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Erling Haaland, Dünya Kupası'nda Formasında "Braut Haaland" Yazarak Çıkıyor: Sebebi Norveç'teki Yeni Akım

Erling Haaland, Dünya Kupası'nda Formasında "Braut Haaland" Yazarak Çıkıyor: Sebebi Norveç'teki Yeni Akım

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 17:15
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Bu Dünya Kupası'nda üç maçta beş gol atarak adından söz ettiren Erling Haaland, sahadaki performansı kadar formasının arkasındaki isimle de dikkat çekti. Manchester City'de sırtında sade bir 'Haaland' yazan yıldız golcü, Norveç'in 2000'den beri katıldığı ilk büyük turnuvada 'Braut Haaland' ismiyle sahaya çıktı.

Tam ismi Erling Braut Haaland olan oyuncu kulüp takımında farklı, milli takımda farklı bir forma ismini neden seçti?

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"Braut" annesinden geliyor.

"Braut" annesinden geliyor.

Braut, Haaland'ın eski heptatlet annesi Gry Marita'nın soyadı. Golcünün babası ise eski bir Premier League oyuncusu olan Alf-Inge Haaland. Futbolcunun resmi tam adı zaten Erling Braut Haaland. Norveç'te ikinci adların anne soyundan gelmesi yaygın bir gelenek ve bu sayede aile soyadları kuşaklar boyu yaşatılıyor.

Haaland kariyerinin başında özellikle Dortmund döneminde sık sık çift soyadıyla anılıyordu, sonra bir süre 'Braut' kısmını bıraktı. Milli takımda bile bu tutarlı değildi. Eleme maçlarında Estonya ve İtalya karşılaşmalarında formasında sadece 'Haaland' vardı, ancak geçen yaz oynanan rövanş maçlarından itibaren 'Braut Haaland' adını kullanmaya başladı ve turnuva öncesinde kendini basına da bu isimle tanıttı.

Norveç'te yaygın bir gelenek.

Norveç'te yaygın bir gelenek.

Bergen Üniversitesi'nden dilbilimci Ivar Utne, Norveçlilerin yaklaşık yüzde 60'ının anne tarafından gelen bir ikinci ada sahip olduğunu belirtiyor ve bu geleneğin genç kuşaklar arasında daha da yaygınlaştığını söylüyor. Genellikle uluslararası alanda kolaylık için isimler kısaltılsa da, ülke içinde tam adın kullanılması tercih ediliyor. Yazar Liv Birgit Christensen ise bunu Haaland'ın annesine karşı sessiz bir saygı duruşu olarak yorumluyor, çünkü ona göre Norveç'te ikinci adlar çoğu zaman unutulmaya bırakılıyor.

Haaland tek değil.

Haaland tek değil.

Benzer bir örnek Brentford'lu savunmacı Kristoffer Ajer'de de görülüyor. Kulübünde sade bir 'Ajer' kullanırken, milli takımda 2017'de kaybettiği anne tarafından dedesine ithafen 'Vassbakk Ajer' ismini taşıyor. Haaland ise İngiltere'de doğmasına ve İngiltere'yi seçme hakkına sahip olmasına rağmen, babasının forma giydiği ve kendisinin dört yaşından beri yaşadığı Norveç'i temsil etmeyi seçti. Dünyanın en tanınan futbol markalarından biri haline gelen 'Haaland' adı, sahanın en büyük vitrininde bu kez annesinin soyadıyla birlikte anılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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