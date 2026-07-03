article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nda 13 Milli Takımda Forma Giyen 99 Futbolcunun Doğum Yeri Fransa

etiket Dünya Kupası'nda 13 Milli Takımda Forma Giyen 99 Futbolcunun Doğum Yeri Fransa

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kuzey Amerika'da düzenlenen 48 takımlı Dünya Kupası organizasyonu kapsamında yayımlanan resmi kadro verileri, Fransa'nın ve özellikle başkent Paris’i içine alan Ile-de-France bölgesinin küresel futbol altyapısındaki hakimiyetini ortaya koydu. Turnuvada mücadele eden sporcuların doğum yerleri istatistiklerine göre Fransa, dünya genelinde en çok oyuncu yetiştiren ve ihraç eden ülke konumunda yer alıyor.

Kaynak - The Athletic

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
16 Gün
:
03 Saat
:
23 Dakika
:
14 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Athletic'te yapılan bir araştırma 13 ülke takımına bölünmüş Fransa doğumlu futbolcuları mercek altına aldı.

The Athletic'te yapılan bir araştırma 13 ülke takımına bölünmüş Fransa doğumlu futbolcuları mercek altına aldı.

Yapılan araştırmada yalnızca Paris şehri ve banliyöleri baz alındığında, 56 oyuncunun bu bölgede doğup büyüyecek turnuvadaki farklı ülkelerin formalarını giydiği tespit edildi. 

Fransa'nın 99 futbolcuyla zirvede olduğu listede Hollanda da 67 oyuncu ile dikkat çekmeyi başardı. Almanya'nın 50, İngiltere'nin de kupada 50 oyuncusu var.

Demografik yapı ve spor politikaları dikkat çekiyor.

Demografik yapı ve spor politikaları dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Paris ve çevresindeki bu yüksek oyuncu yoğunluğunu demografik yapıya ve uzun vadeli spor politikalarına dayandırmaktadır. Fransa yüzölçümünün yalnızca %2'sini oluşturan Ile-de-France bölgesi, ülke nüfusunun %19'una (yaklaşık 12,5 milyon kişi) ev sahipliği yapmaktadır. Bölge, eski Fransız sömürgelerinden gelen yoğun göçmen nüfusu nedeniyle yüksek bir kültürel çeşitlilik barındırıyor.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Teknik Direktörü Hubert Fournier, konuya ilişkin yaptığı teknik değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Bu başarı, onlarca yıl boyunca inşa edilen bir eğitim sisteminin ve taban düzeyindeki yatırımların sonucudur. Geçmişte bölgede sadece Paris Saint-Germain’in profesyonel altyapı merkezi bulunurken, günümüzde Red Star ve Paris FC gibi kulüpler de kurumsal eğitim programları yürütmektedir. Her hafta sonu üst düzey yeteneklerin birbiriyle karşılaşması, bölgedeki genel oyun seviyesini ve oyuncu gelişimini yukarı taşımaktadır.'

1500 lisanslı oyuncusu olan amatör bir kulüp bu alanda başı çekiyor.

1500 lisanslı oyuncusu olan amatör bir kulüp bu alanda başı çekiyor.

Paris’in kuzey banliyölerinde yer alan AAS Sarcelles, 1.500 lisanslı oyuncusuyla Fransa’nın en büyük dördüncü amatör kulübü olarak bu üretim zincirinde önemli bir yer tutmaktadır. Geçmişte Riyad Mahrez, Philippe Christanval ve Herita Ilunga gibi isimleri yetiştiren kulüp, günümüzde Alman altyapı sistemleri (Hoffenheim) ile ortaklıklar yürüterek uluslararası düzeyde oyuncu ve antrenör değişimi gerçekleştiriyor.

Bölge yetkilileri, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan bu mahallelerde futbolun bir 'sosyal asansör' işlevi gördüğünü, gençlerin sporu ekonomik ve sosyal statü atlama aracı olarak değerlendirdiği gerçeğini hatırlatıyor.

Bu listenin arka planında "çifte vatandaşlık" uygulaması yatıyor.

Bu listenin arka planında "çifte vatandaşlık" uygulaması yatıyor.

Fransa altyapı sistemi olan Clairefontaine ve kulüp akademilerinde yetişen birçok çifte vatandaş (binationaux) sporcu, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde Fransa dışındaki milli takımları tercih ediyor. Son dönemde Ayyoub Bouaddi'nin Fas’ı, Ibrahim Mbaye ve Mamadou Sarr’ın ise Senegal’i seçmesi bu duruma örnek olarak gösteriliyor.

Federasyon yetkilileri, Fransa A Milli Takımı'ndaki yüksek rekabetin yanı sıra Fas ve Senegal gibi ülkelerin altyapı tesislerini (örneğin Fas'taki Mohammed VI Futbol Kompleksi) modernize etmesinin ve oyunculara erken yaşta uluslararası vitrine çıkma şansı tanımasının bu tercihlerde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın