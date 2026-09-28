Takipçisi 28 Milyona Çıkan Vozinha Şöhretten Yakındı: "Eski Hayatımı Seçerdim"

İngiliz Observer gazetesine konuşan Vozinha, Dünya Kupası sonrası gelen şöhret karşısında kendini çaresiz hissettiğini anlatırken “Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık hiç mahremiyetim yok” dedi. Deneyimli kaleci gündelik hayatında yaşadıklarını ise “Bir restorana gidiyorum, mutlaka benimle fotoğraf çektirmek ya da imza almak isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, birileri beni videoya çekiyor... Bu konuda yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum” sözleriyle aktardı.