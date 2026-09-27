Almanya'da Türk Futbol Kulübü Yöneticilerine Dava: 50 Milyon Euroluk Çalıntı Altını Eritmekle Suçlanıyorlar
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Almanya'nın Pforzheim kentindeki Türk futbol kulübü GU Türkischer SV Pforzheim, ülkede büyük yankı uyandıran bir kara para davasının merkezinde. Stuttgart Başsavcılığı, kulübün iki yöneticisini yaklaşık 50 milyon euro değerindeki çalıntı değerli metali eritip satmakla suçladı. Soruşturmayı başlatan ise şubat ayında Stuttgart Havalimanı'nda futbolculara dağıtılan para dolu zarflar oldu.
Kaynak: t-online
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Antalya kampına giden futbolcuların üzerinden 217 bin 830 euro çıktı
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Çalıntı değerli metalleri Calw'daki fırınlarda eritip sattıkları iddia ediliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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