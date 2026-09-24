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Tutuklanan Emre Tezmen'in Mal Varlığı Ortaya Çıktı: Almanya'da Oteller, Nişantaşı'nda Çarşı

Tutuklanan Emre Tezmen'in Mal Varlığı Ortaya Çıktı: Almanya'da Oteller, Nişantaşı'nda Çarşı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 14:33
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 23 Eylül'de tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığına ilişkin ayrıntılar basına yansıdı. Ekonomim'in aktardığı ve çok sayıda yayın organında yer alan bilgilere göre Tezmen'in varlıkları İstanbul'daki gayrimenkul projelerinden Almanya'daki otellere, İspanya'daki villa projesinden Kuzey Kıbrıs'taki arsalara uzanıyor. Soruşturma, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün yönettiği fonlarda yatırımcıların çıkış taleplerinin karşılanamamasının ardından başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketinin fonlarını işleme kapatmış ve 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

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Nişantaşı'ndaki katlı otopark ve çarşının yaklaşık 2 milyar liraya alındığı aktarıldı

Nişantaşı'ndaki katlı otopark ve çarşının yaklaşık 2 milyar liraya alındığı aktarıldı

Basına yansıyan listenin en dikkat çeken kalemi, Nişantaşı'nda yer alan katlı otopark ve çarşı. Ekonomim'in haberine göre bu yapı yaklaşık 2 milyar liraya satın alındı.

Tezmen'in İstanbul'daki varlıkları bununla sınırlı değil. Levent'teki Peker Towers ile Beykoz'da geliştirilen Tera Orman Projesi de listede yer alıyor. Haberde bu iki projenin güncel değerine ilişkin ayrı bir rakam paylaşılmadı.

Tezmen, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi'nin de aralarında bulunduğu Tera grubu şirketlerinin kurucu ortağı olarak biliniyor.

Almanya'daki otel ve emlak projelerinin toplam değerinin 200 milyon euroyu bulduğu belirtildi

Almanya'daki otel ve emlak projelerinin toplam değerinin 200 milyon euroyu bulduğu belirtildi

Tezmen'in yurt dışındaki varlıkları ağırlıklı olarak Almanya'da bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre Düsseldorf'ta bir otel ve aynı şehirde geliştirilen Northgate adlı emlak projesi, Solingen'de ise 72 odalı bir otel projesi Tezmen'in varlıkları arasında gösteriliyor. Almanya'daki varlıkların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Liste Almanya ile de sınırlı kalmıyor. İspanya'nın Malaga kentinde lüks bir villa projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) deniz manzaralı, değeri milyonlarla ifade edilen arsalar da Tezmen'in varlıkları arasında sayılıyor.

Basına yansıyan el koyma kararında yalnızca Türkiye'deki taşınmazlar yer alıyor; yurt dışındaki varlıklarla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Tezmen'in 24 taşınmazına ve 9 şirketteki ortaklık payına el konuldu

Tezmen'in 24 taşınmazına ve 9 şirketteki ortaklık payına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Tezmen hakkında kapsamlı bir el koyma kararı da verildi. Basına yansıyan bilgilere göre karar, Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'daki 24 taşınmazını ve aralarında Tera Yatırım Menkul Değerler'in de bulunduğu 9 şirketteki ortaklık paylarını kapsıyor.

19 Eylül'de gözaltına alınan Tezmen, 23 Eylül'de Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la birlikte tutuklandı. Tezmen'e 'tacir veya şirket yöneticisinin ticari dolandırıcılığı', 'suç örgütü kurma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamaları yöneltildi. Suçlamalar yargılama sürecinde değerlendirilecek; Tezmen hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Soruşturmada sonraki günlerde yeni tutuklama kararları da verildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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