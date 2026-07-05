Dünya Kupası'nda Peri Masalına İmza Atan Yeşil Burun Adaları Ülkelerinde Coşkuyla Karşılandı
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Yeşil Burun Adaları millî takımı ('Mavi Köpekbalıkları'), Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışının ardından başkent Praia'da on binlerce coşkulu taraftar tarafından karşılandı. Takım, son şampiyon Arjantin karşısında nefes kesen bir maçın ardından elenmişti. Havalimanı alanı davul sesleri, dans eden taraftarlar ve dalgalanan bayraklarla adeta karnavala döndü.
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Vozinha'ya büyük ilgi vardı.
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Arjantin'i zorladılar ama yetmedi.
Karşılama uçaktan da böyle görüntülendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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