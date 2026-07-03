Yıllardır Top Top Çıkarıyorlar: Çelik Bile Çizemiyor, Yaşı 2,8 Milyar Yıl
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Dünyanın dört bir yanında bulunan ve 'Oopart' (tarih dışı nesne) olarak adlandırılan gizemli arkeolojik bulgular, insanlık tarihinin bilinen kronolojisine meydan okumaya devam ediyor. Bu gizemlerin son yıllardaki en büyük odak noktası ise Güney Afrika'daki madenlerden çıkarılan milyarlarca yıllık metalik küreler.
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Güney Afrika'nın Ottosdal kasabası yakınlarında, pirofillit madenlerinde bulunan ve Klerksdorp küreleri olarak bilinen bu nesneler, araştırmacılar arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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1984 yılında küreleri inceleyen Klerksdorp Müzesi küratörü Roelf Marx, bu nesnelerin yaklaşık 2,8 milyar yaşında olduğunu belirtmişti.
Öte yandan jeologlar ve ana akım bilim insanları, kürelerin arkasında uzaylıların veya kayıp uygarlıkların değil, tamamen doğal jeolojik süreçlerin olduğunu savunuyor.
Benzer Bir Gizem: Utah’ın Moqui Mermerleri
Michael Cremo ve onun gibi düşünen araştırmacılar, yerleşik bilim dünyasının dogmatik davrandığını ve yerleşik teorilerle çelişen bu tür kanıtları kabul etmekte isteksiz olduğunu savunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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