Psikolojiye Göre Eski Sevgilisine Durmadan Yazanların Ortak Noktası

Ayrılığın ardından insanı en çok yoran şeylerden biri belirsizlik. 'Beni hâlâ düşünüyor mu?', 'Gerçekten bitti mi?', 'Bir şans daha var mı?' gibi sorular zihni meşgul etmeye başladığında, karşı taraftan gelecek tek satırlık bir cevap bile geçici bir rahatlama sağlayabiliyor. Bu yüzden atılan mesajın asıl derdi çoğu zaman sohbet etmek değil, o an hissedilen huzursuzluğu bastırmak oluyor.

Psychology Today'de yayımlanan güncel bir değerlendirmede de sürekli güvence aramanın kaygıyı kısa vadede yatıştırdığı, ancak belirsizlik geri döndüğünde aynı döngünün baştan başladığı vurgulanıyor. Yani gelen her cevap, farkında olmadan bir sonraki mesajın zeminini hazırlayabiliyor.

Bu tabloda bağlanma kaygısı da önemli bir rol oynuyor. Healthline'ın kaygılı bağlanma üzerine derlediği bilgilere göre bu eğilime sahip kişiler reddedilme, terk edilme ve karşı tarafın uzaklaşması konusunda daha hassas. Yeterince güvence alamadıklarında da iletişimi artırmaya, daha sık mesaj atmaya ve ilişkiyi kontrol etmeye yönelebiliyorlar.

Yine de eski sevgilisine çok mesaj atan herkesi bu kalıba sokmak doğru olmaz. Ayrılık dönemi, normalde gayet sakin iletişim kuran birinde bile yoğun bir kaygı ve kontrol etme isteği yaratabiliyor.