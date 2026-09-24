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Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 750 Milyon TL’ye El Konuldu

Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 750 Milyon TL’ye El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 12:22 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 12:32
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SPK soruşturması kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit varlık donduruldu. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Pusula Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira ile özel bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu kapsamda, üç işlemde dondurulan ve el konulan tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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