Almanya'da Türk Futbol Kulübü Yöneticilerine Dava: 50 Milyon Euroluk Çalıntı Altını Eritmekle Suçlanıyorlar

Olay 7 Şubat 2026'da Stuttgart Havalimanı'nda yaşandı. Bir dönem Baden-Württemberg eyalet liginde (Verbandsliga) mücadele eden kulübün oyuncuları, Antalya'daki kampa gitmek üzere havalimanına geldi. Ancak takım, gümrük memurlarının çıkış kontrolünden geçemedi. Alman Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre futbol takımıyla bağlantılı 29 kişinin üzerinde toplam 217 bin 830 euro nakit bulundu ve paraya el konuldu.

Savcılığın iddiasına göre iki yönetici, check-in'den hemen önce 27 kişiye içinde 4 bin ile 9 bin 900 euro arasında para bulunan zarflar dağıttı. Zarfları alanların tamamı kulübün oyuncularıydı. Tutarların 10 bin euronun altında kalması dikkat çekti; Avrupa Birliği'ne giriş ve çıkışta 10 bin euro ve üzerinde nakit taşıyanların bunu gümrüğe bildirmesi zorunlu. Paranın Türkiye'ye vardıktan sonra zarfları dağıtanlara geri verilmesinin planlandığı ileri sürülüyor.

Aynı gün Pforzheim çevresinde iki şirketin iş yerinde ve iki şüphelinin evinde ilk aramalar yapıldı. 12 Mart'ta ise bölgedeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bu aramalarda da yaklaşık 220 bin euro nakde el konuldu. Aynı gün iki ana şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. (Alman Gümrük İdaresi açıklaması)