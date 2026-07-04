Yeşil Burun Adaları Futbolcuları Maç Sonunda Lionel Messi'yle Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdi
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi ve Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin, nefes kesen bir maçın sonunda sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Doksan dakika boyunca kendinden kat kat güçlü bir rakibe karşı gösterdiği direnişle taraftarların da rakip taraftarların da gönlünü fetheden Yeşil Burun Adaları oyuncuları, maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz doğruca Arjantinli yıldızın yanına koştu.
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Fotoğraf için sıraya girdiler.
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Yine tarihe geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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