır. Büyüme, hücrelerin bölünmesiyle gerçekleşir ve bu süreç yaşayan bir organizma için kan şekeri ile oksijene ihtiyaç duymaktadır.

7. Her Yıl Yaklaşık 40 Yeni Dil Yok Oluyor

7. Her Yıl Yaklaşık 40 Yeni Dil Yok Oluyor

UNESCO'nun yayımladığı Tehlike Altındaki Diller Atlası, o dönemde dünyada konuşulan 6.000 dilin yaklaşık yarısının yüzyıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belgelemektedir. Dil bilimcilerin tahminlerine göre her iki haftada bir dil son konuşanını yitirerek tarihe karışmaktadır. Bu dillerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman yazıya dökülmemiştir; dolayısıyla binlerce yıllık sözlü kültür, bilgi ve hikâye de onlarla birlikte yok olmaktadır.

8. Fil Kulakları Doğal Bir Soğutma Sistemiyle Çalışır

8. Fil Kulakları Doğal Bir Soğutma Sistemiyle Çalışır

Afrika fillerinin dev kulakları, yalnızca işitmeye değil, vücut sıcaklığını düzenlemeye de yardımcı olur. Kulakların içindeki yoğun kılcal damar ağı sayesinde dolaşan kan, fil kulaklarını salladıkça oluşan hava akımıyla soğur ve bu sayede vücuttaki fazla ısı dışarı atılır. Bu doğal mekanizma, özellikle sıcak Afrika ikliminde hayvanın hayatta kalmasına önemli katkı sağlar. Fil kulakları, doğanın geliştirdiği en etkili biyolojik soğutma sistemlerinden biri olarak kabul edilir.

9. Köpeklerin Burun İzleri de Parmak İzi Gibi Benzersizdir

9. Köpeklerin Burun İzleri de Parmak İzi Gibi Benzersizdir

İnsanlarda parmak izi nasıl her bireye özgüyse, köpeklerin burun desenleri de birbirinden farklıdır. Burun üzerindeki çıkıntılar ve çizgiler her köpekte kendine özgüdür ve değişmez. Bu nedenle bazı ülkelerde burun izi, köpeklerin kimlik tespitinde ek bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

10. Ahtapotların Üç Kalbi Vardır

10. Ahtapotların Üç Kalbi Vardır

Ahtapotların biri tüm vücuda, ikisi ise solungaçlara kan pompalayan toplam üç kalbi bulunur. İlginç olan ise yüzmeye başladıklarında ana kalbin çalışmasının yavaşlamasıdır. Bu yüzden ahtapotlar yüzmek yerine deniz tabanında sürünerek ilerlemeyi tercih eder; bu yöntem onlar için daha az enerji harcatır.

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Bonus: Zürafalar Günde Sadece Birkaç Saat Uyur

Bonus: Zürafalar Günde Sadece Birkaç Saat Uyur

Dünyanın en uzun kara hayvanı olan zürafalar, vahşi doğada genellikle günde yalnızca 30 dakika ile 2 saat arasında uyur. Bu süreyi de tek seferde değil, birkaç dakikalık kısa şekerlemeler halinde geçirirler. Uzmanlara göre bunun nedeni, avcılara karşı sürekli tetikte kalmak zorunda olmalarıdır. Böylece uzun süre savunmasız kalmadan dinlenebilirler.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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