Dünya Kupası'nda Peri Masalına İmza Atan Yeşil Burun Adaları Ülkelerinde Coşkuyla Karşılandı

Kaleci Vozinha (gerçek adıyla Josimar José Évora Dias), BBC'ye halkıyla birlikte olmanın kendileri için çok büyük bir an olduğunu, daha büyük bir hedefleri olduğunu ama bir sonraki tura geçemediklerini, şimdi bu anın ve halklarıyla kutlamanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Bir taraftar, dünyanın en küçük ikinci ülkesini temsil eden ve daha önce hiç Dünya Kupası'na katılmamış olan takıma minnettarlığını göstermek için havalimanına geldiğini, İspanya ve Uruguay gibi devlere karşı kendilerini iyi bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti.