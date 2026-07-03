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Yıllardır Top Top Çıkarıyorlar: Çelik Bile Çizemiyor, Yaşı 2,8 Milyar Yıl

Yıllardır Top Top Çıkarıyorlar: Çelik Bile Çizemiyor, Yaşı 2,8 Milyar Yıl

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 10:36
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Dünyanın dört bir yanında bulunan ve 'Oopart' (tarih dışı nesne) olarak adlandırılan gizemli arkeolojik bulgular, insanlık tarihinin bilinen kronolojisine meydan okumaya devam ediyor. Bu gizemlerin son yıllardaki en büyük odak noktası ise Güney Afrika'daki madenlerden çıkarılan milyarlarca yıllık metalik küreler.

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Güney Afrika'nın Ottosdal kasabası yakınlarında, pirofillit madenlerinde bulunan ve Klerksdorp küreleri olarak bilinen bu nesneler, araştırmacılar arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güney Afrika'nın Ottosdal kasabası yakınlarında, pirofillit madenlerinde bulunan ve Klerksdorp küreleri olarak bilinen bu nesneler, araştırmacılar arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Alternatif tarih araştırmacısı Michael Cremo ve 'Yasak Arkeoloji: İnsan Irkının Gizli Tarihi' adlı kitabın savunucularına göre bu küreler, Dünya üzerinde zeki yaşamın geleneksel tarihin varsaydığından çok daha önce var olduğunun en somut kanıtı.

1984 yılında küreleri inceleyen Klerksdorp Müzesi küratörü Roelf Marx, bu nesnelerin yaklaşık 2,8 milyar yaşında olduğunu belirtmişti.

1984 yılında küreleri inceleyen Klerksdorp Müzesi küratörü Roelf Marx, bu nesnelerin yaklaşık 2,8 milyar yaşında olduğunu belirtmişti.

Kürelerin içine gömülü olduğu pirofillit minerali oldukça yumuşak (Mohs ölçeğine göre 3) olmasına rağmen, kürelerin kendisi inanılmaz derecede sert bir yapıya sahip. Öyle ki, Mohs ölçeğinde 6,5 - 7,5 arası sertliğe sahip olan çeliğin bile bu küreleri çizemediği ifade ediliyor.

Kürelerin bazılarının üzerinde bulunan son derece düzgün ve elle oyulmuş gibi duran paralel oluklar, bunların zeki bir el tarafından yapıldığı teorisini güçlendiriyor. Hatta geçmişte, kürelerden birinin Kaliforniya Uzay Enstitüsü’nde test edildiği ve 'ölçüm teknolojilerinin sınırını aşacak derecede, yüz binde bir inçlik kusursuz bir dengeye sahip olduğu' iddia edilmiş, ancak bu iddia bilim çevrelerinde doğrulanmamıştı.

Öte yandan jeologlar ve ana akım bilim insanları, kürelerin arkasında uzaylıların veya kayıp uygarlıkların değil, tamamen doğal jeolojik süreçlerin olduğunu savunuyor.

Öte yandan jeologlar ve ana akım bilim insanları, kürelerin arkasında uzaylıların veya kayıp uygarlıkların değil, tamamen doğal jeolojik süreçlerin olduğunu savunuyor.

Jeolog Paul V. Heinrich tarafından yapılan analizler, bu kürelerin aslında hematit (demir oksit) ve geotit gibi minerallerden oluşan doğal 'konkresyonlar' (mineral yumruları) olduğunu ortaya koydu.

Benzer Bir Gizem: Utah’ın Moqui Mermerleri

Benzer Bir Gizem: Utah’ın Moqui Mermerleri

Kürelerin bir benzeri de ABD'nin Utah eyaletinde bulunuyor. Yaklaşık 2 milyon yaşındaki bu yapılara yerel halk 'Moqui Bilyeleri' adını veriyor. Jeolog Dave Crosby'nin teorisine göre, yağmur sularının çözdüğü demir ve mineraller yer altı sularına karışıyor ve bu iyonlar kum tanelerinin etrafında birikerek zamanla sert, yuvarlak kürelere dönüşüyor. Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nden Dr. Karrie Weber ise bu oluşumda mikropların ve biyolojik süreçlerin rol oynamış olabileceğini belirtiyor.

Michael Cremo ve onun gibi düşünen araştırmacılar, yerleşik bilim dünyasının dogmatik davrandığını ve yerleşik teorilerle çelişen bu tür kanıtları kabul etmekte isteksiz olduğunu savunuyor.

Michael Cremo ve onun gibi düşünen araştırmacılar, yerleşik bilim dünyasının dogmatik davrandığını ve yerleşik teorilerle çelişen bu tür kanıtları kabul etmekte isteksiz olduğunu savunuyor.

Klerksdorp küreleri, ister milyarlarca yıl önce yaşamış gelişmiş bir medeniyetin mirası olsun, ister doğanın milyonlarca yılda işlediği birer jeolojik sanat eseri; insanlığın geçmişine dair merakı canlı tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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