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İstanbul Havalimanı'nda Kalkış Hazırlığındaki Uçak Haczedildi: Yolcular Uçaktan İndirildi

İstanbul Havalimanı'nda Kalkış Hazırlığındaki Uçak Haczedildi: Yolcular Uçaktan İndirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 19:27
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İstanbul Havalimanı'nda İran seferi için kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, pist başına geçemeden haczedildi. İran merkezli Caspian Airlines'a ait EP-KPB tescilli uçaktaki yolcular, icra memurlarının talebiyle apar topar indirilerek terminale geri alındı. Haczin nedeni ise şirketin bir gözetim firmasına olan yaklaşık 3 milyon euroluk borcu.

Kaynak: Airport Haber

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Uçak tüm yolcularını ve bagajlarını almış, kuleden kalkış onayı bekliyordu.

Uçak tüm yolcularını ve bagajlarını almış, kuleden kalkış onayı bekliyordu.

Olay, 28 Eylül 2026'da yaşandı. EP-KPB kuyruk tescilli Boeing 737-524 tipi uçak, sefer hazırlıklarını tamamlamış ve biniş işlemleri bitmişti. Tam o dakikalarda alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları havalimanına geldi ve uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi.

Kule talimatıyla durdurulan uçağa polis eşliğinde mahkeme kararı tebliğ edildi. Görevli memurların talebiyle kabindeki yolcular ve kabin ekibi uçaktan indirildi, terminal binasına geri alındı. Yolcular indirildikten sonra uçağa haciz işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre yolcuların mağduriyetini gidermek için alternatif uçuş planlamaları yapıldı. Kaç yolcunun etkilendiği ise açıklanmadı.

Haczin arkasında ise ödenmemiş yaklaşık 3 milyon euroluk bir fatura vardı.

Haczin arkasında ise ödenmemiş yaklaşık 3 milyon euroluk bir fatura vardı.

Hukuki süreci başlatan şirket, havacılık sektöründe yer hizmetleri ile temsil ve gözetim hizmeti veren ACM Temsil Gözetim oldu. Şirketin, Caspian Airlines'a verdiği hizmetlerin karşılığı olan yaklaşık 3 milyon euroyu tahsil edemediği ve mahkemeden haciz kararı aldığı belirtildi.

Uluslararası sivil havacılık kuralları, yer hizmeti ya da yakıt gibi operasyonel borçlarını ödemeyen havayolu şirketlerine karşı alacaklılara uçuş yasağı talep etme imkânı tanıyor. İstanbul'daki haciz de bu çerçevede uygulandı.

Taraflardan henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi. EP-KPB'nin yeniden havalanabilmesi için ise borcun tamamının ödenmesi ya da mahkemeye geçerli bir teminat gösterilmesi gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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