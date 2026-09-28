İstanbul Havalimanı'nda Kalkış Hazırlığındaki Uçak Haczedildi: Yolcular Uçaktan İndirildi

Hukuki süreci başlatan şirket, havacılık sektöründe yer hizmetleri ile temsil ve gözetim hizmeti veren ACM Temsil Gözetim oldu. Şirketin, Caspian Airlines'a verdiği hizmetlerin karşılığı olan yaklaşık 3 milyon euroyu tahsil edemediği ve mahkemeden haciz kararı aldığı belirtildi.

Uluslararası sivil havacılık kuralları, yer hizmeti ya da yakıt gibi operasyonel borçlarını ödemeyen havayolu şirketlerine karşı alacaklılara uçuş yasağı talep etme imkânı tanıyor. İstanbul'daki haciz de bu çerçevede uygulandı.

Taraflardan henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi. EP-KPB'nin yeniden havalanabilmesi için ise borcun tamamının ödenmesi ya da mahkemeye geçerli bir teminat gösterilmesi gerekiyor.