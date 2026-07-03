Dünya Kupası'nda 13 Milli Takımda Forma Giyen 99 Futbolcunun Doğum Yeri Fransa

Paris’in kuzey banliyölerinde yer alan AAS Sarcelles, 1.500 lisanslı oyuncusuyla Fransa’nın en büyük dördüncü amatör kulübü olarak bu üretim zincirinde önemli bir yer tutmaktadır. Geçmişte Riyad Mahrez, Philippe Christanval ve Herita Ilunga gibi isimleri yetiştiren kulüp, günümüzde Alman altyapı sistemleri (Hoffenheim) ile ortaklıklar yürüterek uluslararası düzeyde oyuncu ve antrenör değişimi gerçekleştiriyor.

Bölge yetkilileri, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan bu mahallelerde futbolun bir 'sosyal asansör' işlevi gördüğünü, gençlerin sporu ekonomik ve sosyal statü atlama aracı olarak değerlendirdiği gerçeğini hatırlatıyor.