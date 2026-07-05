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Dünya Kupası'nda Peri Masalına İmza Atan Yeşil Burun Adaları Ülkelerinde Coşkuyla Karşılandı

Dünya Kupası'nda Peri Masalına İmza Atan Yeşil Burun Adaları Ülkelerinde Coşkuyla Karşılandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 20:22
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Yeşil Burun Adaları millî takımı ('Mavi Köpekbalıkları'), Dünya Kupası'ndaki tarihi çıkışının ardından başkent Praia'da on binlerce coşkulu taraftar tarafından karşılandı. Takım, son şampiyon Arjantin karşısında nefes kesen bir maçın ardından elenmişti. Havalimanı alanı davul sesleri, dans eden taraftarlar ve dalgalanan bayraklarla adeta karnavala döndü.

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Vozinha'ya büyük ilgi vardı.

Vozinha'ya büyük ilgi vardı.

Kaleci Vozinha (gerçek adıyla Josimar José Évora Dias), BBC'ye halkıyla birlikte olmanın kendileri için çok büyük bir an olduğunu, daha büyük bir hedefleri olduğunu ama bir sonraki tura geçemediklerini, şimdi bu anın ve halklarıyla kutlamanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Bir taraftar, dünyanın en küçük ikinci ülkesini temsil eden ve daha önce hiç Dünya Kupası'na katılmamış olan takıma minnettarlığını göstermek için havalimanına geldiğini, İspanya ve Uruguay gibi devlere karşı kendilerini iyi bir şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

Arjantin'i zorladılar ama yetmedi.

Arjantin'i zorladılar ama yetmedi.

Taraftarlar, Vozinha'nın yanı sıra stoper Pico Lopes gibi diğer yıldızların isimlerini de haykırdı. Kutlamalar sırasında oyuncular taraftarların formalarını imzaladı. Bu karşılama, Yeşil Burun Adaları'nın Portekiz sömürge yönetiminin bitişinin 51. yıl dönümü olan bağımsızlık gününe denk geldi.

Arjantin karşısında Messi'nin golüyle geriye düştüler, ancak 1-1'e getirip maçı uzatmaya taşıdılar. Tekrar geriye düştükten sonra Sidny Lopes Cabral'ın çarpıcı vuruşuyla bir kez daha eşitlediler. Ama yetmedi. Cristian Romero'nun kafa vuruşunun Diney Borges'ten sekmesiyle Arjantin turu geçti.

Yenilgiye rağmen teknik direktör Pedro Leitão Brito (Bubista), takımının Arjantin'i penaltılara zorlamaya sadece 10 dakika kala geldiğini vurgulayarak gurur duyduğunu söyledi. Küçük bir ülke olabileceklerini ama dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayabildiklerini gösterdiklerini, bunun gurur duyulacak bir şey olduğunu, ülkeleri adına tarih yazdıklarını ve ülkelerini temsil ettikleri için gurur duyulabileceğini belirtti.

Karşılama uçaktan da böyle görüntülendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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