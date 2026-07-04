article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yeşil Burun Adaları Futbolcuları Maç Sonunda Lionel Messi'yle Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdi

Yeşil Burun Adaları Futbolcuları Maç Sonunda Lionel Messi'yle Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 17:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi ve Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin, nefes kesen bir maçın sonunda sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Doksan dakika boyunca kendinden kat kat güçlü bir rakibe karşı gösterdiği direnişle taraftarların da rakip taraftarların da gönlünü fetheden Yeşil Burun Adaları oyuncuları, maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz doğruca Arjantinli yıldızın yanına koştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraf için sıraya girdiler.

Yine tarihe geçti.

Yine tarihe geçti.

Bu karşılaşmayla birlikte Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde ilk 11'de sahaya çıktığı maç sayısını 30'a çıkararak bu rakama ulaşan ilk futbolcu unvanını kazandı. Maçta kaydettiği golle birlikte toplam gol sayısını 20'ye taşıyan Arjantinli yıldız, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde bu eşiği geçen ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın