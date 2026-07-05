Fas Futbolda Mucizeyi Planlı Çalışmayla Gerçekleştirdi, Türkiye ise Aynı Sorunlarla Boğuşuyor

'İlk sütun, Fas futbolunun mali yapısını temizlemeye ve profesyonelleştirmeye yardımcı olan ulusal bir mali kontrol departmanının oluşturulması da dahil olmak üzere yönetişim reformuydu.'

'Bunu, oyunun her seviyesinde altyapıya yapılan devasa yatırımlar izledi. Örneğin, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ve Fas hükümeti ile iş birliği yoluyla, 'yakınlık sahaları' (proximity fields) denilen binlerce yerel futbol sahası inşa ettik. Bunlar, herkes için açık ve erişilebilir olup ülke genelinde kitlesel katılıma hizmet ediyor.'

Bu kamusal altyapıya ek olarak, Fas, Rabat'ın hemen dışındaki Maamoura'da Muhammed VI kompleksini ve akademisini inşa etti. Mükemmel bakımlı sahalar, en son fizik tedavi ekipmanları ve tesis bünyesinde bir otel ile dolu olan kompleks, Fransa'nın Clairefontaine'i de dahil olmak üzere dünya futbolundaki en iyi teknik merkezlerle kıyaslandı.