Fransa'nın Yıldızı Mbappe, Neden Zaireli Diktatör Mobutu'ya Benzetiliyor?

2022'den beri, Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, saha içinde ve soyunma odasında sergilediği otoriter tavırlar nedeniyle internette eski Kongolu diktatörle kıyaslanıyor. Fransalı futbolcular da bu pek de gurur verici olmayan lakabı mizahla kendi içlerine aldılar.

Olay, sosyal medyaya bile yansıdı. 30 Haziran Salı günü Fransa'nın Senegal'e karşı aldığı galibiyetin ardından, oyuncular Boston'daki kamp merkezlerine dönen uçakta fotoğraf çektirirken, Ousmane Dembélé'nin sesine benzeyen biri takımı topluyordu. Fransa milli takımının sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda 'Mobutu, hey Kylian' dendiği duyulabiliyor.

Görüntülerdeki oyuncular arasındaki iyi atmosferin ötesinde bu sahne, Kylian Mbappé'nin milli takımda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni otuz iki yıl boyunca yöneten diktatör Mobutu Sese Seko'ya atıfla 'Mobutu' lakabını kazandığını doğruluyor.

Peki bu lakap nasıl ortaya çıktı?