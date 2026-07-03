Dünya Kupası'nda Başarısız Olan İsimler Bir Bir Bırakıyor, Türkiye'de Yaprak Kımıldamıyor

Almanya: Julian Nagelsmann istifa etti. DFB yönetimiyle yapılan uzun bir kriz toplantısının ardından, kendi isteğiyle görevden alınmasını talep etti; talep kabul edildi.

Hollanda: Ronald Koeman istifa etti. Fas'a penaltılarla elenmelerinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra istifasını açıkladı.

Uruguay: Marcelo Bielsa istifa etti. Grupta sadece 2 puanla kalıp elenince görevi bıraktı; ayrılığın kendisi için çok acı verici olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan: Federasyon Başkanı Yasser Al-Mishal istifa etti.

Güney Kore: Teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti; ülkeye dönüşünde taraftar protestolarıyla karşılaştı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise elenmeyi 'liyakatsizlik ve hizipçilik' olarak nitelendirip Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'na soruşturma talimatı verdi.

İskoçya: Steve Clarke istifa etti.

Çekya: Miroslav Koubek istifa etti. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, ayrılığın karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini açıkladı.

Ekvador: Sebastián Beccacece istifa etti. Almanya'yı yenip gruptan çıkmayı başarmalarına rağmen son 32 turunda Meksika'ya 2-0 kaybedince istifa etti.

Tunus: Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı. İlk maçta İsveç'e 5-1 yenilmelerinin ardından federasyon yeni bir yapılanmaya gitti; yerine Hervé Renard getirildi.