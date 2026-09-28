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Takipçisi 28 Milyona Çıkan Vozinha Şöhretten Yakındı: "Eski Hayatımı Seçerdim"

Takipçisi 28 Milyona Çıkan Vozinha Şöhretten Yakındı: "Eski Hayatımı Seçerdim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 18:59
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Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, turnuvanın ardından hayatının nasıl değiştiğini anlattı. 40 yaşındaki file bekçisi, kazandığı şöhretin kendisine hiç beklemediği bir bedel ödettiğini söyledi.

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Dünya Kupası'nda şampiyona gol yemedi.

Dünya Kupası'nda şampiyona gol yemedi.

Afrika'nın batı kıyıları açığındaki yaklaşık 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, bu yıl ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde son 32 turuna yükseldi ve bu yürüyüşte en büyük pay kalede Vozinha'nındı. Deneyimli kaleci grup aşamasında İspanya ve Suudi Arabistan karşısında kalesini gole kapattı, İspanya turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Ada ülkesi eleme turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Takipçi sayısı 28 milyona çıktı.

Takipçi sayısı 28 milyona çıktı.

Turnuvadaki performansıyla yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Kupası'na aday gösterilen Vozinha, kısa sürede dünya çapında tanınan bir isme dönüştü. Tecrübeli file bekçisinin Instagram'daki takipçi sayısı 56 binden 28 milyona yükseldi. Vozinha temmuz ayında Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten ayrılarak Şili'nin Colo-Colo takımına transfer oldu.

Artık mahremiyeti kalmadı.

Artık mahremiyeti kalmadı.

İngiliz Observer gazetesine konuşan Vozinha, Dünya Kupası sonrası gelen şöhret karşısında kendini çaresiz hissettiğini anlatırken “Huzurumu ve sakinliğimi kaybettim. Artık hiç mahremiyetim yok” dedi. Deneyimli kaleci gündelik hayatında yaşadıklarını ise “Bir restorana gidiyorum, mutlaka benimle fotoğraf çektirmek ya da imza almak isteyen biri oluyor. Daha da kötüsü, birileri beni videoya çekiyor... Bu konuda yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum” sözleriyle aktardı.

Ailesi de bu ilgiden payını aldı.

Ailesi de bu ilgiden payını aldı.

Yoğun ilgiden kalecinin ailesi de payını aldı, hayranları Yeşil Burun Adaları'nda yaşayan annesinin evine her gün geliyor. Şili'de forma giyen Vozinha bu duruma ilişkin “Ben orada değilim, bu yüzden onlara yardım edemiyorum” dedi. Colo-Colo'nun kalecisi şöhrete dair düşüncelerini ise “Pek çok insan ünlü olmak istiyor ama bu hayatın yalnızca olumlu tarafını görüyor. Açıkçası, bana bugün sahip olduğum hayatla önceki hayatım arasında seçim yapma şansı verilseydi, eski hayatımı seçerdim” sözleriyle dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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