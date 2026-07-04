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Brezilyalı Muhabir Vozinha'nın Arjantin Karşısında Şansını Sorduğu Kişi Kalecinin Babası Çıktı

etiket Brezilyalı Muhabir Vozinha'nın Arjantin Karşısında Şansını Sorduğu Kişi Kalecinin Babası Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 19:20
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Turnuvanın fenomen kalecisi Vozinha, her maç bir kez daha dünyaya kendini hatırlatıyor. Arjantin'e 3-2 yenildiler ama Messi kadar Vozinha'nın performansı konuşuluyordu. 

Maç önünde Brezilya televizyonunda yaşanan bir olay ise Yeşil Burun Adaları'nın turnuvaya kattıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Brezilyalı muhabirin maçın penaltıya gideceğini söylediği taraftara 'Vozinha'nın performansını nasıl buluyorsun? Bir penaltı kurtarır herhalde.' deyince aldığı cevap şok etkisi yarattı. 

Taraftar, 'Evet bunun olacağına inanıyorum. O benim oğlum' yanıtını verdi.

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AUS
AUS
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TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Röportaja Vozinha'nın babası denk geldi.

Turnuvada fenomen oldu.

Turnuvada fenomen oldu.

Yaklaşık elli bin takipçisi olan Vozinha, gruptaki ilk İspanya maçı performansı sonrası milyonlarca takipçi kazandı. Vozinha'nın güncel olarak 20 milyon takipçisi var.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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