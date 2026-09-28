Takipçisi 28 Milyona Çıkan Vozinha Şöhretten Yakındı: "Eski Hayatımı Seçerdim"
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Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, turnuvanın ardından hayatının nasıl değiştiğini anlattı. 40 yaşındaki file bekçisi, kazandığı şöhretin kendisine hiç beklemediği bir bedel ödettiğini söyledi.
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Dünya Kupası'nda şampiyona gol yemedi.
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Takipçi sayısı 28 milyona çıktı.
Artık mahremiyeti kalmadı.
Ailesi de bu ilgiden payını aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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