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Acun Ilıcalı, Aslıhan Doğan Turan'a Konuk Olduğu Programda Matematik Müfredatına Takıldı

Acun Ilıcalı, Aslıhan Doğan Turan'a Konuk Olduğu Programda Matematik Müfredatına Takıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 17:17

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Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında Aslıhan Doğan Turan'ın konuğu oldu. Beş Çayı programında samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı okullardaki matematik müfredatına değinerek samimi açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 'Ben aslında okuyamayanların, derslerde kötü olan kardeşlerimin ümidiyim.

Ben yıllarca şunu merak ettim: Tanjant, kotanjant... Biz bunu niye öğrenmeye çalıştık? Niye öğreneyim ben? Yani matematiğin hard-core'unu bize öğrettiler.' ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı, mesleki yönlendirme olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Acun Ilıcalı, mesleki yönlendirme olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Sınıfın en kötü öğrencisiydim. Okul hayatı boyunca ızdırap çeken, pazartesi günleri gözyaşı döken kardeşlerimin ümidiyim. 7 sene üniversite okudum, diplomam yok.

Öğrendiklerinin %80'ini zaten kullanmıyorsun, ortaokuldan itibaren mesleki yönlendirme olmalı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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