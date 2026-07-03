Dünya Kupası'nda 13 Milli Takımda Forma Giyen 99 Futbolcunun Doğum Yeri Fransa
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Kuzey Amerika'da düzenlenen 48 takımlı Dünya Kupası organizasyonu kapsamında yayımlanan resmi kadro verileri, Fransa'nın ve özellikle başkent Paris’i içine alan Ile-de-France bölgesinin küresel futbol altyapısındaki hakimiyetini ortaya koydu. Turnuvada mücadele eden sporcuların doğum yerleri istatistiklerine göre Fransa, dünya genelinde en çok oyuncu yetiştiren ve ihraç eden ülke konumunda yer alıyor.
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The Athletic'te yapılan bir araştırma 13 ülke takımına bölünmüş Fransa doğumlu futbolcuları mercek altına aldı.
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Demografik yapı ve spor politikaları dikkat çekiyor.
1500 lisanslı oyuncusu olan amatör bir kulüp bu alanda başı çekiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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