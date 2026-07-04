Brezilyalı Muhabir Vozinha'nın Arjantin Karşısında Şansını Sorduğu Kişi Kalecinin Babası Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Turnuvanın fenomen kalecisi Vozinha, her maç bir kez daha dünyaya kendini hatırlatıyor. Arjantin'e 3-2 yenildiler ama Messi kadar Vozinha'nın performansı konuşuluyordu.
Maç önünde Brezilya televizyonunda yaşanan bir olay ise Yeşil Burun Adaları'nın turnuvaya kattıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Brezilyalı muhabirin maçın penaltıya gideceğini söylediği taraftara 'Vozinha'nın performansını nasıl buluyorsun? Bir penaltı kurtarır herhalde.' deyince aldığı cevap şok etkisi yarattı.
Taraftar, 'Evet bunun olacağına inanıyorum. O benim oğlum' yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Röportaja Vozinha'nın babası denk geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuvada fenomen oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın