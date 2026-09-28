Evin Duvarlarında Saklanmış 178 Milyon Lira Para Bulundu: Polis Desteleri Kovalarla Taşıdı

İtalya'nın Napoli kentine bağlı Caivano'da mafyaya yönelik operasyonda bir apartman dairesi adeta kasaya çevrilmiş halde bulundu. Duvarların, fayansların ve mobilyaların içine gizlenmiş 3,2 milyon euro, yani yaklaşık 178 milyon 499 bin lira ele geçirildi.

Para o kadar fazlaydı ki ekipler desteleri evden plastik temizlik kovalarıyla çıkarmak zorunda kaldı.