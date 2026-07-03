Dünya Kupası'nda Başarısız Olan İsimler Bir Bir Bırakıyor, Türkiye'de Yaprak Kımıldamıyor
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Dünya Kupası'nda turlar ilerledikçe elenen takımlardan istifa haberleri de beraberinde geliyor. Son olarak Paraguay'a penaltılarla elenen Almanya'da Nagelsmann istifa ettiğini açıkladı.
Aynı kupada sonuncu olarak yurda dönen milli takımımızda ise halen başarı havası esiyor. Kupaya katılmayı başarı olarak sunan teknik heyet ve TFF yönetiminden henüz bir istifa ya da sorumluluk açıklaması gelmedi.
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Paraguay mağlubiyeti sonu oldu.
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Tüm turnuvada istifa eden isimler ve gerekçeleri şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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