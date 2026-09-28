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Evin Duvarlarında Saklanmış 178 Milyon Lira Para Bulundu: Polis Desteleri Kovalarla Taşıdı

Evin Duvarlarında Saklanmış 178 Milyon Lira Para Bulundu: Polis Desteleri Kovalarla Taşıdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 18:36
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İtalya'nın Napoli kentine bağlı Caivano'da mafyaya yönelik operasyonda bir apartman dairesi adeta kasaya çevrilmiş halde bulundu. Duvarların, fayansların ve mobilyaların içine gizlenmiş 3,2 milyon euro, yani yaklaşık 178 milyon 499 bin lira ele geçirildi.

Para o kadar fazlaydı ki ekipler desteleri evden plastik temizlik kovalarıyla çıkarmak zorunda kaldı.

Kaynak: https://www.turkiyetoday.com/region/i...
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Paralar, duvarların içine örülmüş gizli bölmelerde selofana sarılı desteler halinde istiflenmişti.

Paralar, duvarların içine örülmüş gizli bölmelerde selofana sarılı desteler halinde istiflenmişti.

Baskın, Caivano'nun Via Atellana üzerindeki bir dairede yapıldı. Karabinyerler gizli bölmelere ulaşabilmek için duvarları çekiçle kırdı; içeriden çoğunluğu 50 euroluk banknotlardan oluşan, düzenli şekilde dizilmiş desteler çıktı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre bölmelerin bir kısmı elektronik gizleme sistemleriyle kapatılmıştı. Paraların bir bölümü fayansların ve zemin kaplamalarının altına, bir bölümü de dolapların içindeki gizli çekmecelere yerleştirilmişti. Toplam tutar 3 milyon 200 bin euro olarak kayda geçti.

"Paranın orada olduğunu biliyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk, bu yüzden evi altüst ettik."

"Paranın orada olduğunu biliyorduk ama nerede olduğunu bilmiyorduk, bu yüzden evi altüst ettik."

Bu sözler Napoli Başsavcısı Nicola Gratteri'ye ait. Gratteri, ekiplerin evde büyük miktarda nakit bulunduğunu önceden bildiğini ancak saklandığı noktaların tespit edilemediğini anlattı. 'Para demetlerinin büyük kısmı duvarların içine inşa edilmiş bölmelerdeydi' diyen Gratteri, bir kısmının duş kabininin altından çıktığını da ekledi.

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntısı ise paranın nasıl korunduğuyla ilgili. Polise bilgi veren muhbirin iddiasına göre milyonlarca euroyu örgüt liderinin eşi koruyordu; ailenin reşit olmayan çocuklarının da paranın bulunduğu alanları 24 saat gözetlediği öne sürüldü.

Çekmecelerden yalnızca para değil, toplam değeri 127 bin euroyu aşan 11 lüks saat de çıktı.

Çekmecelerden yalnızca para değil, toplam değeri 127 bin euroyu aşan 11 lüks saat de çıktı.

Operasyonda Rolex marka saatlerin yanı sıra Kalaşnikoflar ve farklı silahlar da ele geçirildi. Yetkililer paranın büyük ölçüde uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendiriyor.

Soruşturma, Caivano ve Casoria'da faaliyet gösteren Camorra bağlantılı Angelino klanını hedef alıyor. İtalyan basınına göre klan kokain satış noktalarını bir şirket gibi yönetiyordu: sevkiyat her pazartesi geliyor, ödemeler en geç cuma günü yapılıyordu. Bölgeyi kontrol eden sorumlulara ayda 10 ila 20 bin euro arasında 'maaş' ödendiği belirtildi.

Napoli Mahkemesi hakimi Lucia De Micco'nun imzasını taşıyan 1.100 sayfayı aşan kararla 34 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 23'ü cezaevine gönderilirken 11'i ev hapsine alındı. Suçlamalar arasında mafya tipi örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti ve şantaj bulunuyor.

Destelerle dolan kovalar tek tek dışarı taşındı, paralar zırhlı araçla götürüldü.

Destelerle dolan kovalar tek tek dışarı taşındı, paralar zırhlı araçla götürüldü.

Ele geçirilen nakdin hacmi, ekipleri alışılmadık bir yönteme zorladı. 50 euroluk desteler plastik paspas kovalarına dolduruldu ve daireden zırhlı araca taşındı.

Gratteri, soruşturmada cezaevindeki örgüt üyelerine ziyaretçiler aracılığıyla sokulan cep telefonlarının dinlenmesinin önemli ipuçları verdiğini söyledi. El konulan 3,2 milyon euronun, organize suç mağdurlarını destekleyen İtalya Adalet Fonu'na aktarılması planlanıyor. Gratteri'ye göre bu para, Napoli'deki bir yıllık dinleme masrafını tek başına karşılamaya yetiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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