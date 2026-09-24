Tutuklanan Emre Tezmen'in Mal Varlığı Ortaya Çıktı: Almanya'da Oteller, Nişantaşı'nda Çarşı

Basına yansıyan listenin en dikkat çeken kalemi, Nişantaşı'nda yer alan katlı otopark ve çarşı. Ekonomim'in haberine göre bu yapı yaklaşık 2 milyar liraya satın alındı.

Tezmen'in İstanbul'daki varlıkları bununla sınırlı değil. Levent'teki Peker Towers ile Beykoz'da geliştirilen Tera Orman Projesi de listede yer alıyor. Haberde bu iki projenin güncel değerine ilişkin ayrı bir rakam paylaşılmadı.

Tezmen, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi'nin de aralarında bulunduğu Tera grubu şirketlerinin kurucu ortağı olarak biliniyor.