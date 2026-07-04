Erling Haaland, Dünya Kupası'nda Formasında "Braut Haaland" Yazarak Çıkıyor: Sebebi Norveç'teki Yeni Akım

Bu Dünya Kupası'nda üç maçta beş gol atarak adından söz ettiren Erling Haaland, sahadaki performansı kadar formasının arkasındaki isimle de dikkat çekti. Manchester City'de sırtında sade bir 'Haaland' yazan yıldız golcü, Norveç'in 2000'den beri katıldığı ilk büyük turnuvada 'Braut Haaland' ismiyle sahaya çıktı.

Tam ismi Erling Braut Haaland olan oyuncu kulüp takımında farklı, milli takımda farklı bir forma ismini neden seçti?