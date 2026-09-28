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Psikolojiye Göre Eski Sevgilisine Durmadan Yazanların Ortak Noktası

Psikolojiye Göre Eski Sevgilisine Durmadan Yazanların Ortak Noktası

psikoloji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 18:24
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Ayrılık yaşandı, ilişki bitti ama telefon bir türlü elden bırakılmıyor. Gece yarısı atılan bir 'Nasılsın?', arada bir kontrol edilen profil, konuşmak için bulunan küçük bahaneler... Çoğu kişi bunu yalnızca özlemle açıklıyor. Oysa psikoloji araştırmaları, eski sevgilisine sürekli yazan kişilerde bambaşka ortak özelliklerin öne çıktığını gösteriyor.

Kaynak: PsyPost

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Tek bir cevap bile kaygıyı kısa süreliğine yatıştırabiliyor

Tek bir cevap bile kaygıyı kısa süreliğine yatıştırabiliyor

Ayrılığın ardından insanı en çok yoran şeylerden biri belirsizlik. 'Beni hâlâ düşünüyor mu?', 'Gerçekten bitti mi?', 'Bir şans daha var mı?' gibi sorular zihni meşgul etmeye başladığında, karşı taraftan gelecek tek satırlık bir cevap bile geçici bir rahatlama sağlayabiliyor. Bu yüzden atılan mesajın asıl derdi çoğu zaman sohbet etmek değil, o an hissedilen huzursuzluğu bastırmak oluyor.

Psychology Today'de yayımlanan güncel bir değerlendirmede de sürekli güvence aramanın kaygıyı kısa vadede yatıştırdığı, ancak belirsizlik geri döndüğünde aynı döngünün baştan başladığı vurgulanıyor. Yani gelen her cevap, farkında olmadan bir sonraki mesajın zeminini hazırlayabiliyor.

Bu tabloda bağlanma kaygısı da önemli bir rol oynuyor. Healthline'ın kaygılı bağlanma üzerine derlediği bilgilere göre bu eğilime sahip kişiler reddedilme, terk edilme ve karşı tarafın uzaklaşması konusunda daha hassas. Yeterince güvence alamadıklarında da iletişimi artırmaya, daha sık mesaj atmaya ve ilişkiyi kontrol etmeye yönelebiliyorlar.

Yine de eski sevgilisine çok mesaj atan herkesi bu kalıba sokmak doğru olmaz. Ayrılık dönemi, normalde gayet sakin iletişim kuran birinde bile yoğun bir kaygı ve kontrol etme isteği yaratabiliyor.

İlişkinin "kader" olduğuna inananlar eski sevgiliye daha çok ulaşıyor

İlişkinin "kader" olduğuna inananlar eski sevgiliye daha çok ulaşıyor

Bazı kişiler ayrılıktan sonra son konuşmaları defalarca kafasında yeniden kuruyor. 'Şunu söylemeseydim ne olurdu?', 'Nerede hata yaptım?', 'Bir kez daha denesek düzelir miydi?' soruları bir türlü susmuyor. Psikolojide ruminasyon olarak adlandırılan bu durum, aynı düşünceyi bir sonuca ulaşmadan zihinde tekrar tekrar döndürmek anlamına geliyor.

Psych Central'ın konuya ilişkin yazısında, ayrılık sonrasında eski partnerin söylediklerini ve yaşanan anları en ince ayrıntısına kadar yeniden düşünmenin oldukça yaygın olduğu belirtiliyor. Bu döngüdeki biri için mesaj atmak 'meseleyi çözme' girişimine dönüşüyor. Ne var ki her yeni konuşma yeni sorular doğurduğu için süreç kısalmak yerine uzayabiliyor.

İşin bir de ilişkiye bakış açısı boyutu var. Personal Relationships dergisinde 2025'te yayımlanan bir araştırma, ilişkilerin emekle büyüdüğüne değil, baştan 'yazılmış' olduğuna inanan kişilerin ayrılıktan sonra eski partnerini arama, ona mesaj atma ve internetten takip etme eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu bağlantı özellikle eski partnerini 'ideal eş' olarak görenlerde belirginleşiyordu.

'Biz birbirimiz için yaratılmıştık' düşüncesi ağır bastıkça ayrılığı ilişkinin doğal sonu olarak kabullenmek zorlaşıyor, yeniden iletişim kurma isteği de güçleniyor.

Yalnızlık bastırdığında en kolay ulaşılan kişi yine eski sevgili oluyor

Yalnızlık bastırdığında en kolay ulaşılan kişi yine eski sevgili oluyor

Eski sevgili yalnızca bir partner değil, aynı zamanda alışılmış bir destek kaynağı. Günün nasıl geçtiğini anlatılan kişi, ortak şakalar, birbirinin hayatına dair bilinen küçük ayrıntılar... Ayrılıkla birlikte bunların hepsi bir anda ortadan kalkıyor ve geride ciddi bir boşluk kalıyor.

Psychology Today'deki bir başka yazı, yalnızlığın ve ayrılığın getirdiği acıdan kaçma isteğinin insanları eski partnerlerine geri ittiğine dikkat çekiyor. Üstelik tanıdık birine ulaşmak, sıfırdan yeni bir bağ kurmaktan çok daha zahmetsiz. Bu yüzden ilişkiye dönmeyi hiç düşünmeyen biri bile kendini gece yarısı 'Nasılsın?' yazarken bulabiliyor.

Burada bir ayrım yapmak gerekiyor: Ayrılıktan sonra birkaç kez mesaj atmakla, cevap gelmediği halde ısrarla ulaşmaya çalışmak aynı şey değil. Araştırmalar, eski partnerle sürekli temas kurma ve onu takip etme davranışının özellikle yoğun ayrılık acısı ve ilişkiyi bırakamama güçlüğüyle birlikte görüldüğünü ortaya koyuyor.

Uzmanlar ayrıca iletişimin sürmesinin iyileşme sürecini uzatabileceği görüşünde. Ayrılığın ardından bir süre mesafe koymak, yaşanan duyguları sindirmeye ve odağı yeniden kişinin kendi hayatına çevirmeye yardımcı olabiliyor.

Dolayısıyla eski sevgiliye durmadan yazmak her zaman 'Hâlâ onu seviyorum' anlamına gelmiyor. Bazen asıl aranan şey o kişinin kendisi değil, verdiği güven duygusu ya da belirsizliğin kısa bir süreliğine de olsa dinmesi oluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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