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Dünya Kupası'nda Başarısız Olan İsimler Bir Bir Bırakıyor, Türkiye'de Yaprak Kımıldamıyor

etiket Dünya Kupası'nda Başarısız Olan İsimler Bir Bir Bırakıyor, Türkiye'de Yaprak Kımıldamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 19:02
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Dünya Kupası'nda turlar ilerledikçe elenen takımlardan istifa haberleri de beraberinde geliyor. Son olarak Paraguay'a penaltılarla elenen Almanya'da Nagelsmann istifa ettiğini açıkladı. 

Aynı kupada sonuncu olarak yurda dönen milli takımımızda ise halen başarı havası esiyor. Kupaya katılmayı başarı olarak sunan teknik heyet ve TFF yönetiminden henüz bir istifa ya da sorumluluk açıklaması gelmedi.

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Paraguay mağlubiyeti sonu oldu.

Paraguay mağlubiyeti sonu oldu.

Almanya, kupaya Curaçao galibiyeti ile başladı ve arkasından Fildişi galibiyeti geldi. Son maçta Ekvador'a yenilmek ise tatları biraz kaçırdı. Ama asıl yıkım son 32 turunda geldi. 

Almanya, Paraguay'a penaltılar sonucunda elendi ve turnuvaya veda etti. Julian Nagelsmann bu başarısızlık sonunda istifa ederek sorumluluğu üstlendi. Diğer ülkelerde de durum farklı değil.

Tüm turnuvada istifa eden isimler ve gerekçeleri şu şekilde:

Tüm turnuvada istifa eden isimler ve gerekçeleri şu şekilde:

Almanya: Julian Nagelsmann istifa etti. DFB yönetimiyle yapılan uzun bir kriz toplantısının ardından, kendi isteğiyle görevden alınmasını talep etti; talep kabul edildi.

Hollanda: Ronald Koeman istifa etti. Fas'a penaltılarla elenmelerinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra istifasını açıkladı.

Uruguay: Marcelo Bielsa istifa etti. Grupta sadece 2 puanla kalıp elenince görevi bıraktı; ayrılığın kendisi için çok acı verici olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan: Federasyon Başkanı Yasser Al-Mishal istifa etti.

Güney Kore: Teknik direktör Hong Myung-bo istifa etti; ülkeye dönüşünde taraftar protestolarıyla karşılaştı. Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise elenmeyi 'liyakatsizlik ve hizipçilik' olarak nitelendirip Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'na soruşturma talimatı verdi.

İskoçya: Steve Clarke istifa etti.

Çekya: Miroslav Koubek istifa etti. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, ayrılığın karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini açıkladı.

Ekvador: Sebastián Beccacece istifa etti. Almanya'yı yenip gruptan çıkmayı başarmalarına rağmen son 32 turunda Meksika'ya 2-0 kaybedince istifa etti.

Tunus: Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı. İlk maçta İsveç'e 5-1 yenilmelerinin ardından federasyon yeni bir yapılanmaya gitti; yerine Hervé Renard getirildi.

Türkiye'de işler yolunda.

Türkiye'de işler yolunda.

Grupta sonuncu olarak elenmemizin ardından ne teknik direktör Montella ne de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sorumluluk almayı kabul etmedi. İki isim de burada olmanın zaten büyük bir başarı olduğunu söyleyerek istifa sorularını bile dikkate almadılar. 

Türkiye'de iki isim için de istifa çağrıları gelirken ikilinin umursamaz tavırları insanları daha da kızdırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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