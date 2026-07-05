Fas Futbolda Mucizeyi Planlı Çalışmayla Gerçekleştirdi, Türkiye ise Aynı Sorunlarla Boğuşuyor
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1998'deki görece etkiletici performansın ardından Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) düzenli olarak grup aşamalarında elenen ve birbirini izleyen birkaç Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamayan bir durumdan, FIFA erkekler sıralamasında ilk 10'un içine giren, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşan ve bu yaz sporun en büyük turnuvası için güvenilir bir aday olarak görülen bir noktaya geldi.
Daha da etkileyici olanı, Fas'ın başarısının sadece A milli erkek futbol takımıyla sınırlı kalmayıp, her yaş grubuna ve kategoriye yayılmış olması.
Peki Fas bunu nasıl başardı?
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Her kategoride adım adım başarı geldi.
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Projede altyapı tüm ülkeye yayılan bir bir sistem haline geldi.
Afrika futbolundaki lobi çalışmalarını güçlendirdiler.
İşte Fas'ın adım adım izlediği kronolojik sıra şu şekilde oldu:
Peki biz nelerle uğraşıyoruz?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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