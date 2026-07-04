Brezilyalı Muhabir Vozinha'nın Arjantin Karşısında Şansını Sorduğu Kişi Kalecinin Babası Çıktı

Turnuvanın fenomen kalecisi Vozinha, her maç bir kez daha dünyaya kendini hatırlatıyor. Arjantin'e 3-2 yenildiler ama Messi kadar Vozinha'nın performansı konuşuluyordu.

Maç önünde Brezilya televizyonunda yaşanan bir olay ise Yeşil Burun Adaları'nın turnuvaya kattıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Brezilyalı muhabirin maçın penaltıya gideceğini söylediği taraftara 'Vozinha'nın performansını nasıl buluyorsun? Bir penaltı kurtarır herhalde.' deyince aldığı cevap şok etkisi yarattı.

Taraftar, 'Evet bunun olacağına inanıyorum. O benim oğlum' yanıtını verdi.