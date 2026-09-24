Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 750 Milyon TL’ye El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.