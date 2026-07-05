Fransa'nın Yıldızı Mbappe, Neden Zaireli Diktatör Mobutu'ya Benzetiliyor?
2022'den beri, Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, saha içinde ve soyunma odasında sergilediği otoriter tavırlar nedeniyle internette eski Kongolu diktatörle kıyaslanıyor. Fransalı futbolcular da bu pek de gurur verici olmayan lakabı mizahla kendi içlerine aldılar.
Olay, sosyal medyaya bile yansıdı. 30 Haziran Salı günü Fransa'nın Senegal'e karşı aldığı galibiyetin ardından, oyuncular Boston'daki kamp merkezlerine dönen uçakta fotoğraf çektirirken, Ousmane Dembélé'nin sesine benzeyen biri takımı topluyordu. Fransa milli takımının sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 'Mobutu, hey Kylian' dendiği duyulabiliyor.
Görüntülerdeki oyuncular arasındaki iyi atmosferin ötesinde bu sahne, Kylian Mbappé'nin milli takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni otuz iki yıl boyunca yöneten diktatör Mobutu Sese Seko'ya atıfla 'Mobutu' lakabını kazandığını doğruluyor.
Peki bu lakap nasıl ortaya çıktı?
Paris'teki otoriter tavırları, memnuniyetsiz halleri ve her şeyi kendisinin istediği gibi olması için çıkardığı krizler bu unvanı kazandırdı.
Mobutu ile kıyaslanması eleştiriliyor.
İlk tweetlerden biri: Yıl 2022 Mbappe'nin Arjantinlileri ve Neymar'ı kulüpten göndermesine ithafen yazılmış... "Tüm Arjantinlileri dağıttı. Bu Mbappe mi, Mobutu mu?"
2024: "Mbappe bu ne lanet bir davranış? Takımdan kimse Mobutu'nun yanına bile yaklaşamıyor.
"Gördüğün şey Kylian Mbappe Ama ben şunu görüyorum: Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga."
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