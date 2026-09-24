Tutuklanan Emre Tezmen'in Mal Varlığı Ortaya Çıktı: Almanya'da Oteller, Nişantaşı'nda Çarşı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 23 Eylül'de tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in mal varlığına ilişkin ayrıntılar basına yansıdı. Ekonomim'in aktardığı ve çok sayıda yayın organında yer alan bilgilere göre Tezmen'in varlıkları İstanbul'daki gayrimenkul projelerinden Almanya'daki otellere, İspanya'daki villa projesinden Kuzey Kıbrıs'taki arsalara uzanıyor. Soruşturma, Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün yönettiği fonlarda yatırımcıların çıkış taleplerinin karşılanamamasının ardından başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketinin fonlarını işleme kapatmış ve 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
Nişantaşı'ndaki katlı otopark ve çarşının yaklaşık 2 milyar liraya alındığı aktarıldı
Almanya'daki otel ve emlak projelerinin toplam değerinin 200 milyon euroyu bulduğu belirtildi
Tezmen'in 24 taşınmazına ve 9 şirketteki ortaklık payına el konuldu
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