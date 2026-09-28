Psikolojiye Göre Eski Sevgilisine Durmadan Yazanların Ortak Noktası
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Ayrılık yaşandı, ilişki bitti ama telefon bir türlü elden bırakılmıyor. Gece yarısı atılan bir 'Nasılsın?', arada bir kontrol edilen profil, konuşmak için bulunan küçük bahaneler... Çoğu kişi bunu yalnızca özlemle açıklıyor. Oysa psikoloji araştırmaları, eski sevgilisine sürekli yazan kişilerde bambaşka ortak özelliklerin öne çıktığını gösteriyor.
Kaynak: PsyPost
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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