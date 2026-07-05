Acun Ilıcalı, Aslıhan Doğan Turan'a Konuk Olduğu Programda Matematik Müfredatına Takıldı

Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında Aslıhan Doğan Turan'ın konuğu oldu. Beş Çayı programında samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı okullardaki matematik müfredatına değinerek samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'Ben aslında okuyamayanların, derslerde kötü olan kardeşlerimin ümidiyim.

Ben yıllarca şunu merak ettim: Tanjant, kotanjant... Biz bunu niye öğrenmeye çalıştık? Niye öğreneyim ben? Yani matematiğin hard-core'unu bize öğrettiler.' ifadelerini kullandı.