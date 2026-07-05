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Fransa'nın Yıldızı Mbappe, Neden Zaireli Diktatör Mobutu'ya Benzetiliyor?

etiket Fransa'nın Yıldızı Mbappe, Neden Zaireli Diktatör Mobutu'ya Benzetiliyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 19:14
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2022'den beri, Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, saha içinde ve soyunma odasında sergilediği otoriter tavırlar nedeniyle internette eski Kongolu diktatörle kıyaslanıyor. Fransalı futbolcular da bu pek de gurur verici olmayan lakabı mizahla kendi içlerine aldılar.

Olay, sosyal medyaya bile yansıdı. 30 Haziran Salı günü Fransa'nın Senegal'e karşı aldığı galibiyetin ardından, oyuncular Boston'daki kamp merkezlerine dönen uçakta fotoğraf çektirirken, Ousmane Dembélé'nin sesine benzeyen biri takımı topluyordu. Fransa milli takımının sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 'Mobutu, hey Kylian' dendiği duyulabiliyor.

Görüntülerdeki oyuncular arasındaki iyi atmosferin ötesinde bu sahne, Kylian Mbappé'nin milli takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni otuz iki yıl boyunca yöneten diktatör Mobutu Sese Seko'ya atıfla 'Mobutu' lakabını kazandığını doğruluyor.

Peki bu lakap nasıl ortaya çıktı?

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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Paris'teki otoriter tavırları, memnuniyetsiz halleri ve her şeyi kendisinin istediği gibi olması için çıkardığı krizler bu unvanı kazandırdı.

Paris'teki otoriter tavırları, memnuniyetsiz halleri ve her şeyi kendisinin istediği gibi olması için çıkardığı krizler bu unvanı kazandırdı.

Fransız futbolunu yakından takip edenler için bu 'Mobutu' lakabı bir sürpriz değil. Mbappe, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzattığı Ağustos 2022'den itibaren, 'Mobutu' lakabını içeren ilk paylaşımlar sosyal medyayı istila etmeye başladı. Fransa kaptanının sahada çok talepkar, çok otoriter veya çok bencil olduğu eleştiriliyor. Taraftarlar, onun doğrudan üslubu ve kulübüne kendi tercihlerini dikte etme konusundaki sözde isteğiyle alay ediyorlar.

Oyuncu ile Paris kulübü arasındaki hikayenin 2024 yazındaki çalkantılı sonu, durumu daha da kötüleştirdi. İnternet kullanıcıları, bazen yapay zekadan da yardım alarak, yıldız oyuncunun maç içi hareketlerini, basına yaptığı açıklamaları ve hatta saha dışındaki anlarını bu yakıştırma için kullanıyorlar.

Mobutu'nun Dünya Kupası'ndaki izini ise daha önce paylaşmıştık:

Mobutu ile kıyaslanması eleştiriliyor.

Mobutu ile kıyaslanması eleştiriliyor.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında, diğer oyuncuların aksine uçaktan inerken valizini taşımaması gibi hareketleriyle milli takım forveti tepki çeken yorumların hedefi olmaya devam ediyor. 16 Haziran'da New York'taki MetLife Stadyumu'nda Fransa ile Senegal arasındaki Dünya Kupası ilk maçında tribünlere, Mbappé'nin diktatör kılığına girmiş bir afişi bile asıldı.

Ancak Deschamps başta olmak üzere birçok kişi bu abartılı benzetmeden rahatsız oluyor. 

Sosyal medyadaki görseller ise çoktan rayından çıktı.

İlk tweetlerden biri: Yıl 2022 Mbappe'nin Arjantinlileri ve Neymar'ı kulüpten göndermesine ithafen yazılmış... "Tüm Arjantinlileri dağıttı. Bu Mbappe mi, Mobutu mu?"

İlk tweetlerden biri: Yıl 2022 Mbappe'nin Arjantinlileri ve Neymar'ı kulüpten göndermesine ithafen yazılmış... "Tüm Arjantinlileri dağıttı. Bu Mbappe mi, Mobutu mu?"
twitter.com

2024: "Mbappe bu ne lanet bir davranış? Takımdan kimse Mobutu'nun yanına bile yaklaşamıyor.

2024: "Mbappe bu ne lanet bir davranış? Takımdan kimse Mobutu'nun yanına bile yaklaşamıyor.
twitter.com

Saha içinde çalışanlar ve hakemlere yaptıklarıyla ilgili bir edit hazırlandı:

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Mbappe'nin farklı liderler hatta Bin Ladin'e benzetildiği bir video da paylaşıldı.

"Gördüğün şey Kylian Mbappe Ama ben şunu görüyorum: Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga."

"Gördüğün şey Kylian Mbappe Ama ben şunu görüyorum: Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga."
twitter.com

Onu Mobutu'ya benzeten kısa bir animasyon bile yapıldı.

Bu kez videoya yapay zekayla bir şarkı da eklendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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