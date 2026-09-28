İstanbul Havalimanı'nda Kalkış Hazırlığındaki Uçak Haczedildi: Yolcular Uçaktan İndirildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Havalimanı'nda İran seferi için kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, pist başına geçemeden haczedildi. İran merkezli Caspian Airlines'a ait EP-KPB tescilli uçaktaki yolcular, icra memurlarının talebiyle apar topar indirilerek terminale geri alındı. Haczin nedeni ise şirketin bir gözetim firmasına olan yaklaşık 3 milyon euroluk borcu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçak tüm yolcularını ve bagajlarını almış, kuleden kalkış onayı bekliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haczin arkasında ise ödenmemiş yaklaşık 3 milyon euroluk bir fatura vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın