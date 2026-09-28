Evin Duvarlarında Saklanmış 178 Milyon Lira Para Bulundu: Polis Desteleri Kovalarla Taşıdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.turkiyetoday.com/region/i...
İtalya'nın Napoli kentine bağlı Caivano'da mafyaya yönelik operasyonda bir apartman dairesi adeta kasaya çevrilmiş halde bulundu. Duvarların, fayansların ve mobilyaların içine gizlenmiş 3,2 milyon euro, yani yaklaşık 178 milyon 499 bin lira ele geçirildi.
Para o kadar fazlaydı ki ekipler desteleri evden plastik temizlik kovalarıyla çıkarmak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paralar, duvarların içine örülmüş gizli bölmelerde selofana sarılı desteler halinde istiflenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Paranın orada olduğunu biliyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk, bu yüzden evi altüst ettik."
Çekmecelerden yalnızca para değil, toplam değeri 127 bin euroyu aşan 11 lüks saat de çıktı.
Destelerle dolan kovalar tek tek dışarı taşındı, paralar zırhlı araçla götürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın