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Almanya'da Türk Futbol Kulübü Yöneticilerine Dava: 50 Milyon Euroluk Çalıntı Altını Eritmekle Suçlanıyorlar

Almanya'da Türk Futbol Kulübü Yöneticilerine Dava: 50 Milyon Euroluk Çalıntı Altını Eritmekle Suçlanıyorlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 08:51
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Almanya'nın Pforzheim kentindeki Türk futbol kulübü GU Türkischer SV Pforzheim, ülkede büyük yankı uyandıran bir kara para davasının merkezinde. Stuttgart Başsavcılığı, kulübün iki yöneticisini yaklaşık 50 milyon euro değerindeki çalıntı değerli metali eritip satmakla suçladı. Soruşturmayı başlatan ise şubat ayında Stuttgart Havalimanı'nda futbolculara dağıtılan para dolu zarflar oldu.

Kaynak: t-online

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Antalya kampına giden futbolcuların üzerinden 217 bin 830 euro çıktı

Antalya kampına giden futbolcuların üzerinden 217 bin 830 euro çıktı

Olay 7 Şubat 2026'da Stuttgart Havalimanı'nda yaşandı. Bir dönem Baden-Württemberg eyalet liginde (Verbandsliga) mücadele eden kulübün oyuncuları, Antalya'daki kampa gitmek üzere havalimanına geldi. Ancak takım, gümrük memurlarının çıkış kontrolünden geçemedi. Alman Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre futbol takımıyla bağlantılı 29 kişinin üzerinde toplam 217 bin 830 euro nakit bulundu ve paraya el konuldu.

Savcılığın iddiasına göre iki yönetici, check-in'den hemen önce 27 kişiye içinde 4 bin ile 9 bin 900 euro arasında para bulunan zarflar dağıttı. Zarfları alanların tamamı kulübün oyuncularıydı. Tutarların 10 bin euronun altında kalması dikkat çekti; Avrupa Birliği'ne giriş ve çıkışta 10 bin euro ve üzerinde nakit taşıyanların bunu gümrüğe bildirmesi zorunlu. Paranın Türkiye'ye vardıktan sonra zarfları dağıtanlara geri verilmesinin planlandığı ileri sürülüyor.

Aynı gün Pforzheim çevresinde iki şirketin iş yerinde ve iki şüphelinin evinde ilk aramalar yapıldı. 12 Mart'ta ise bölgedeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bu aramalarda da yaklaşık 220 bin euro nakde el konuldu. Aynı gün iki ana şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. (Alman Gümrük İdaresi açıklaması)

Çalıntı değerli metalleri Calw'daki fırınlarda eritip sattıkları iddia ediliyor

Çalıntı değerli metalleri Calw'daki fırınlarda eritip sattıkları iddia ediliyor

Soruşturma ilerledikçe dosya havalimanındaki zarfların çok ötesine geçti. Stuttgart Başsavcılığı bünyesindeki Finansal Suçlarla Mücadele Merkezi'nin hazırladığı iddianameye göre biri Alman, diğeri Türk vatandaşı olan 44 ve 41 yaşındaki iki şüpheli, altı yıl boyunca farklı kaynaklardan toplam değeri yaklaşık 50 milyon euroyu bulan çalıntı altın, gümüş ve platin içeren malzeme satın aldı.

Şüphelilerin bu malzemeleri bir değerli metal şirketi görüntüsü altında Calw bölgesindeki eritme fırınlarında işleyerek kökenini gizlediği, ardından değerli metal olarak yurt içinde ve yurt dışında sattığı öne sürülüyor. Satışlardan elde edilen nakdin bir kısmının aklanmak üzere yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Calw, mücevher ve saat üretimiyle tanınan, bu yüzden 'Altın Şehir' lakabıyla anılan Pforzheim'ın hemen yanı başında.

İki yönetici, 190 ayrı eylemde çete halinde ve kazanç amacıyla hırsızlık malı kabul etmek ile kara para aklamakla suçlanıyor. Şüpheliler mart ortasından bu yana tutuklu. İddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ve duruşma tarihine Mannheim Eyalet Mahkemesi karar verecek. 27 futbolcu hakkındaki soruşturma ise ayrıca sürüyor.

Skandal kulübü de sarstı. Bild'in haberine göre vergi muafiyeti kaldırılan GU Türkischer SV Pforzheim, vergi dairesine yaklaşık 200 bin euro borçlu duruma düştü ve iflas başvurusunda bulundu. Kulübün ayrıca Pforzheim Belediyesi'ne futbol sahası kirası olarak yaklaşık 30 bin euro borcu bulunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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