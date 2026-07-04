Erling Haaland, Dünya Kupası'nda Formasında "Braut Haaland" Yazarak Çıkıyor: Sebebi Norveç'teki Yeni Akım
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Bu Dünya Kupası'nda üç maçta beş gol atarak adından söz ettiren Erling Haaland, sahadaki performansı kadar formasının arkasındaki isimle de dikkat çekti. Manchester City'de sırtında sade bir 'Haaland' yazan yıldız golcü, Norveç'in 2000'den beri katıldığı ilk büyük turnuvada 'Braut Haaland' ismiyle sahaya çıktı.
Tam ismi Erling Braut Haaland olan oyuncu kulüp takımında farklı, milli takımda farklı bir forma ismini neden seçti?
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"Braut" annesinden geliyor.
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Norveç'te yaygın bir gelenek.
Haaland tek değil.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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