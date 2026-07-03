Yıllardır Top Top Çıkarıyorlar: Çelik Bile Çizemiyor, Yaşı 2,8 Milyar Yıl

Kürelerin içine gömülü olduğu pirofillit minerali oldukça yumuşak (Mohs ölçeğine göre 3) olmasına rağmen, kürelerin kendisi inanılmaz derecede sert bir yapıya sahip. Öyle ki, Mohs ölçeğinde 6,5 - 7,5 arası sertliğe sahip olan çeliğin bile bu küreleri çizemediği ifade ediliyor.

Kürelerin bazılarının üzerinde bulunan son derece düzgün ve elle oyulmuş gibi duran paralel oluklar, bunların zeki bir el tarafından yapıldığı teorisini güçlendiriyor. Hatta geçmişte, kürelerden birinin Kaliforniya Uzay Enstitüsü’nde test edildiği ve 'ölçüm teknolojilerinin sınırını aşacak derecede, yüz binde bir inçlik kusursuz bir dengeye sahip olduğu' iddia edilmiş, ancak bu iddia bilim çevrelerinde doğrulanmamıştı.